https://ria.ru/20220315/yakhta-1778291972.html

В Испании задержали яхту, попавшую под санкции против России

В Испании задержали яхту, попавшую под санкции против России - РИА Новости, 15.03.2022

В Испании задержали яхту, попавшую под санкции против России

Яхта Lady Anastasia, пришвартованная в порту Адриано (Кальвия, остров Майорка, Балеарские острова, Испания), была задержана по распоряжению испанских властей,... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:23

2022-03-15T16:23

2022-03-15T16:23

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МАДРИД, 15 мар – РИА Новости. Яхта Lady Anastasia, пришвартованная в порту Адриано (Кальвия, остров Майорка, Балеарские острова, Испания), была задержана по распоряжению испанских властей, сообщила РИА Новости представитель порта.По словам директора по эксплуатации порта Исабель Теруэль, эта яхта "включена в европейский регламент санкций в связи с конфликтом на Украине" и в полночь на ее борт явились сотрудники Гражданской гвардии. В настоящее время представители правоохранительных органов продолжают наблюдение за яхтой. "Судно не может выйти из порта", - пояснила Теруэль.По ее словам, судно "не ходит под российским флагом, напрямую не принадлежит человеку, который упоминается в СМИ, а принадлежит компании".Ранее агентство Efe и другие испанские СМИ сообщили что яхта якобы имеет отношение к генеральному директору "Рособоронэкспорта" Александру Михееву. 26 февраля ее пытался затопить один их членов команды, украинец по национальности, сообщает агентство.Михеев входит в список лиц, в отношении которых введены санкции в связи с конфликтом на Украине.Это уже вторая яхта, задержанная в Испании в связи с санкциями. Первой стала яхта Valerie стоимостью 140 миллионов долларов, которая пришвартована в порту Барселоны.Яхта Lady Anastasia - 48 метров в длину, была задержана по распоряжению главного управления торгового флота, говорится в сообщении министерства транспорта. Она ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин.Цель задержания - "получить информацию, которая подтвердит реального владельца" и, в частности, поможет установить, является ли яхта собственностью или находится под контролем "физического или юридического лица, которое попало в список лиц или компаний, включенных в четвертый пакет санкционных мер, введенных против России и Белоруссии вчера в понедельник, 14 марта", говорится в сообщении.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220312/yakhta-1777782712.html

https://ria.ru/20220304/sudno-1776461068.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, италия, санкции