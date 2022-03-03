https://ria.ru/20220303/rada-1776300886.html
Рада приняла закон о национализации российской собственности на Украине
Рада приняла закон о национализации российской собственности на Украине - РИА Новости, 03.03.2022
Рада приняла закон о национализации российской собственности на Украине
Украинский парламент принял в четверг закон о принудительном изъятии на Украине собственности России и ее резидентов. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:35
2022-03-03T16:35
2022-03-03T17:12
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
верховная рада украины
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинский парламент принял в четверг закон о принудительном изъятии на Украине собственности России и ее резидентов."Верховная рада приняла… закон про основные принципы принудительного изъятия на Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов", - говорится в сообщении на сайте Верховной рады.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/natsionalizatsiya-1776169804.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, верховная рада украины, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
16:35 03.03.2022 (обновлено: 17:12 03.03.2022)
Рада приняла закон о национализации российской собственности на Украине
Верховная рада приняла закон о национализации собственности России на Украине