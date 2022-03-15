В Испании обнародовали название задержанной в Барселоне российской яхты
Минтранс Испании: задержанная в порту Барселоны российская яхта называется Valerie
Флаг Испании
МАДРИД, 15 мар – РИА Новости. Яхта, задержанная в порту Барселоны в связи с санкциями против РФ и ряда российских граждан, называется Valerie, сообщило министерство транспорта Испании.
Накануне премьер страны Педро Санчес сообщил, что в порту Барселоны задержана "яхта одного из главных олигархов" стоимостью около 140 миллионов долларов. Длина судна – 85 метров.
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Яхта Valerie ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин, подтвердило во вторник министерство транспорта. Название яхты ранее сообщала газета País.
"Будет собираться информация, чтобы установить реального владельца частного прогулочного судна. В частности, будет установлено, находится оно или нет в собственности или под контролем физического или юридического лица, попадающих под санкции Европейского Совета в результате военного конфликта, вызванного вторжением России на Украину", - говорится в сообщении министерства.
Это первая яхта, которая была задержана в Испании в связи с санкциями, подтвердил Минтранс.
Проверкой принадлежности яхты займется налоговое агентство, структуры, занимающиеся расследованиями отмывания денег, а также правоохранительные органы.