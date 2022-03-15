Рейтинг@Mail.ru
В СФ не обсуждают ужесточение наказания за продажу валюты на черном рынке - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/valyuta-1778208689.html
В СФ не обсуждают ужесточение наказания за продажу валюты на черном рынке
В СФ не обсуждают ужесточение наказания за продажу валюты на черном рынке - РИА Новости, 15.03.2022
В СФ не обсуждают ужесточение наказания за продажу валюты на черном рынке
Вопрос об ужесточении наказания за продажу валюты на черном рынке сейчас не рассматривается, заявил журналистам вице-спикер верхней палаты парламента, член... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:51
2022-03-15T13:22
экономика
совет федерации рф
николай журавлев
ольга ковитиди
валюта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775892242_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_03b38e96c1d851c09cc1827b8d3cdd64.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вопрос об ужесточении наказания за продажу валюты на черном рынке сейчас не рассматривается, заявил журналистам вице-спикер верхней палаты парламента, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлев."Никаких дополнительных мер по ужесточению наказания за продажу валюты физическими или юридическими лицами не рассматривается и не обсуждается ни в Совете Федерации, ни в правительственной комиссии", — сказал он.О возможном ужесточении наказания за торговлю валютой на черном рынке говорила ранее сенатор Ольга Ковитиди. По ее словам, решать этот вопрос будут в зависимости от того, насколько масштабным станет распространение подобной незаконной деятельности.При этом Ковитиди считает, что дополнять Уголовный кодекс новыми статьями не требуется. Она напомнила, что сейчас наказание за куплю-продажу валюты в обход уполномоченных банков наказывается штрафом от 75 до 100 процентов от суммы незаконной сделки, предусмотрена и уголовная ответственность.
https://ria.ru/20220315/kurs-1778131826.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775892242_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1889952aaebb4cd1a6f880eae0c6d16b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, совет федерации рф, николай журавлев, ольга ковитиди, валюта
10:51 15.03.2022 (обновлено: 13:22 15.03.2022)
 
В СФ не обсуждают ужесточение наказания за продажу валюты на черном рынке

Сенатор Журавлев: ужесточение наказания за продажу валюты на черном рынке не обсуждается

© REUTERS / Anton VaganovМужчина выходит из пункта обмена валюты в Санкт-Петербурге, Россия
Мужчина выходит из пункта обмена валюты в Санкт-Петербурге, Россия - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Anton Vaganov
Мужчина выходит из пункта обмена валюты в Санкт-Петербурге, Россия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вопрос об ужесточении наказания за продажу валюты на черном рынке сейчас не рассматривается, заявил журналистам вице-спикер верхней палаты парламента, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлев.
"Никаких дополнительных мер по ужесточению наказания за продажу валюты физическими или юридическими лицами не рассматривается и не обсуждается ни в Совете Федерации, ни в правительственной комиссии", — сказал он.
О возможном ужесточении наказания за торговлю валютой на черном рынке говорила ранее сенатор Ольга Ковитиди. По ее словам, решать этот вопрос будут в зависимости от того, насколько масштабным станет распространение подобной незаконной деятельности.
При этом Ковитиди считает, что дополнять Уголовный кодекс новыми статьями не требуется. Она напомнила, что сейчас наказание за куплю-продажу валюты в обход уполномоченных банков наказывается штрафом от 75 до 100 процентов от суммы незаконной сделки, предусмотрена и уголовная ответственность.
Электронное табло со знаком доллара на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
08:00
Взяли новый курс. Сможет ли ЦБ спасти рубль
 
ЭкономикаСовет Федерации РФНиколай ЖуравлевОльга КовитидиВалюта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала