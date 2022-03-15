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В Испании задержали яхту, попавшую под санкции против России - РИА Новости, 15.03.2022
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В Испании задержали яхту, попавшую под санкции против России
В Испании задержали яхту, попавшую под санкции против России - РИА Новости, 15.03.2022
В Испании задержали яхту, попавшую под санкции против России
Яхта Lady Anastasia, пришвартованная в порту Адриано (Кальвия, остров Майорка, Балеарские острова, Испания), была задержана по распоряжению испанских властей,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:23
2022-03-15T16:23
в мире
россия
италия
санкции
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МАДРИД, 15 мар – РИА Новости. Яхта Lady Anastasia, пришвартованная в порту Адриано (Кальвия, остров Майорка, Балеарские острова, Испания), была задержана по распоряжению испанских властей, сообщила РИА Новости представитель порта.По словам директора по эксплуатации порта Исабель Теруэль, эта яхта "включена в европейский регламент санкций в связи с конфликтом на Украине" и в полночь на ее борт явились сотрудники Гражданской гвардии. В настоящее время представители правоохранительных органов продолжают наблюдение за яхтой. "Судно не может выйти из порта", - пояснила Теруэль.По ее словам, судно "не ходит под российским флагом, напрямую не принадлежит человеку, который упоминается в СМИ, а принадлежит компании".Ранее агентство Efe и другие испанские СМИ сообщили что яхта якобы имеет отношение к генеральному директору "Рособоронэкспорта" Александру Михееву. 26 февраля ее пытался затопить один их членов команды, украинец по национальности, сообщает агентство.Михеев входит в список лиц, в отношении которых введены санкции в связи с конфликтом на Украине.Это уже вторая яхта, задержанная в Испании в связи с санкциями. Первой стала яхта Valerie стоимостью 140 миллионов долларов, которая пришвартована в порту Барселоны.Яхта Lady Anastasia - 48 метров в длину, была задержана по распоряжению главного управления торгового флота, говорится в сообщении министерства транспорта. Она ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин.Цель задержания - "получить информацию, которая подтвердит реального владельца" и, в частности, поможет установить, является ли яхта собственностью или находится под контролем "физического или юридического лица, которое попало в список лиц или компаний, включенных в четвертый пакет санкционных мер, введенных против России и Белоруссии вчера в понедельник, 14 марта", говорится в сообщении.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220312/yakhta-1777782712.html
https://ria.ru/20220304/sudno-1776461068.html
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в мире, россия, италия, санкции
16:23 15.03.2022
 
В Испании задержали яхту, попавшую под санкции против России

В порту Майорки задержали яхту Lady Anastasia, попавшую под санкции против России

© Flickr / GonchoAФлаг Испании
Флаг Испании - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Flickr / GonchoA
Флаг Испании
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МАДРИД, 15 мар – РИА Новости. Яхта Lady Anastasia, пришвартованная в порту Адриано (Кальвия, остров Майорка, Балеарские острова, Испания), была задержана по распоряжению испанских властей, сообщила РИА Новости представитель порта.
По словам директора по эксплуатации порта Исабель Теруэль, эта яхта "включена в европейский регламент санкций в связи с конфликтом на Украине" и в полночь на ее борт явились сотрудники Гражданской гвардии. В настоящее время представители правоохранительных органов продолжают наблюдение за яхтой. "Судно не может выйти из порта", - пояснила Теруэль.
Яхта А в Триесте, Италия. 10 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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Италия наложила арест на яхту Мельниченко, сообщил источник
По ее словам, судно "не ходит под российским флагом, напрямую не принадлежит человеку, который упоминается в СМИ, а принадлежит компании".
Ранее агентство Efe и другие испанские СМИ сообщили что яхта якобы имеет отношение к генеральному директору "Рособоронэкспорта" Александру Михееву. 26 февраля ее пытался затопить один их членов команды, украинец по национальности, сообщает агентство.
Михеев входит в список лиц, в отношении которых введены санкции в связи с конфликтом на Украине.
Это уже вторая яхта, задержанная в Испании в связи с санкциями. Первой стала яхта Valerie стоимостью 140 миллионов долларов, которая пришвартована в порту Барселоны.
Яхта Lady Anastasia - 48 метров в длину, была задержана по распоряжению главного управления торгового флота, говорится в сообщении министерства транспорта. Она ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин.
Российское судно-сухогруз Baltic Leader, задержанное в ночь на 26 февраля в проливе Ла-Манш, в порту Булонь-сюр-Мер - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 12:12
Во Франции задержали три российских судна и одну яхту
Цель задержания - "получить информацию, которая подтвердит реального владельца" и, в частности, поможет установить, является ли яхта собственностью или находится под контролем "физического или юридического лица, которое попало в список лиц или компаний, включенных в четвертый пакет санкционных мер, введенных против России и Белоруссии вчера в понедельник, 14 марта", говорится в сообщении.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
 
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