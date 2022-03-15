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Патрушев назвал ракетный удар по Донецку военным преступлением

Патрушев назвал ракетный удар по Донецку военным преступлением - РИА Новости, 15.03.2022

Патрушев назвал ракетный удар по Донецку военным преступлением

Ракетный удар по Донецку - это военное преступление, еще раз подтверждающее "нацистскую суть киевского режима", заявил во вторник секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:08

2022-03-15T16:08

2022-03-15T16:08

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украина

николай патрушев

министерство здравоохранения днр

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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Ракетный удар по Донецку - это военное преступление, еще раз подтверждающее "нацистскую суть киевского режима", заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Четырнадцатого марта в результате ракетного удара погибло 20 и ранено 28 жителей Донецка. Это военное преступление еще раз подтверждает нацистскую суть правящего сегодня на Украине режима", - сказал секретарь Совбеза в Грозном на совещании по обеспечению национальной безопасности на Северном Кавказе.По последним данным Минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Донецка тактическим ракетным комплексом "Точка-У" выросло до 37 человек, 23 из них госпитализированы.

https://ria.ru/20220314/opk-1778151526.html

украина

северный кавказ

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, николай патрушев, министерство здравоохранения днр, северный кавказ, донецк (днр), донецкая народная республика