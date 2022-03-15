https://ria.ru/20220315/sovet-1778247032.html

В Совфеде допустили, что Россия останется в части конвенций Совета Европы

В Совфеде допустили, что Россия останется в части конвенций Совета Европы - РИА Новости, 15.03.2022

В Совфеде допустили, что Россия останется в части конвенций Совета Европы

Россия, выходя из состава Совета Европы, может остаться в тех конвенциях организации, которые отвечают ее интересам, полагает вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:34

2022-03-15T13:34

2022-03-15T14:13

совет европы

в мире

россия

совет федерации рф

константин косачев

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия, выходя из состава Совета Европы, может остаться в тех конвенциях организации, которые отвечают ее интересам, полагает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Если и когда Россия выйдет из Совета Европы, мы, судя по тем дискуссиям, которые я слышу, будем прилагать усилия к тому, чтобы остаться в тех конвенциях СЕ, участие в которых отвечают нашим национальным интересам", - сказал сенатор во вторник в эфире телеканала "Вместе РФ".Он подчеркнул, что это разрыв связи не тотальный, не на 100 процентов. "Мы просто перестаем участвовать в деятельности тех структур, которые очевидно политизированы, которые являются инструментом НАТОвского давления на Россию через Совет Европы", - сказал законодатель.Косачев пояснил, что Россия участвует почти 70 в конвенциях СЕ, в шести из них можно участвовать только членам организации. В рамках Совета Европы, отметил сенатор, реализуется достаточно большое количество рабочих программ, отвечающих российским интересам. В частности, это противодействие организованной трансграничной преступности, противодействие фальсификации лекарственных препаратов."Программы, которые лишены политической составляющей и которые позволят в едином правовом пространстве идти вперед в реализации конкретных программ сотрудничества", - заключил он.

https://ria.ru/20220314/kosachev-1778141846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет европы, в мире, россия, совет федерации рф, константин косачев