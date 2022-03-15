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Худавердяна назначили гендиректором "Яндекса" в России
Худавердяна назначили гендиректором "Яндекса" в России - РИА Новости, 15.03.2022
Худавердяна назначили гендиректором "Яндекса" в России
Гендиректором "Яндекса" в России вместо Елены Буниной назначен Тигран Худавердян, он будет совмещать этот пост с должностью управляющего директора всей группы... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:44
2022-03-15T11:44
2022-03-15T12:47
яндекс
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аркадий волож
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Гендиректором "Яндекса" в России вместо Елены Буниной назначен Тигран Худавердян, он будет совмещать этот пост с должностью управляющего директора всей группы "Яндекс", сообщила компания."Яндекс" объявляет о назначении Тиграна Худавердяна на пост генерального директора "Яндекса" в России. Тигран будет совмещать новую должность с должностью управляющего директора всей группы компаний", - говорится в сообщении.Худавердян является управляющим директором группы компаний "Яндекса" с 2019 года. Гендиректором группы остается Аркадий Волож.Бунина, с декабря 2017 года занимавшая должность гендиректора российского "Яндекса", останется в компании и продолжит быть ее HR-директором, а также сосредоточится на развитии образовательных проектов."Это совместное решение команды топ-менеджмента "Яндекса", которое обсудили еще в прошлом году", - прокомментировали в пресс-службе компании кадровые перестановки."Яндекс" - крупнейшая российская интернет-компания. Она была образована в 2000 году, спустя три года после запуска своей поисковой системы. Кроме России, компания работает также в Белоруссии, Казахстане и Турции. Семейному трасту Воложа принадлежит 8,6% капитала компании и 45,3% голосов, экономическая доля публичных инвесторов - 87% (доля в голосующих акциях - 45,9%).
https://ria.ru/20220309/yandeks-1777302652.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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яндекс, экономика, аркадий волож, россия, технологии, it-компании, новости компаний - экономика
11:44 15.03.2022 (обновлено: 12:47 15.03.2022)
Худавердяна назначили гендиректором "Яндекса" в России
Тиграна Худавердяна назначили генеральным директором "Яндекса" в России