Ситуация на рынке ЦОД не влияет на работу госсистем, заявили в Минцифры
Минцифры: ситуация на рынке центров обработки данных не влияет на работу госсистем
Центр обработки данных
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ситуация на рынке центров обработки данных (ЦОД) не влияет на работу государственных систем РФ, Минцифры совместно с ведомствами формируют предложения для обеспечения госсектора и бизнеса необходимыми мощностями, сообщили РИА Новости в пресс-службе этого министерства.
Во вторник издание "Коммерсант" сообщило, что правительство готовится к нехватке вычислительных мощностей, которая в ближайшее время может привести к проблемам в работе государственных информсистем, при необходимости власти готовы выкупать мощности у коммерческих центров обработки данных (ЦОД) и забирать в управление IT-ресурсы компаний, которые заявили об уходе из РФ.
"Минцифры оценивает возможности центров обработки данных, которыми располагает государственный сектор и бизнес. Текущая ситуация на рынке ЦОД не влияет на работу государственных систем и не вызывает опасения у министерства", - говорится в сообщении.
Министерство отмечает, что совместно с другими ведомствами формирует ряд принципиально новых предложений, которые обеспечат госсектор и рынок необходимыми ресурсами, если они потребуются.
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