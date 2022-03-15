https://ria.ru/20220315/ranenie-1778359464.html

При обстреле Донецка пострадала 85-летняя женщина

При обстреле Донецка пострадала 85-летняя женщина - РИА Новости, 15.03.2022

При обстреле Донецка пострадала 85-летняя женщина

Мирная жительница 85 лет ранена в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты "Трудовская" в Донецке, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T23:44

2022-03-15T23:44

2022-03-15T23:51

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Мирная жительница 85 лет ранена в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты "Трудовская" в Донецке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы 1937 года рождения в результате обстрела со стороны ВФУ поселка шахты "Трудовская", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина