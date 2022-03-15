https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778359665.html

Британия расширила список санкций против чиновников и бизнесменов из России

Британия расширила список санкций против чиновников и бизнесменов из России - РИА Новости, 15.03.2022

Британия расширила список санкций против чиновников и бизнесменов из России

Великобритания в связи с российской спецоперацией на Украине ввела санкции в отношении еще ряда российских чиновников и бизнесменов, следует из документа,... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T23:47

2022-03-15T23:47

2022-03-15T23:49

россия

великобритания

в мире

санкции в отношении россии

украина

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ЛОНДОН, 15 мар – РИА Новости. Великобритания в связи с российской спецоперацией на Украине ввела санкции в отношении еще ряда российских чиновников и бизнесменов, следует из документа, опубликованного британским правительством.В частности, под британские санкции попали глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, главный исполнительный директор "Еврохима" Владимир Рашевский, основной акционер ММК Виктор Рашников, предприниматели Сулейман Керимов и Алексей Кузьмичев (во вторник Альфа-банк сообщил, что он вышел из совета директоров). Кроме того, Лондон ввел санкции против бывшей жены главы "Роснефти" Марины Сечиной, которая возглавляет Федерацию конного спорта России (ФКСР).Санкции предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну.Ранее во вторник Британия объявила о санкциях против более чем 370 граждан и организаций России и Белоруссии. По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, великобритания, в мире, санкции в отношении россии, украина