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Порошенко потерял статус миллиардера, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2022
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Порошенко потерял статус миллиардера, пишут СМИ
Порошенко потерял статус миллиардера, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2022
Порошенко потерял статус миллиардера, пишут СМИ
Экс-президент Украины Петр Порошенко потерял статус долларового миллиардера, бизнесмену Ринату Ахметову удалось сохранить первое место в рейтинге самых богатых... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:58
2022-03-15T15:58
петр порошенко
константин жеваго
игорь коломойский
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
метинвест
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко потерял статус долларового миллиардера, бизнесмену Ринату Ахметову удалось сохранить первое место в рейтинге самых богатых украинцев, сообщает издание forbes.ua."Американский Forbes обновил глобальный список мировых миллиардеров. Война значительно снизила состояние богатейших украинцев. Ринат Ахметов сохранил первое место в рейтинге самых богатых украинцев с оценкой состояния 4,2 миллиарда долларов. Половина этой суммы – оценка 75-процентной доли в "Метинвесте" с учетом накопленной прибыли за 2021 год. Однако, если сравнивать с февралем 2022 года, разница колоссальная: с начала войны Ахметов потерял 9,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.По данным издания, состояние бизнесмена, учредителя Ялтинской европейской стратегии (YES) Виктора Пинчука уменьшилось с 2,6 миллиарда долларов до 1,9 миллиарда долларов. "900 миллионов долларов этой суммы приходится на недвижимость за рубежом, около полумиллиарда – на наличные средства и другие ликвидные активы", - пишет издание.По данным forbes.ua, оценка имущества бизнесмена и владельца Ferrexpo Константина Жеваго упала на 0,8 миллиарда долларов, до 1,3 миллиарда долларов, в первую очередь из-за снижения стоимости акций компании Ferrexpo. "Его 50-процентный пакет, согласно текущим котировкам Лондонской биржи, стоит 578 миллионов долларов. Почти такую же сумму Жеваго хранит в валюте", - говорится в сообщении.Добавляется, что миллиардерами остаются Вадим Новинский (1,3 миллиарда долларов), Влад Яценко (1,1 миллиарда долларов), Геннадий Боголюбов (1,1 миллиарда долларов) и Игорь Коломойский (1 миллиард долларов)."Александр и Галина Гереги, а также Петр Порошенко лишились статуса миллиардеров с начала войны", - пишет издание.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/tate-1778019248.html
https://ria.ru/20220314/tate-1778019248.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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петр порошенко, константин жеваго, игорь коломойский, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, метинвест, россия, forbes, признание днр и лнр в россии
15:58 15.03.2022
 
Порошенко потерял статус миллиардера, пишут СМИ

Forbes: экс-президент Украины Порошенко потерял статус миллиардера

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко потерял статус долларового миллиардера, бизнесмену Ринату Ахметову удалось сохранить первое место в рейтинге самых богатых украинцев, сообщает издание forbes.ua.
"Американский Forbes обновил глобальный список мировых миллиардеров. Война значительно снизила состояние богатейших украинцев. Ринат Ахметов сохранил первое место в рейтинге самых богатых украинцев с оценкой состояния 4,2 миллиарда долларов. Половина этой суммы – оценка 75-процентной доли в "Метинвесте" с учетом накопленной прибыли за 2021 год. Однако, если сравнивать с февралем 2022 года, разница колоссальная: с начала войны Ахметов потерял 9,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
По данным издания, состояние бизнесмена, учредителя Ялтинской европейской стратегии (YES) Виктора Пинчука уменьшилось с 2,6 миллиарда долларов до 1,9 миллиарда долларов. "900 миллионов долларов этой суммы приходится на недвижимость за рубежом, около полумиллиарда – на наличные средства и другие ликвидные активы", - пишет издание.
По данным forbes.ua, оценка имущества бизнесмена и владельца Ferrexpo Константина Жеваго упала на 0,8 миллиарда долларов, до 1,3 миллиарда долларов, в первую очередь из-за снижения стоимости акций компании Ferrexpo. "Его 50-процентный пакет, согласно текущим котировкам Лондонской биржи, стоит 578 миллионов долларов. Почти такую же сумму Жеваго хранит в валюте", - говорится в сообщении.
Добавляется, что миллиардерами остаются Вадим Новинский (1,3 миллиарда долларов), Влад Яценко (1,1 миллиарда долларов), Геннадий Боголюбов (1,1 миллиарда долларов) и Игорь Коломойский (1 миллиард долларов).
Галерея Тейт в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 11:39Культура
Галерея Тейт разрывает связи с российскими миллиардерами
"Александр и Галина Гереги, а также Петр Порошенко лишились статуса миллиардеров с начала войны", - пишет издание.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Галерея Тейт в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 11:39Культура
Галерея Тейт разрывает связи с российскими миллиардерами
 
Петр ПорошенкоКонстантин ЖевагоИгорь КоломойскийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФМетинвестРоссияForbesПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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