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В Махачкале девочка, упавшая в детсаду, находится на аппарате ИВЛ - РИА Новости, 15.03.2022
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В Махачкале девочка, упавшая в детсаду, находится на аппарате ИВЛ
В Махачкале девочка, упавшая в детсаду, находится на аппарате ИВЛ - РИА Новости, 15.03.2022
В Махачкале девочка, упавшая в детсаду, находится на аппарате ИВЛ
Трехлетняя девочка, упавшая со второго этажа в детсаду Махачкалы, получила закрытую черепно-мозговую травму и находится на аппарате ИВЛ, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:40
2022-03-15T15:00
происшествия
россия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 15 мар — РИА Новости. Трехлетняя девочка, упавшая со второго этажа в детсаду Махачкалы, получила закрытую черепно-мозговую травму и находится на аппарате ИВЛ, сообщила пресс-служба минздрава Дагестана.Ранее пресс-служба СУСК РФ по Дагестану сообщила, что в частном детском саду девочка 3 лет упала со второго этажа. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью)."В настоящее время она находится в отделении реанимации на аппарате ИВЛ. Состояние девочки остаётся тяжелым - у неё закрытая черепно-мозговая травма (ушиб мозга), гематома затылочной области", – говорится в сообщении.
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происшествия, россия, махачкала, республика дагестан
14:40 15.03.2022 (обновлено: 15:00 15.03.2022)
 
В Махачкале девочка, упавшая в детсаду, находится на аппарате ИВЛ

Девочка, упавшая в детсаду Махачкалы, находится на ИВЛ с черепно-мозговой травмой

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи
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МАХАЧКАЛА, 15 мар — РИА Новости. Трехлетняя девочка, упавшая со второго этажа в детсаду Махачкалы, получила закрытую черепно-мозговую травму и находится на аппарате ИВЛ, сообщила пресс-служба минздрава Дагестана.
Ранее пресс-служба СУСК РФ по Дагестану сообщила, что в частном детском саду девочка 3 лет упала со второго этажа. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью).
"В настоящее время она находится в отделении реанимации на аппарате ИВЛ. Состояние девочки остаётся тяжелым - у неё закрытая черепно-мозговая травма (ушиб мозга), гематома затылочной области", – говорится в сообщении.
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