07:20 15.03.2022 (обновлено: 09:17 15.03.2022)
Ракету с "бауманским" кораблем установили на стартовом столе Байконура
Ракету "Союз-2.1а" с "бауманским" кораблем установили на стартовом столе Байконура
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкТранспортировка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-21" на стартовый комплекс космодрома Байконур. 15 марта 2022
Транспортировка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-21" на стартовый комплекс космодрома Байконур. 15 марта 2022
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21", на котором 18 марта трое россиян отправятся на Международную космическую станцию, вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом столе на космодроме Байконур, трансляция операции идет на сайте "Роскосмоса".
В экипаж корабля вошли российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, все трое - выпускники МГТУ имени Баумана. В честь этого полет корабля 18 марта назвали "Бауманским стартом", а самому "Союзу" присвоили имя "Королёв" - в честь легендарного конструктора, который также был выпускником этого технического вуза. Ракету украсили гербом университета.
Сейчас на борту МКС работают россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. Возвращение на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая планируется 30 марта на корабле "Союз МС-19".