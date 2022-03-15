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Ситуация на рынке ЦОД не влияет на работу госсистем, заявили в Минцифры - РИА Новости, 15.03.2022
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Ситуация на рынке ЦОД не влияет на работу госсистем, заявили в Минцифры
Ситуация на рынке ЦОД не влияет на работу госсистем, заявили в Минцифры - РИА Новости, 15.03.2022
Ситуация на рынке ЦОД не влияет на работу госсистем, заявили в Минцифры
Ситуация на рынке центров обработки данных (ЦОД) не влияет на работу государственных систем РФ, Минцифры совместно с ведомствами формируют предложения для... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:49
2022-03-15T14:49
экономика
технологии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ситуация на рынке центров обработки данных (ЦОД) не влияет на работу государственных систем РФ, Минцифры совместно с ведомствами формируют предложения для обеспечения госсектора и бизнеса необходимыми мощностями, сообщили РИА Новости в пресс-службе этого министерства.Во вторник издание "Коммерсант" сообщило, что правительство готовится к нехватке вычислительных мощностей, которая в ближайшее время может привести к проблемам в работе государственных информсистем, при необходимости власти готовы выкупать мощности у коммерческих центров обработки данных (ЦОД) и забирать в управление IT-ресурсы компаний, которые заявили об уходе из РФ.Министерство отмечает, что совместно с другими ведомствами формирует ряд принципиально новых предложений, которые обеспечат госсектор и рынок необходимыми ресурсами, если они потребуются.
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экономика, технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
14:49 15.03.2022
 
Ситуация на рынке ЦОД не влияет на работу госсистем, заявили в Минцифры

Минцифры: ситуация на рынке центров обработки данных не влияет на работу госсистем

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЦентр обработки данных
Центр обработки данных - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Центр обработки данных
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ситуация на рынке центров обработки данных (ЦОД) не влияет на работу государственных систем РФ, Минцифры совместно с ведомствами формируют предложения для обеспечения госсектора и бизнеса необходимыми мощностями, сообщили РИА Новости в пресс-службе этого министерства.
Во вторник издание "Коммерсант" сообщило, что правительство готовится к нехватке вычислительных мощностей, которая в ближайшее время может привести к проблемам в работе государственных информсистем, при необходимости власти готовы выкупать мощности у коммерческих центров обработки данных (ЦОД) и забирать в управление IT-ресурсы компаний, которые заявили об уходе из РФ.
"Минцифры оценивает возможности центров обработки данных, которыми располагает государственный сектор и бизнес. Текущая ситуация на рынке ЦОД не влияет на работу государственных систем и не вызывает опасения у министерства", - говорится в сообщении.
Министерство отмечает, что совместно с другими ведомствами формирует ряд принципиально новых предложений, которые обеспечат госсектор и рынок необходимыми ресурсами, если они потребуются.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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