"Укрзализныця" сообщила о прекращении отношений с РЖД
"Укрзализныця" сообщила о прекращении каких-либо отношений и взаимодействия с РЖД
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПассажирский состав у перрона железнодорожного вокзала Ивано-Франковска
Пассажирский состав у перрона железнодорожного вокзала Ивано-Франковска
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") сообщила, что прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги".
"Укрзализныця" прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги", - говорится в сообщении компании, опубликованном в ее Telegram-канале.
В компании также сообщили, что "железнодорожные переходы между странами, которые раньше обеспечивали перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов, разрушены".
"Также прекращена диспетчерская связь с РФ", - добавили в "Укрзализныце".
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Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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Опубликовано: Наталья Макарова