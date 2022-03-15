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Британия расширила список санкций против чиновников и бизнесменов из России - РИА Новости, 15.03.2022
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Британия расширила список санкций против чиновников и бизнесменов из России
Британия расширила список санкций против чиновников и бизнесменов из России - РИА Новости, 15.03.2022
Британия расширила список санкций против чиновников и бизнесменов из России
Великобритания в связи с российской спецоперацией на Украине ввела санкции в отношении еще ряда российских чиновников и бизнесменов, следует из документа,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T23:47
2022-03-15T23:49
россия
великобритания
в мире
санкции в отношении россии
украина
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ЛОНДОН, 15 мар – РИА Новости. Великобритания в связи с российской спецоперацией на Украине ввела санкции в отношении еще ряда российских чиновников и бизнесменов, следует из документа, опубликованного британским правительством.В частности, под британские санкции попали глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, главный исполнительный директор "Еврохима" Владимир Рашевский, основной акционер ММК Виктор Рашников, предприниматели Сулейман Керимов и Алексей Кузьмичев (во вторник Альфа-банк сообщил, что он вышел из совета директоров). Кроме того, Лондон ввел санкции против бывшей жены главы "Роснефти" Марины Сечиной, которая возглавляет Федерацию конного спорта России (ФКСР).Санкции предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну.Ранее во вторник Британия объявила о санкциях против более чем 370 граждан и организаций России и Белоруссии. По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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россия, великобритания, в мире, санкции в отношении россии, украина
23:47 15.03.2022 (обновлено: 23:49 15.03.2022)
 
Британия расширила список санкций против чиновников и бизнесменов из России

Британия расширила список санкций против чиновников и бизнесменов из России

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
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ЛОНДОН, 15 мар – РИА Новости. Великобритания в связи с российской спецоперацией на Украине ввела санкции в отношении еще ряда российских чиновников и бизнесменов, следует из документа, опубликованного британским правительством.
В частности, под британские санкции попали глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, главный исполнительный директор "Еврохима" Владимир Рашевский, основной акционер ММК Виктор Рашников, предприниматели Сулейман Керимов и Алексей Кузьмичев (во вторник Альфа-банк сообщил, что он вышел из совета директоров). Кроме того, Лондон ввел санкции против бывшей жены главы "Роснефти" Марины Сечиной, которая возглавляет Федерацию конного спорта России (ФКСР).
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
Санкции предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну.
Ранее во вторник Британия объявила о санкциях против более чем 370 граждан и организаций России и Белоруссии. По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Очередь на АЗС в Испании - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 08:00
Антироссийские санкции убивают экономику Европы
 
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