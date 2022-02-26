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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/ukrzaliznytsya-1775300512.html
"Укрзализныця" сообщила о прекращении отношений с РЖД
"Укрзализныця" сообщила о прекращении отношений с РЖД - РИА Новости, 26.02.2022
"Укрзализныця" сообщила о прекращении отношений с РЖД
Компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") сообщила, что прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги". РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T21:29
2022-02-26T21:29
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
луганская народная республика
европа
укрзализныця
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") сообщила, что прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги"."Укрзализныця" прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги", - говорится в сообщении компании, опубликованном в ее Telegram-канале.В компании также сообщили, что "железнодорожные переходы между странами, которые раньше обеспечивали перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов, разрушены"."Также прекращена диспетчерская связь с РФ", - добавили в "Укрзализныце".В компании отметили, что полностью переориентируют грузовые перевозки на Европу и продолжат развивать "Шелковый путь" в обход России.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220209/ukrzaliznytsya-1771793041.html
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россия
луганская народная республика
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владимир путин, россия, луганская народная республика, европа, укрзализныця
21:29 26.02.2022
 
"Укрзализныця" сообщила о прекращении отношений с РЖД

"Укрзализныця" сообщила о прекращении каких-либо отношений и взаимодействия с РЖД

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПассажирский состав у перрона железнодорожного вокзала Ивано-Франковска
Пассажирский состав у перрона железнодорожного вокзала Ивано-Франковска - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Пассажирский состав у перрона железнодорожного вокзала Ивано-Франковска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") сообщила, что прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги".
"Укрзализныця" прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги", - говорится в сообщении компании, опубликованном в ее Telegram-канале.
В компании также сообщили, что "железнодорожные переходы между странами, которые раньше обеспечивали перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов, разрушены".
"Также прекращена диспетчерская связь с РФ", - добавили в "Укрзализныце".
В компании отметили, что полностью переориентируют грузовые перевозки на Европу и продолжат развивать "Шелковый путь" в обход России.
Поезд ОАО Укрзализныця - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 02:47
Журналист пришел в ужас от украинского поезда
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Поезд Киев - Москва на ж/д вокзале в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня 2021, 06:16
Актриса пожаловалась на "ад" в украинских поездах
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаЕвропаУкрзализныця
 
 
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