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В ЛНР начали расследовать деятельность украинского батальона "Торнадо" - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778330637.html
В ЛНР начали расследовать деятельность украинского батальона "Торнадо"
В ЛНР начали расследовать деятельность украинского батальона "Торнадо" - РИА Новости, 15.03.2022
В ЛНР начали расследовать деятельность украинского батальона "Торнадо"
Министерство госбезопасности Луганской народной республики совместно с луганским обществом "Мемориал" начало расследование деятельности печально известного... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T19:08
2022-03-15T19:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская область
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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КОНДРАШОВКА (ЛНР), 15 мар - РИА Новости. Министерство госбезопасности Луганской народной республики совместно с луганским обществом "Мемориал" начало расследование деятельности печально известного батальона "Торнадо", передает корреспондент РИА Новости.Боевики "Торнадо" были настолько жестоки к мирному населению Луганской области, что киевские власти были вынуждены расследовать их преступления и даже отправить торнадовцев за решетку, а сам батальон был расформирован. Такого внимания не удостоились ни "Азов", ни "Айдар" (против бойцов первого в РФ возбуждено уголовное дело). Тем не менее, в марте в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в стране для участия в боевых действиях освобождают заключенных, которые были военными.Освобождение Народной милицией территории ЛНР позволило в том числе взять под контроль деревню Кондрашовка - там была база "Торнадо" в здании бывшей больницы, в том числе нелегальная тюрьма. Граффити с названием батальона до сих пор покрывают ее стены. Рисунки с доктором Айболитом на стене палат для маленьких пациентов также оказались исписаны свастиками, рунами, и символами SS."Мы до сих пор не знаем, сколько человек прошли через тюрьму. Собираем показания местных жителей", - сообщила РИА Новости глава луганского "Мемориала", первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока. По ее словам, следователям также предстоит выяснить, есть ли в этом районе нелегальное кладбище для замученных жертв "Торнадо".По словам следователя МГБ ЛНР, в тюрьме держали "не только ополченцев, но и простых граждан, а также бизнесменов - для выкупа". Тюрьма до сих пор исписана издевательскими указателями "Процедурная", "VIP-зона", девизом "Мы рады каждому клиенту".Украинский батальон "Торнадо" был расформирован в 2015 году. Это произошло после того, как ряд бойцов "Торнадо", в том числе его командира Руслана Онищенко, задержали по обвинениям в создании преступной организации, превышении служебных полномочий, насилии, сопротивлении представителям власти. Онищенко в 2017 году был приговорен к 11 годам лишения свободы.По сообщению украинского издания Страна.ua, сейчас рассматривается заявление Онищенко о выходе на свободу. Отмечается, что на свободу уже вышел Сергей Торбин, осужденный на Украине за организацию нападения в 2018 году на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, вследствие которого она скончалась спустя несколько месяцев. Торбину "разрешили взять в подразделение еще десяток человек, которых он также выбрал из осужденных", пишет издание. Кроме того, освобожден бывший военный 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, осужденный за убийство гражданского на остановке, а также экс-депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко, подозреваемый в причастности к созданию частной военной компании.
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775396224.html
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
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в мире, луганская область, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
19:08 15.03.2022
 
В ЛНР начали расследовать деятельность украинского батальона "Торнадо"

МГБ ЛНР начало расследовать деятельность украинского батальона "Торнадо"

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаги ЛНР на здании Народного Совета города Луганска
Флаги ЛНР на здании Народного Совета города Луганска - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Флаги ЛНР на здании Народного Совета города Луганска
Читать ria.ru в
КОНДРАШОВКА (ЛНР), 15 мар - РИА Новости. Министерство госбезопасности Луганской народной республики совместно с луганским обществом "Мемориал" начало расследование деятельности печально известного батальона "Торнадо", передает корреспондент РИА Новости.
Боевики "Торнадо" были настолько жестоки к мирному населению Луганской области, что киевские власти были вынуждены расследовать их преступления и даже отправить торнадовцев за решетку, а сам батальон был расформирован. Такого внимания не удостоились ни "Азов", ни "Айдар" (против бойцов первого в РФ возбуждено уголовное дело). Тем не менее, в марте в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в стране для участия в боевых действиях освобождают заключенных, которые были военными.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 16:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СМИ: экс-главаря украинского батальона "Торнадо" выпустят из тюрьмы воевать
Освобождение Народной милицией территории ЛНР позволило в том числе взять под контроль деревню Кондрашовка - там была база "Торнадо" в здании бывшей больницы, в том числе нелегальная тюрьма. Граффити с названием батальона до сих пор покрывают ее стены. Рисунки с доктором Айболитом на стене палат для маленьких пациентов также оказались исписаны свастиками, рунами, и символами SS.
"Мы до сих пор не знаем, сколько человек прошли через тюрьму. Собираем показания местных жителей", - сообщила РИА Новости глава луганского "Мемориала", первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока. По ее словам, следователям также предстоит выяснить, есть ли в этом районе нелегальное кладбище для замученных жертв "Торнадо".
По словам следователя МГБ ЛНР, в тюрьме держали "не только ополченцев, но и простых граждан, а также бизнесменов - для выкупа". Тюрьма до сих пор исписана издевательскими указателями "Процедурная", "VIP-зона", девизом "Мы рады каждому клиенту".
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
Украинский батальон "Торнадо" был расформирован в 2015 году. Это произошло после того, как ряд бойцов "Торнадо", в том числе его командира Руслана Онищенко, задержали по обвинениям в создании преступной организации, превышении служебных полномочий, насилии, сопротивлении представителям власти. Онищенко в 2017 году был приговорен к 11 годам лишения свободы.
По сообщению украинского издания Страна.ua, сейчас рассматривается заявление Онищенко о выходе на свободу. Отмечается, что на свободу уже вышел Сергей Торбин, осужденный на Украине за организацию нападения в 2018 году на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, вследствие которого она скончалась спустя несколько месяцев. Торбину "разрешили взять в подразделение еще десяток человек, которых он также выбрал из осужденных", пишет издание. Кроме того, освобожден бывший военный 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, осужденный за убийство гражданского на остановке, а также экс-депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко, подозреваемый в причастности к созданию частной военной компании.
"Для них мы не люди, а полуживое мясо". Нелегальная тюрьма нацбата "Айдар"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
1 из 10

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
2 из 10

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

Военнослужащие народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
3 из 10

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
4 из 10

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

Журналист в помещении бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
5 из 10

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
6 из 10

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
7 из 10

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

Помещение колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
8 из 10

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

Военнослужащий народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
9 из 10

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района в ЛНР
10 из 10

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 10

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 10

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 10

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 10

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 10

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 10

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 10

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 10

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 10

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская областьЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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