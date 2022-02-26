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"Укрзализныця" сообщила о прекращении отношений с РЖД

"Укрзализныця" сообщила о прекращении отношений с РЖД - РИА Новости, 26.02.2022

"Укрзализныця" сообщила о прекращении отношений с РЖД

Компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") сообщила, что прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги". РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T21:29

2022-02-26T21:29

2022-02-26T21:29

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

луганская народная республика

европа

укрзализныця

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") сообщила, что прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги"."Укрзализныця" прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги", - говорится в сообщении компании, опубликованном в ее Telegram-канале.В компании также сообщили, что "железнодорожные переходы между странами, которые раньше обеспечивали перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов, разрушены"."Также прекращена диспетчерская связь с РФ", - добавили в "Укрзализныце".В компании отметили, что полностью переориентируют грузовые перевозки на Европу и продолжат развивать "Шелковый путь" в обход России.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220209/ukrzaliznytsya-1771793041.html

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россия

луганская народная республика

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, луганская народная республика, европа, укрзализныця