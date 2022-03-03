https://ria.ru/20220303/rada-1776300886.html

Рада приняла закон о национализации российской собственности на Украине

Рада приняла закон о национализации российской собственности на Украине - РИА Новости, 03.03.2022

Рада приняла закон о национализации российской собственности на Украине

Украинский парламент принял в четверг закон о принудительном изъятии на Украине собственности России и ее резидентов. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:35

2022-03-03T16:35

2022-03-03T17:12

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинский парламент принял в четверг закон о принудительном изъятии на Украине собственности России и ее резидентов."Верховная рада приняла… закон про основные принципы принудительного изъятия на Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов", - говорится в сообщении на сайте Верховной рады.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/natsionalizatsiya-1776169804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, верховная рада украины, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф