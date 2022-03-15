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В Тюменской области отменили QR-коды

В Тюменской области отменили QR-коды - РИА Новости, 15.03.2022

В Тюменской области отменили QR-коды

Эпидситауция по коронавирусу в Тюменской области стабилизировалась, что позволяет отменить ряд ограничений, в том числе QR-коды, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T17:15

2022-03-15T17:15

2022-03-15T17:15

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здоровье - общество

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ТЮМЕНЬ, 15 мар - РИА Новости. Эпидситауция по коронавирусу в Тюменской области стабилизировалась, что позволяет отменить ряд ограничений, в том числе QR-коды, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.Систему пропусков по QR-кодам в регионе начали вводить в ноябре 2021 года, на время новогодних выходных отменили, а затем несколько раз переносили возврат к этой мере борьбы с распространением коронавируса."Дорогие земляки, эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизировалась. Значит, пришло время сделать нашу жизнь более комфортной, сняв некоторые ограничения. Мы не будем вводить QR-коды и разрешаем работу без них заведениям общепита, танцплощадкам и дискотекам после 23 часов. Отменяется запрет на бронирование мест, прием и размещение гостей в пансионатах, домах отдыха и санаториях. Юные тюменцы снова могут посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых", - отметил Моор.Губернатор добавил, что отменяется ограничение на количество участников церемонии регистрации брака в загсе, ранее допускалось не более 10 человек.При этом масочный режим в регионе продолжает действовать, все предприятия и организации должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации Роспотребнадзора."Друзья, соблюдайте масочный режим в городском транспорте и общественных местах. И самое главное - не пропускайте сроки ревакцинации от COVID-19. Берегите себя и своих близких!" - призвал жителей региона губернатор.

https://ria.ru/20220315/koronavirus-1778270134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, qr-код, россия, тюменская область, александр моор