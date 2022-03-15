https://ria.ru/20220315/pasechnik-1778347743.html

ЛНР не может вывезти тела погибших из Попаснянского района, заявил Пасечник

ЛНР не может вывезти тела погибших из Попаснянского района, заявил Пасечник - РИА Новости, 16.03.2022

ЛНР не может вывезти тела погибших из Попаснянского района, заявил Пасечник

Власти Луганской народной республики из-за массированного обстрела не могут эвакуировать из Попаснянского района тела мирных жителей, расстрелянных украинскими... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-15T21:08

2022-03-15T21:08

2022-03-16T01:53

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ситуация в днр и лнр

леонид пасечник

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Власти Луганской народной республики из-за массированного обстрела не могут эвакуировать из Попаснянского района тела мирных жителей, расстрелянных украинскими националистами, заявил в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник."Недавно Народная милиция ЛНР на Попаснянском направлении обнаружила места массового убийства мирных жителей. Тела были найдены в районе Попаснянской железной дороги. Отступающие войска врага выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Оказывавших сопротивление или пытавшихся бежать расстреливали. Некоторым удалось выжить. На данный момент мы не можем провести эвакуацию тел из-за массированных обстрелов вооруженных формирований Украины", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник