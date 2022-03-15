https://ria.ru/20220315/vagony-1778214683.html

На Украине начали национализацию российских вагонов, сообщили СМИ

На Украине начали национализацию российских вагонов, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.03.2022

На Украине начали национализацию российских вагонов, сообщили СМИ

Компания "Укрзализныця" (Украинские железные дороги) национализирует несколько тысяч российских железнодорожных вагонов, сообщило агентство УНИАН в своем... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:22

2022-03-15T11:22

2022-03-15T11:46

в мире

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Компания "Укрзализныця" (Украинские железные дороги) национализирует несколько тысяч российских железнодорожных вагонов, сообщило агентство УНИАН в своем Telegram-канале.Украинская компания 26 февраля сообщила, что прекратила любое взаимодействие с Российскими железными дорогами, включая диспетчерскую связь.В свою очередь, 3 марта Верховная рада приняла закон о принудительном изъятии на Украине собственности России и российских резидентов.На эти меры Киев пошел после того, как Россия начала 24 февраля специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркнули в Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220313/morozovy-1777852673.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире