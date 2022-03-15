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Патрушев назвал ракетный удар по Донецку военным преступлением - РИА Новости, 15.03.2022
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Патрушев назвал ракетный удар по Донецку военным преступлением
Патрушев назвал ракетный удар по Донецку военным преступлением - РИА Новости, 15.03.2022
Патрушев назвал ракетный удар по Донецку военным преступлением
Ракетный удар по Донецку - это военное преступление, еще раз подтверждающее "нацистскую суть киевского режима", заявил во вторник секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:08
2022-03-15T16:08
в мире
украина
николай патрушев
министерство здравоохранения днр
северный кавказ
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Ракетный удар по Донецку - это военное преступление, еще раз подтверждающее "нацистскую суть киевского режима", заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Четырнадцатого марта в результате ракетного удара погибло 20 и ранено 28 жителей Донецка. Это военное преступление еще раз подтверждает нацистскую суть правящего сегодня на Украине режима", - сказал секретарь Совбеза в Грозном на совещании по обеспечению национальной безопасности на Северном Кавказе.По последним данным Минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Донецка тактическим ракетным комплексом "Точка-У" выросло до 37 человек, 23 из них госпитализированы.
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северный кавказ
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, украина, николай патрушев, министерство здравоохранения днр, северный кавказ, донецк (днр), донецкая народная республика
16:08 15.03.2022
 
Патрушев назвал ракетный удар по Донецку военным преступлением

Патрушев: удар "Точкой-У" по Донецку подтверждает нацистскую суть киевского режима

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Ракетный удар по Донецку - это военное преступление, еще раз подтверждающее "нацистскую суть киевского режима", заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Четырнадцатого марта в результате ракетного удара погибло 20 и ранено 28 жителей Донецка. Это военное преступление еще раз подтверждает нацистскую суть правящего сегодня на Украине режима", - сказал секретарь Совбеза в Грозном на совещании по обеспечению национальной безопасности на Северном Кавказе.
По последним данным Минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Донецка тактическим ракетным комплексом "Точка-У" выросло до 37 человек, 23 из них госпитализированы.
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Вчера, 20:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В миреУкраинаНиколай ПатрушевМинистерство здравоохранения ДНРСеверный КавказДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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