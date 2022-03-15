https://ria.ru/20220315/zapad-1778240649.html

На Западе признали, что подыгрывают России

В Австралии объяснили, как Запад подыгрывает России и Китаю - РИА Новости, 15.03.2022

На Западе признали, что подыгрывают России

Страны Запада отбросили вопросы национальной безопасности в угоду зеленой повестке, чем не преминули воспользоваться Россия и Китай, пишет австралийская версия... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:08

2022-03-15T13:08

2022-03-15T15:46

владимир путин

россия

москва

сша

си цзиньпин

сбербанк россии

втб

евросоюз

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Страны Запада отбросили вопросы национальной безопасности в угоду зеленой повестке, чем не преминули воспользоваться Россия и Китай, пишет австралийская версия издания The Spectator."Запад больше склонен не к практическим действиям, а к символам и показухе. Например, члены американского конгресса приходят на заседания с украинскими флагами. Это смахивает на бессилие и очень похоже на скандирование лозунга "Я Шарли" после массового убийства в парижской редакции", — считает автор Морис Ньюман.По мнению журналиста, зеленая повестка привела к тому, что Запад свернул собственные проекты в сфере традиционной энергетики, все больше полагаясь на Россию, при этом говорить о полной обеспеченности возобновляемыми источниками еще очень рано.В отличие от европейских и американских лидеров, главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин действуют целеустремленно и не тешатся ложными надеждами, пишет Ньюман, добавляя, что Москва и Пекин активно наращивают добычу и потребление нефти и газа.Кроме того, автор раскритиковал подход западных стран к вопросу национальной безопасности."Четыре года назад президент Трамп высмеял Европу за ее самоуспокоенность. Под громкий хор всеобщего осуждения он сказал, что страны НАТО тратят слишком мало средств на свою оборону. Но Трамп был прав", — считает Ньюман.Он назвал западную политическую элиту "наивными и благодушными людьми", бегущими от действительности.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220315/geopolitika-1778153974.html

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https://ria.ru/20220315/energoresursy-1778219853.html

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Максим Зубков

владимир путин, россия, москва, сша, си цзиньпин, сбербанк россии, втб, евросоюз, в мире