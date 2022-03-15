https://ria.ru/20220315/travma-1778265256.html

В Махачкале девочка, упавшая в детсаду, находится на аппарате ИВЛ

В Махачкале девочка, упавшая в детсаду, находится на аппарате ИВЛ - РИА Новости, 15.03.2022

В Махачкале девочка, упавшая в детсаду, находится на аппарате ИВЛ

Трехлетняя девочка, упавшая со второго этажа в детсаду Махачкалы, получила закрытую черепно-мозговую травму и находится на аппарате ИВЛ, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:40

2022-03-15T14:40

2022-03-15T15:00

происшествия

россия

махачкала

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 15 мар — РИА Новости. Трехлетняя девочка, упавшая со второго этажа в детсаду Махачкалы, получила закрытую черепно-мозговую травму и находится на аппарате ИВЛ, сообщила пресс-служба минздрава Дагестана.Ранее пресс-служба СУСК РФ по Дагестану сообщила, что в частном детском саду девочка 3 лет упала со второго этажа. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью)."В настоящее время она находится в отделении реанимации на аппарате ИВЛ. Состояние девочки остаётся тяжелым - у неё закрытая черепно-мозговая травма (ушиб мозга), гематома затылочной области", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220121/shkolnik-1768843395.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, россия, махачкала, республика дагестан