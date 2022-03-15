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Ракету с "бауманским" кораблем установили на стартовом столе Байконура - РИА Новости, 15.03.2022
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Наука
https://ria.ru/20220315/raketa-1778184880.html
Ракету с "бауманским" кораблем установили на стартовом столе Байконура
Ракету с "бауманским" кораблем установили на стартовом столе Байконура - РИА Новости, 15.03.2022
Ракету с "бауманским" кораблем установили на стартовом столе Байконура
Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21", на котором 18 марта трое россиян отправятся на Международную космическую станцию, вывезли из монтажно-испытательного РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T07:20
2022-03-15T09:17
наука
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21", на котором 18 марта трое россиян отправятся на Международную космическую станцию, вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом столе на космодроме Байконур, трансляция операции идет на сайте "Роскосмоса".В экипаж корабля вошли российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, все трое - выпускники МГТУ имени Баумана. В честь этого полет корабля 18 марта назвали "Бауманским стартом", а самому "Союзу" присвоили имя "Королёв" - в честь легендарного конструктора, который также был выпускником этого технического вуза. Ракету украсили гербом университета.Сейчас на борту МКС работают россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. Возвращение на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая планируется 30 марта на корабле "Союз МС-19".
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космос - риа наука, россия
07:20 15.03.2022 (обновлено: 09:17 15.03.2022)
 
Ракету с "бауманским" кораблем установили на стартовом столе Байконура

Ракету "Союз-2.1а" с "бауманским" кораблем установили на стартовом столе Байконура

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкТранспортировка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-21" на стартовый комплекс космодрома Байконур. 15 марта 2022
Транспортировка ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-21 на стартовый комплекс космодрома Байконур. 15 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
Транспортировка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-21" на стартовый комплекс космодрома Байконур. 15 марта 2022
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21", на котором 18 марта трое россиян отправятся на Международную космическую станцию, вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом столе на космодроме Байконур, трансляция операции идет на сайте "Роскосмоса".
В экипаж корабля вошли российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, все трое - выпускники МГТУ имени Баумана. В честь этого полет корабля 18 марта назвали "Бауманским стартом", а самому "Союзу" присвоили имя "Королёв" - в честь легендарного конструктора, который также был выпускником этого технического вуза. Ракету украсили гербом университета.
МКС - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
03:17Наука
"Роскосмос" прорабатывает новые варианты эксплуатации МКС
Сейчас на борту МКС работают россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. Возвращение на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая планируется 30 марта на корабле "Союз МС-19".
 
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