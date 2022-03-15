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При обстреле Донецка пострадала 85-летняя женщина - РИА Новости, 15.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/ranenie-1778359464.html
При обстреле Донецка пострадала 85-летняя женщина
При обстреле Донецка пострадала 85-летняя женщина - РИА Новости, 15.03.2022
При обстреле Донецка пострадала 85-летняя женщина
Мирная жительница 85 лет ранена в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты "Трудовская" в Донецке, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T23:44
2022-03-15T23:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Мирная жительница 85 лет ранена в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты "Трудовская" в Донецке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы 1937 года рождения в результате обстрела со стороны ВФУ поселка шахты "Трудовская", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина
23:44 15.03.2022 (обновлено: 23:51 15.03.2022)
 
При обстреле Донецка пострадала 85-летняя женщина

ДНР в СЦКК: при обстреле Донецка украинскими войсками пострадала 85-летняя женщина

© РИА Новости / Сергей АверинСтена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Мирная жительница 85 лет ранена в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты "Трудовская" в Донецке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы 1937 года рождения в результате обстрела со стороны ВФУ поселка шахты "Трудовская", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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