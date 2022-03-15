13:34 15.03.2022 (обновлено: 14:13 15.03.2022)
В Совфеде допустили, что Россия останется в части конвенций Совета Европы
Сенатор Косачев: Россия может остаться в отвечающих ее интересам конвенциях Совета Европы
Константин Косачев
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия, выходя из состава Совета Европы, может остаться в тех конвенциях организации, которые отвечают ее интересам, полагает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Если и когда Россия выйдет из Совета Европы, мы, судя по тем дискуссиям, которые я слышу, будем прилагать усилия к тому, чтобы остаться в тех конвенциях СЕ, участие в которых отвечают нашим национальным интересам", - сказал сенатор во вторник в эфире телеканала "Вместе РФ".
Он подчеркнул, что это разрыв связи не тотальный, не на 100 процентов. "Мы просто перестаем участвовать в деятельности тех структур, которые очевидно политизированы, которые являются инструментом НАТОвского давления на Россию через Совет Европы", - сказал законодатель.
Косачев пояснил, что Россия участвует почти 70 в конвенциях СЕ, в шести из них можно участвовать только членам организации. В рамках Совета Европы, отметил сенатор, реализуется достаточно большое количество рабочих программ, отвечающих российским интересам. В частности, это противодействие организованной трансграничной преступности, противодействие фальсификации лекарственных препаратов.
"Программы, которые лишены политической составляющей и которые позволят в едином правовом пространстве идти вперед в реализации конкретных программ сотрудничества", - заключил он.