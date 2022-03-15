Кандидат в президенты Франции восхитился Путиным и назвал русских жесткими

16:37 15.03.2022 (обновлено: 18:57 15.03.2022)
Кандидат в президенты Франции раскрыл, в чем он хочет быть похож на Путина
Кандидат в президенты Франции Земмур: Путин сумел превратить Россию в великую державу
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правых Эрик Земмур объяснил, чем его восхищает Владимир Путин. Его слова приводит газета Le Figaro.
"После распада СССР Путин, будучи патриотом своей страны, сумел превратить Россию в великую державу. Так вот, будучи патриотом Франции, я хочу защищать интересы наших граждан", — пояснил он.
Политик также считает, что русские всегда были "жесткими" в силу исторических обстоятельств.
"Они были готовы сжечь свою столицу, лишь бы не преклоняться перед армией Наполеона. Я верю в природу народов", — отметил Земмур.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.