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При обстреле Донецка пострадала 85-летняя женщина
При обстреле Донецка пострадала 85-летняя женщина - РИА Новости, 15.03.2022
При обстреле Донецка пострадала 85-летняя женщина
Мирная жительница 85 лет ранена в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты "Трудовская" в Донецке, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T23:44
2022-03-15T23:44
2022-03-15T23:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Мирная жительница 85 лет ранена в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты "Трудовская" в Донецке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы 1937 года рождения в результате обстрела со стороны ВФУ поселка шахты "Трудовская", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, украина
23:44 15.03.2022 (обновлено: 23:51 15.03.2022)
При обстреле Донецка пострадала 85-летняя женщина
ДНР в СЦКК: при обстреле Донецка украинскими войсками пострадала 85-летняя женщина