https://ria.ru/20220315/yakhta-1778248571.html

В Испании обнародовали название задержанной в Барселоне российской яхты

В Испании обнародовали название задержанной в Барселоне российской яхты - РИА Новости, 15.03.2022

В Испании обнародовали название задержанной в Барселоне российской яхты

Яхта, задержанная в порту Барселоны в связи с санкциями против РФ и ряда российских граждан, называется Valerie, сообщило министерство транспорта Испании. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:42

2022-03-15T13:42

2022-03-15T13:42

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МАДРИД, 15 мар – РИА Новости. Яхта, задержанная в порту Барселоны в связи с санкциями против РФ и ряда российских граждан, называется Valerie, сообщило министерство транспорта Испании.Накануне премьер страны Педро Санчес сообщил, что в порту Барселоны задержана "яхта одного из главных олигархов" стоимостью около 140 миллионов долларов. Длина судна – 85 метров.Яхта Valerie ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин, подтвердило во вторник министерство транспорта. Название яхты ранее сообщала газета País."Будет собираться информация, чтобы установить реального владельца частного прогулочного судна. В частности, будет установлено, находится оно или нет в собственности или под контролем физического или юридического лица, попадающих под санкции Европейского Совета в результате военного конфликта, вызванного вторжением России на Украину", - говорится в сообщении министерства.Это первая яхта, которая была задержана в Испании в связи с санкциями, подтвердил Минтранс.Проверкой принадлежности яхты займется налоговое агентство, структуры, занимающиеся расследованиями отмывания денег, а также правоохранительные органы.

https://ria.ru/20220312/yakhta-1777782712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, испания, санкции