https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778336346.html

Евросоюз ввел новый пакет санкций против России

Евросоюз ввел новый пакет санкций против России - РИА Новости, 15.03.2022

Евросоюз ввел новый пакет санкций против России

Европейский союз во вторник ввел персональные санкции в отношении Романа Абрамовича, а также еще целого ряда крупных российских бизнесменов, следует из... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T19:49

2022-03-15T19:49

2022-03-15T23:06

россия

в мире

роман абрамович

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евросоюз

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сулейман керимов

санкции

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БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Европейский союз во вторник ввел персональные санкции в отношении Романа Абрамовича, а также еще целого ряда крупных российских бизнесменов, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.В документе указывается, что "Роман Абрамович является российским олигархом, который на протяжении длительного времени поддерживает тесные связи с Владимиром Путиным, пользуется привилегированным доступом к президенту". По мнению составителей документа, Абрамович обладает значительными активами в России, которые являются важными источниками дохода руководства России, "ответственного за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины".Кроме Абрамовича, в европейском списке ограничений оказались глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, предприниматели Герман Хан, Сулейман Керимов.Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст включен в списки персональных санкций Евросоюза, следует из опубликованного во вторник в официальном журнале ЕС документа.Сообщается, что Эрнста внесли в список как генерального директора Первого канала, который, по мнению ЕС, "используется российскими властями в целях пропаганды, в том числе против Украины". Также указывается, что он награжден государственными наградами.В ЕС полагают, что Эрнст "активно поддерживает действия, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".Кроме Константина Эрнста, в санкционный список включены российские журналисты Артем Шейнин и Дмитрий Куликов.Сообщается, что всего в новых списках значатся 15 физлиц и 9 организаций. Фигурантам замораживают активы в Евросоюзе, физлицам будут также запрещены поездки на территорию ЕС.После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял три новых пакета санкций против России. Санкции предполагают замораживание активов и запрет на въезд на территорию ЕС.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.Ранее сообщалось, что новый пакет санкций, помимо персональных ограничений, будет включать приостановку экспорта в Россию предметов роскоши, прекращение инвестиций в энергетический сектор, ограничения в металлургической отрасли.

https://ria.ru/20220315/aktivy-1778335777.html

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778299086.html

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778318088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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