https://ria.ru/20220315/raketa-1778184880.html

Ракету с "бауманским" кораблем установили на стартовом столе Байконура

Ракету с "бауманским" кораблем установили на стартовом столе Байконура - РИА Новости, 15.03.2022

Ракету с "бауманским" кораблем установили на стартовом столе Байконура

Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21", на котором 18 марта трое россиян отправятся на Международную космическую станцию, вывезли из монтажно-испытательного РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T07:20

2022-03-15T07:20

2022-03-15T09:17

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россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21", на котором 18 марта трое россиян отправятся на Международную космическую станцию, вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом столе на космодроме Байконур, трансляция операции идет на сайте "Роскосмоса".В экипаж корабля вошли российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, все трое - выпускники МГТУ имени Баумана. В честь этого полет корабля 18 марта назвали "Бауманским стартом", а самому "Союзу" присвоили имя "Королёв" - в честь легендарного конструктора, который также был выпускником этого технического вуза. Ракету украсили гербом университета.Сейчас на борту МКС работают россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. Возвращение на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая планируется 30 марта на корабле "Союз МС-19".

https://ria.ru/20220315/mks-1778180325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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