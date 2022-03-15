В ЛНР начали расследовать деятельность украинского батальона "Торнадо"

МГБ ЛНР начало расследовать деятельность украинского батальона "Торнадо"
Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.
Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.
В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.
В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.
Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.
Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.
В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.
В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.
Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.
Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.
Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".
Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".
По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.
По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.
Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.
Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.
Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.
Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.
Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.
Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.
Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.
В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.
Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.
В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.
Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.
Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".
По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.
Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.
Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.
Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.