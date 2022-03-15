11:22 15.03.2022 (обновлено: 11:46 15.03.2022)
На Украине начали национализацию российских вагонов, сообщили СМИ
Компания "Укрзализныця" начала национализацию более трех тысяч российских вагонов
Товарные вагоны в Одесском порту
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Компания "Укрзализныця" (Украинские железные дороги) национализирует несколько тысяч российских железнодорожных вагонов, сообщило агентство УНИАН в своем Telegram-канале.
"Укрзализныця" начинает процедуру национализации российских вагонов в Украине. Это более трех тысяч штук. Теперь они будут работать на экономику нашей страны!" — говорится в публикации.
Украинская компания 26 февраля сообщила, что прекратила любое взаимодействие с Российскими железными дорогами, включая диспетчерскую связь.
В свою очередь, 3 марта Верховная рада приняла закон о принудительном изъятии на Украине собственности России и российских резидентов.
На эти меры Киев пошел после того, как Россия начала 24 февраля специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркнули в Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.