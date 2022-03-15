https://ria.ru/20220315/pasechnik-1778347306.html
Пасечник: националисты убивали тех, кого подозревали в связях с ЛНР и ДНР
Пасечник: националисты убивали тех, кого подозревали в связях с ЛНР и ДНР - РИА Новости, 16.03.2022
Пасечник: националисты убивали тех, кого подозревали в связях с ЛНР и ДНР
Украинские войска ликвидировали тех мирных жителей, кого они подозревали в связях с Луганской и Донецкой народными республиками, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-15T21:06
2022-03-15T21:06
2022-03-16T01:52
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска ликвидировали тех мирных жителей, кого они подозревали в связях с Луганской и Донецкой народными республиками, заявил в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник."Да, к большому сожалению, это правда", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.По словам Пасечника, "украинские националистические батальоны терроризировали мирных жителей Донбасса не только из-за каких-то родственных связей, поддержки Луганской и Донецкой народных республик, России, но и из личной выгоды"."Жителей выгоняли из домов, отбирали машины, грабили, избивали. Кому-то это объясняли подозрением в связях с республиками Донбасса или Россией, кому-то говорили, будто приняли человека за наводчика только потому, что он просто шел по улице и разговаривал по телефону. Таких чудовищных историй – много. Каждый, кто прочувствовал на себе, что такое война на Донбассе, расскажет вам много о цинизме и жестокости "украинских освободителей", - сказал глава ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник
21:06 15.03.2022 (обновлено: 01:52 16.03.2022)
Пасечник: националисты убивали тех, кого подозревали в связях с ЛНР и ДНР
Пасечник: украинские националисты ликвидировали тех, кого подозревали в связях с ЛНР и ДНР