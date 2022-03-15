https://ria.ru/20220315/valyuta-1778208689.html
В СФ не обсуждают ужесточение наказания за продажу валюты на черном рынке
В СФ не обсуждают ужесточение наказания за продажу валюты на черном рынке - РИА Новости, 15.03.2022
В СФ не обсуждают ужесточение наказания за продажу валюты на черном рынке
Вопрос об ужесточении наказания за продажу валюты на черном рынке сейчас не рассматривается, заявил журналистам вице-спикер верхней палаты парламента, член... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:51
2022-03-15T10:51
2022-03-15T13:22
экономика
совет федерации рф
николай журавлев
ольга ковитиди
валюта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775892242_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_03b38e96c1d851c09cc1827b8d3cdd64.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вопрос об ужесточении наказания за продажу валюты на черном рынке сейчас не рассматривается, заявил журналистам вице-спикер верхней палаты парламента, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлев."Никаких дополнительных мер по ужесточению наказания за продажу валюты физическими или юридическими лицами не рассматривается и не обсуждается ни в Совете Федерации, ни в правительственной комиссии", — сказал он.О возможном ужесточении наказания за торговлю валютой на черном рынке говорила ранее сенатор Ольга Ковитиди. По ее словам, решать этот вопрос будут в зависимости от того, насколько масштабным станет распространение подобной незаконной деятельности.При этом Ковитиди считает, что дополнять Уголовный кодекс новыми статьями не требуется. Она напомнила, что сейчас наказание за куплю-продажу валюты в обход уполномоченных банков наказывается штрафом от 75 до 100 процентов от суммы незаконной сделки, предусмотрена и уголовная ответственность.
https://ria.ru/20220315/kurs-1778131826.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775892242_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1889952aaebb4cd1a6f880eae0c6d16b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, совет федерации рф, николай журавлев, ольга ковитиди, валюта
10:51 15.03.2022 (обновлено: 13:22 15.03.2022)
В СФ не обсуждают ужесточение наказания за продажу валюты на черном рынке
Сенатор Журавлев: ужесточение наказания за продажу валюты на черном рынке не обсуждается