https://ria.ru/20220315/ukraina-1778330637.html

В ЛНР начали расследовать деятельность украинского батальона "Торнадо"

В ЛНР начали расследовать деятельность украинского батальона "Торнадо" - РИА Новости, 15.03.2022

В ЛНР начали расследовать деятельность украинского батальона "Торнадо"

Министерство госбезопасности Луганской народной республики совместно с луганским обществом "Мемориал" начало расследование деятельности печально известного... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T19:08

2022-03-15T19:08

2022-03-15T19:08

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КОНДРАШОВКА (ЛНР), 15 мар - РИА Новости. Министерство госбезопасности Луганской народной республики совместно с луганским обществом "Мемориал" начало расследование деятельности печально известного батальона "Торнадо", передает корреспондент РИА Новости.Боевики "Торнадо" были настолько жестоки к мирному населению Луганской области, что киевские власти были вынуждены расследовать их преступления и даже отправить торнадовцев за решетку, а сам батальон был расформирован. Такого внимания не удостоились ни "Азов", ни "Айдар" (против бойцов первого в РФ возбуждено уголовное дело). Тем не менее, в марте в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в стране для участия в боевых действиях освобождают заключенных, которые были военными.Освобождение Народной милицией территории ЛНР позволило в том числе взять под контроль деревню Кондрашовка - там была база "Торнадо" в здании бывшей больницы, в том числе нелегальная тюрьма. Граффити с названием батальона до сих пор покрывают ее стены. Рисунки с доктором Айболитом на стене палат для маленьких пациентов также оказались исписаны свастиками, рунами, и символами SS."Мы до сих пор не знаем, сколько человек прошли через тюрьму. Собираем показания местных жителей", - сообщила РИА Новости глава луганского "Мемориала", первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока. По ее словам, следователям также предстоит выяснить, есть ли в этом районе нелегальное кладбище для замученных жертв "Торнадо".По словам следователя МГБ ЛНР, в тюрьме держали "не только ополченцев, но и простых граждан, а также бизнесменов - для выкупа". Тюрьма до сих пор исписана издевательскими указателями "Процедурная", "VIP-зона", девизом "Мы рады каждому клиенту".Украинский батальон "Торнадо" был расформирован в 2015 году. Это произошло после того, как ряд бойцов "Торнадо", в том числе его командира Руслана Онищенко, задержали по обвинениям в создании преступной организации, превышении служебных полномочий, насилии, сопротивлении представителям власти. Онищенко в 2017 году был приговорен к 11 годам лишения свободы.По сообщению украинского издания Страна.ua, сейчас рассматривается заявление Онищенко о выходе на свободу. Отмечается, что на свободу уже вышел Сергей Торбин, осужденный на Украине за организацию нападения в 2018 году на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, вследствие которого она скончалась спустя несколько месяцев. Торбину "разрешили взять в подразделение еще десяток человек, которых он также выбрал из осужденных", пишет издание. Кроме того, освобожден бывший военный 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, осужденный за убийство гражданского на остановке, а также экс-депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко, подозреваемый в причастности к созданию частной военной компании.

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775396224.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская область, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр