https://ria.ru/20220315/tsod-1778267325.html

Ситуация на рынке ЦОД не влияет на работу госсистем, заявили в Минцифры

Ситуация на рынке ЦОД не влияет на работу госсистем, заявили в Минцифры - РИА Новости, 15.03.2022

Ситуация на рынке ЦОД не влияет на работу госсистем, заявили в Минцифры

Ситуация на рынке центров обработки данных (ЦОД) не влияет на работу государственных систем РФ, Минцифры совместно с ведомствами формируют предложения для... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:49

2022-03-15T14:49

2022-03-15T14:49

экономика

технологии

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ситуация на рынке центров обработки данных (ЦОД) не влияет на работу государственных систем РФ, Минцифры совместно с ведомствами формируют предложения для обеспечения госсектора и бизнеса необходимыми мощностями, сообщили РИА Новости в пресс-службе этого министерства.Во вторник издание "Коммерсант" сообщило, что правительство готовится к нехватке вычислительных мощностей, которая в ближайшее время может привести к проблемам в работе государственных информсистем, при необходимости власти готовы выкупать мощности у коммерческих центров обработки данных (ЦОД) и забирать в управление IT-ресурсы компаний, которые заявили об уходе из РФ.Министерство отмечает, что совместно с другими ведомствами формирует ряд принципиально новых предложений, которые обеспечат госсектор и рынок необходимыми ресурсами, если они потребуются.

https://ria.ru/20220313/birzha-1777919740.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)