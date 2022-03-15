https://ria.ru/20220315/putin-1778295450.html

Кандидат в президенты Франции восхитился Путиным и назвал русских жесткими

Кандидат в президенты Франции раскрыл, в чем он хочет быть похож на Путина - РИА Новости, 15.03.2022

Кандидат в президенты Франции восхитился Путиным и назвал русских жесткими

Кандидат в президенты Франции от крайне правых Эрик Земмур объяснил, чем его восхищает Владимир Путин. Его слова приводит газета Le Figaro. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:37

2022-03-15T16:37

2022-03-15T18:57

в мире

франция

эрик земмур

владимир путин

ссср

россия

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правых Эрик Земмур объяснил, чем его восхищает Владимир Путин. Его слова приводит газета Le Figaro.Политик также считает, что русские всегда были "жесткими" в силу исторических обстоятельств."Они были готовы сжечь свою столицу, лишь бы не преклоняться перед армией Наполеона. Я верю в природу народов", — отметил Земмур.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, франция, эрик земмур, владимир путин, ссср, россия