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На Украине начали национализацию российских вагонов, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.03.2022
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На Украине начали национализацию российских вагонов, сообщили СМИ
На Украине начали национализацию российских вагонов, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.03.2022
На Украине начали национализацию российских вагонов, сообщили СМИ
Компания "Укрзализныця" (Украинские железные дороги) национализирует несколько тысяч российских железнодорожных вагонов, сообщило агентство УНИАН в своем... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:22
2022-03-15T11:46
в мире
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Компания "Укрзализныця" (Украинские железные дороги) национализирует несколько тысяч российских железнодорожных вагонов, сообщило агентство УНИАН в своем Telegram-канале.Украинская компания 26 февраля сообщила, что прекратила любое взаимодействие с Российскими железными дорогами, включая диспетчерскую связь.В свою очередь, 3 марта Верховная рада приняла закон о принудительном изъятии на Украине собственности России и российских резидентов.На эти меры Киев пошел после того, как Россия начала 24 февраля специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркнули в Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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в мире
11:22 15.03.2022 (обновлено: 11:46 15.03.2022)
 
На Украине начали национализацию российских вагонов, сообщили СМИ

Компания "Укрзализныця" начала национализацию более трех тысяч российских вагонов

© Depositphotos / karnizzТоварные вагоны в Одесском порту
Товарные вагоны в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Depositphotos / karnizz
Товарные вагоны в Одесском порту
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Компания "Укрзализныця" (Украинские железные дороги) национализирует несколько тысяч российских железнодорожных вагонов, сообщило агентство УНИАН в своем Telegram-канале.
"Укрзализныця" начинает процедуру национализации российских вагонов в Украине. Это более трех тысяч штук. Теперь они будут работать на экономику нашей страны!" — говорится в публикации.
Украинская компания 26 февраля сообщила, что прекратила любое взаимодействие с Российскими железными дорогами, включая диспетчерскую связь.
В свою очередь, 3 марта Верховная рада приняла закон о принудительном изъятии на Украине собственности России и российских резидентов.
На эти меры Киев пошел после того, как Россия начала 24 февраля специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркнули в Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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