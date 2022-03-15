https://ria.ru/20220315/valyuta-1778208689.html

В СФ не обсуждают ужесточение наказания за продажу валюты на черном рынке

В СФ не обсуждают ужесточение наказания за продажу валюты на черном рынке - РИА Новости, 15.03.2022

В СФ не обсуждают ужесточение наказания за продажу валюты на черном рынке

Вопрос об ужесточении наказания за продажу валюты на черном рынке сейчас не рассматривается, заявил журналистам вице-спикер верхней палаты парламента, член... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:51

2022-03-15T10:51

2022-03-15T13:22

экономика

совет федерации рф

николай журавлев

ольга ковитиди

валюта

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вопрос об ужесточении наказания за продажу валюты на черном рынке сейчас не рассматривается, заявил журналистам вице-спикер верхней палаты парламента, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлев."Никаких дополнительных мер по ужесточению наказания за продажу валюты физическими или юридическими лицами не рассматривается и не обсуждается ни в Совете Федерации, ни в правительственной комиссии", — сказал он.О возможном ужесточении наказания за торговлю валютой на черном рынке говорила ранее сенатор Ольга Ковитиди. По ее словам, решать этот вопрос будут в зависимости от того, насколько масштабным станет распространение подобной незаконной деятельности.При этом Ковитиди считает, что дополнять Уголовный кодекс новыми статьями не требуется. Она напомнила, что сейчас наказание за куплю-продажу валюты в обход уполномоченных банков наказывается штрафом от 75 до 100 процентов от суммы незаконной сделки, предусмотрена и уголовная ответственность.

https://ria.ru/20220315/kurs-1778131826.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, совет федерации рф, николай журавлев, ольга ковитиди, валюта