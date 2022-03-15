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Хабаровчанина оштрафовали за дискредитацию действий Вооруженных сил России - РИА Новости, 15.03.2022
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Хабаровчанина оштрафовали за дискредитацию действий Вооруженных сил России
Хабаровчанина оштрафовали за дискредитацию действий Вооруженных сил России - РИА Новости, 15.03.2022
Хабаровчанина оштрафовали за дискредитацию действий Вооруженных сил России
Пенсионер в Хабаровске из-за надписи на куртке заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает краевая полиция во вторник. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:11
2022-03-15T11:13
россия
вооруженные силы рф
хабаровский край
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 15 мар - РИА Новости. Пенсионер в Хабаровске из-за надписи на куртке заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает краевая полиция во вторник.По данным УМВД, 63-летний житель Хабаровска вышел на площадь имени Ленина в куртке и "демонстрировал нанесенную на нее надпись, которая дискредитировала действия ВС РФ"."В отношении хабаровчанина составлен протокол по части 1 ст.20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ...". По решению суда мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в релизе.Статья внесена в Кодекс об административных правонарушениях 4 марта и предусматривает в качестве максимальной меры наказания для частных лиц штраф в 100 тысяч рублей. Статья уже активно применяется в российских регионах.Повторное аналогичное правонарушение влечет уже уголовную ответственность и лишение свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20220307/shtraf-1777025121.html
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хабаровский край
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россия, вооруженные силы рф, хабаровский край, хабаровск
11:11 15.03.2022 (обновлено: 11:13 15.03.2022)
 
Хабаровчанина оштрафовали за дискредитацию действий Вооруженных сил России

В Хабаровске пенсионера оштрафовали за дискредитацию действий Вооруженных сил России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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ХАБАРОВСК, 15 мар - РИА Новости. Пенсионер в Хабаровске из-за надписи на куртке заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает краевая полиция во вторник.
По данным УМВД, 63-летний житель Хабаровска вышел на площадь имени Ленина в куртке и "демонстрировал нанесенную на нее надпись, которая дискредитировала действия ВС РФ".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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Двоим жителям Приангарья грозит штраф за дискредитацию российских военных
"В отношении хабаровчанина составлен протокол по части 1 ст.20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ...". По решению суда мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в релизе.
Статья внесена в Кодекс об административных правонарушениях 4 марта и предусматривает в качестве максимальной меры наказания для частных лиц штраф в 100 тысяч рублей. Статья уже активно применяется в российских регионах.
Повторное аналогичное правонарушение влечет уже уголовную ответственность и лишение свободы на срок до пяти лет.
 
РоссияВооруженные силы РФХабаровский крайХабаровск
 
 
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