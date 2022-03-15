https://ria.ru/20220315/shtraf-1778212484.html
Хабаровчанина оштрафовали за дискредитацию действий Вооруженных сил России
Хабаровчанина оштрафовали за дискредитацию действий Вооруженных сил России - РИА Новости, 15.03.2022
Хабаровчанина оштрафовали за дискредитацию действий Вооруженных сил России
Пенсионер в Хабаровске из-за надписи на куртке заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает краевая полиция во вторник. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:11
2022-03-15T11:11
2022-03-15T11:13
россия
вооруженные силы рф
хабаровский край
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 15 мар - РИА Новости. Пенсионер в Хабаровске из-за надписи на куртке заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает краевая полиция во вторник.По данным УМВД, 63-летний житель Хабаровска вышел на площадь имени Ленина в куртке и "демонстрировал нанесенную на нее надпись, которая дискредитировала действия ВС РФ"."В отношении хабаровчанина составлен протокол по части 1 ст.20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ...". По решению суда мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в релизе.Статья внесена в Кодекс об административных правонарушениях 4 марта и предусматривает в качестве максимальной меры наказания для частных лиц штраф в 100 тысяч рублей. Статья уже активно применяется в российских регионах.Повторное аналогичное правонарушение влечет уже уголовную ответственность и лишение свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20220307/shtraf-1777025121.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы рф, хабаровский край, хабаровск
11:11 15.03.2022 (обновлено: 11:13 15.03.2022)
Хабаровчанина оштрафовали за дискредитацию действий Вооруженных сил России
В Хабаровске пенсионера оштрафовали за дискредитацию действий Вооруженных сил России