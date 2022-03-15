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Российские ученые придумали "прививку" от киберугроз - РИА Новости, 15.03.2022
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Наука
https://ria.ru/20220315/spbpu-1778106620.html
Российские ученые придумали "прививку" от киберугроз
Российские ученые придумали "прививку" от киберугроз - РИА Новости, 15.03.2022
Российские ученые придумали "прививку" от киберугроз
Ученые СПбПУ разработали систему, использующую процесс иммунизации современной информационной инфраструктуры для защиты от кибератак. Результаты исследования... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T09:00
2022-03-15T09:00
наука
навигатор абитуриента
технологии
россия
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
университетская наука
санкт-петербург
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Ученые СПбПУ разработали систему, использующую процесс иммунизации современной информационной инфраструктуры для защиты от кибератак. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Symmetry.Система, разработанная специалистами Института кибербезопасности и защиты информации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), обеспечивает быстрый ответ на вторжение злоумышленника в защищаемый объект инфраструктуры. Как сообщили РИА Новости в управлении по связям с общественностью вуза, "в основе подхода лежит идея о том, что для каждого несанкционированного действия система автоматически вырабатывает симметричный ответ, нейтрализующий ущерб от действия или минимизирующий его".Ученые пояснили, что адекватность ответа и высокая скорость его генерации обеспечиваются за счет накопления крупномасштабной базы знаний, включающей сценарии кибератак и наборы защитных реакций. Использование механизмов искусственного интеллекта, по их словам, позволяет оптимизировать выбор наиболее подходящих сценариев.По его словам, результаты, полученные путем математического моделирования, подтверждают эффективность и состоятельность подхода. "Кроме того, экспериментально подтверждена необходимость приоритетной защиты именно критических узлов, в то время как иммунизация узлов, не являющихся критическими, не оказала значительного влияния на повышение уровня защищенности", – добавил ученый.По мнению экспертов, разработка может найти свое применение в таких отраслях промышленности, как энергетика и производство. Для современного уровня развития этих отраслей характерна масштабная, часто распределенная, сетевая инфраструктура, наличие резервных узлов и четко выраженных критических компонентов, которые чаще всего являются целью кибератак.В СПбПУ сообщили, что данное исследование будет продолжено в рамках работы по гранту Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых "Обеспечение информационной безопасности сложных систем на основе искусственной иммунизации", присужденному Евгению Павленко.
https://ria.ru/20220111/miet-1767166075.html
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навигатор абитуриента, технологии, россия, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, университетская наука, санкт-петербург
09:00 15.03.2022
 

Российские ученые придумали "прививку" от киберугроз

© Fotolia / Sergey NivensКибератака
Кибератака - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Fotolia / Sergey Nivens
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Ученые СПбПУ разработали систему, использующую процесс иммунизации современной информационной инфраструктуры для защиты от кибератак. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Symmetry.
Система, разработанная специалистами Института кибербезопасности и защиты информации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), обеспечивает быстрый ответ на вторжение злоумышленника в защищаемый объект инфраструктуры. Как сообщили РИА Новости в управлении по связям с общественностью вуза, "в основе подхода лежит идея о том, что для каждого несанкционированного действия система автоматически вырабатывает симметричный ответ, нейтрализующий ущерб от действия или минимизирующий его".
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11 января, 09:00Наука
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Ученые пояснили, что адекватность ответа и высокая скорость его генерации обеспечиваются за счет накопления крупномасштабной базы знаний, включающей сценарии кибератак и наборы защитных реакций. Использование механизмов искусственного интеллекта, по их словам, позволяет оптимизировать выбор наиболее подходящих сценариев.

"Использование биоинспирированных принципов (принципов работы иммунитета организма) для защиты современных технических систем позволит не только повысить уровень их защищенности, но и в дальнейшем определить принципы построения технических систем, устойчивых к кибератакам", – отметил доцент Института кибербезопасности и защиты информации СПбПУ Евгений Павленко.

По его словам, результаты, полученные путем математического моделирования, подтверждают эффективность и состоятельность подхода. "Кроме того, экспериментально подтверждена необходимость приоритетной защиты именно критических узлов, в то время как иммунизация узлов, не являющихся критическими, не оказала значительного влияния на повышение уровня защищенности", – добавил ученый.
По мнению экспертов, разработка может найти свое применение в таких отраслях промышленности, как энергетика и производство. Для современного уровня развития этих отраслей характерна масштабная, часто распределенная, сетевая инфраструктура, наличие резервных узлов и четко выраженных критических компонентов, которые чаще всего являются целью кибератак.
В СПбПУ сообщили, что данное исследование будет продолжено в рамках работы по гранту Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых "Обеспечение информационной безопасности сложных систем на основе искусственной иммунизации", присужденному Евгению Павленко.
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22 ноября 2021, 09:00Наука
Российские ученые придумали, как остановить "группы смерти" в сетях
 
НаукаНавигатор абитуриентаТехнологииРоссияСанкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоУниверситетская наукаСанкт-Петербург
 
 
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