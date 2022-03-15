Рейтинг@Mail.ru
В Тюменской области отменили QR-коды - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220315/qr-kod-1778303809.html
В Тюменской области отменили QR-коды
В Тюменской области отменили QR-коды - РИА Новости, 15.03.2022
В Тюменской области отменили QR-коды
Эпидситауция по коронавирусу в Тюменской области стабилизировалась, что позволяет отменить ряд ограничений, в том числе QR-коды, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:15
2022-03-15T17:15
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771720235_0:0:3197:1798_1920x0_80_0_0_504b248442a9cfcda9e9c720ebdbacdf.jpg
ТЮМЕНЬ, 15 мар - РИА Новости. Эпидситауция по коронавирусу в Тюменской области стабилизировалась, что позволяет отменить ряд ограничений, в том числе QR-коды, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.Систему пропусков по QR-кодам в регионе начали вводить в ноябре 2021 года, на время новогодних выходных отменили, а затем несколько раз переносили возврат к этой мере борьбы с распространением коронавируса."Дорогие земляки, эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизировалась. Значит, пришло время сделать нашу жизнь более комфортной, сняв некоторые ограничения. Мы не будем вводить QR-коды и разрешаем работу без них заведениям общепита, танцплощадкам и дискотекам после 23 часов. Отменяется запрет на бронирование мест, прием и размещение гостей в пансионатах, домах отдыха и санаториях. Юные тюменцы снова могут посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых", - отметил Моор.Губернатор добавил, что отменяется ограничение на количество участников церемонии регистрации брака в загсе, ранее допускалось не более 10 человек.При этом масочный режим в регионе продолжает действовать, все предприятия и организации должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации Роспотребнадзора."Друзья, соблюдайте масочный режим в городском транспорте и общественных местах. И самое главное - не пропускайте сроки ревакцинации от COVID-19. Берегите себя и своих близких!" - призвал жителей региона губернатор.
https://ria.ru/20220315/koronavirus-1778270134.html
россия
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771720235_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6ece1c1d35102c6020e300f405dddee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, qr-код, россия, тюменская область, александр моор
17:15 15.03.2022
 
В Тюменской области отменили QR-коды

В Тюменской области отменили QR-коды для посещения общественных мест

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода в ресторане
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 15 мар - РИА Новости. Эпидситауция по коронавирусу в Тюменской области стабилизировалась, что позволяет отменить ряд ограничений, в том числе QR-коды, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
Систему пропусков по QR-кодам в регионе начали вводить в ноябре 2021 года, на время новогодних выходных отменили, а затем несколько раз переносили возврат к этой мере борьбы с распространением коронавируса.
Медик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 15:00Распространение коронавируса
В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю снизился на 41,4%
"Дорогие земляки, эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизировалась. Значит, пришло время сделать нашу жизнь более комфортной, сняв некоторые ограничения. Мы не будем вводить QR-коды и разрешаем работу без них заведениям общепита, танцплощадкам и дискотекам после 23 часов. Отменяется запрет на бронирование мест, прием и размещение гостей в пансионатах, домах отдыха и санаториях. Юные тюменцы снова могут посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых", - отметил Моор.
Губернатор добавил, что отменяется ограничение на количество участников церемонии регистрации брака в загсе, ранее допускалось не более 10 человек.
При этом масочный режим в регионе продолжает действовать, все предприятия и организации должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации Роспотребнадзора.
"Друзья, соблюдайте масочный режим в городском транспорте и общественных местах. И самое главное - не пропускайте сроки ревакцинации от COVID-19. Берегите себя и своих близких!" - призвал жителей региона губернатор.
QR-коды в российских регионах
20 января, 09:30Инфографика
QR-коды в российских регионах
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыQR-кодРоссияТюменская областьАлександр Моор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала