На Западе признали, что подыгрывают России

13:08 15.03.2022 (обновлено: 15:46 15.03.2022)
В Австралии объяснили, как Запад подыгрывает России и Китаю
The Spectator: некомпетентность и слабость Запада играет на руку России и Китаю
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Страны Запада отбросили вопросы национальной безопасности в угоду зеленой повестке, чем не преминули воспользоваться Россия и Китай, пишет австралийская версия издания The Spectator.
"Запад больше склонен не к практическим действиям, а к символам и показухе. Например, члены американского конгресса приходят на заседания с украинскими флагами. Это смахивает на бессилие и очень похоже на скандирование лозунга "Я Шарли" после массового убийства в парижской редакции", — считает автор Морис Ньюман.
По мнению журналиста, зеленая повестка привела к тому, что Запад свернул собственные проекты в сфере традиционной энергетики, все больше полагаясь на Россию, при этом говорить о полной обеспеченности возобновляемыми источниками еще очень рано.
В отличие от европейских и американских лидеров, главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин действуют целеустремленно и не тешатся ложными надеждами, пишет Ньюман, добавляя, что Москва и Пекин активно наращивают добычу и потребление нефти и газа.
Кроме того, автор раскритиковал подход западных стран к вопросу национальной безопасности.
Он назвал западную политическую элиту "наивными и благодушными людьми", бегущими от действительности.
Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Вчера, 08:00Антироссийские санкции убивают экономику Европы
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
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