https://ria.ru/20220315/spbpu-1778106620.html

Российские ученые придумали "прививку" от киберугроз

Российские ученые придумали "прививку" от киберугроз - РИА Новости, 15.03.2022

Российские ученые придумали "прививку" от киберугроз

Ученые СПбПУ разработали систему, использующую процесс иммунизации современной информационной инфраструктуры для защиты от кибератак. Результаты исследования... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T09:00

2022-03-15T09:00

2022-03-15T09:00

наука

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санкт-петербургский политехнический университет петра великого

университетская наука

санкт-петербург

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Ученые СПбПУ разработали систему, использующую процесс иммунизации современной информационной инфраструктуры для защиты от кибератак. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Symmetry.Система, разработанная специалистами Института кибербезопасности и защиты информации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), обеспечивает быстрый ответ на вторжение злоумышленника в защищаемый объект инфраструктуры. Как сообщили РИА Новости в управлении по связям с общественностью вуза, "в основе подхода лежит идея о том, что для каждого несанкционированного действия система автоматически вырабатывает симметричный ответ, нейтрализующий ущерб от действия или минимизирующий его".Ученые пояснили, что адекватность ответа и высокая скорость его генерации обеспечиваются за счет накопления крупномасштабной базы знаний, включающей сценарии кибератак и наборы защитных реакций. Использование механизмов искусственного интеллекта, по их словам, позволяет оптимизировать выбор наиболее подходящих сценариев.По его словам, результаты, полученные путем математического моделирования, подтверждают эффективность и состоятельность подхода. "Кроме того, экспериментально подтверждена необходимость приоритетной защиты именно критических узлов, в то время как иммунизация узлов, не являющихся критическими, не оказала значительного влияния на повышение уровня защищенности", – добавил ученый.По мнению экспертов, разработка может найти свое применение в таких отраслях промышленности, как энергетика и производство. Для современного уровня развития этих отраслей характерна масштабная, часто распределенная, сетевая инфраструктура, наличие резервных узлов и четко выраженных критических компонентов, которые чаще всего являются целью кибератак.В СПбПУ сообщили, что данное исследование будет продолжено в рамках работы по гранту Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых "Обеспечение информационной безопасности сложных систем на основе искусственной иммунизации", присужденному Евгению Павленко.

https://ria.ru/20220111/miet-1767166075.html

https://ria.ru/20211122/sotsseti-1759458273.html

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навигатор абитуриента, технологии, россия, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, университетская наука, санкт-петербург