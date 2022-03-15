https://ria.ru/20220315/omikron-1778260345.html

ФМБА разработало тест, способный выявлять варианты "омикрона"

ФМБА разработало тест, способный выявлять варианты "омикрона" - РИА Новости, 15.03.2022

ФМБА разработало тест, способный выявлять варианты "омикрона"

Федеральное медико-биологическое агентство разработало тест, который способен выявлять варианты "омикрона", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:20

2022-03-15T14:20

2022-03-15T14:29

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

владимир путин

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство разработало тест, который способен выявлять варианты "омикрона", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Мы разработали "АмплиТест", выявляющий "омикрон" и разновидности "омикрона" – это три варианта "омикрона", дифференцирующие от "дельта", - сказал Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Она отметила, что определение вариантов коронавируса позволяет оценивать эпидемиологическую ситуацию и прогнозировать ее с учётом совершенно разных свойств вариантов вируса.После появления и стремительного распространения по всему миру штамма "омикрон" специалисты стали различать несколько его сублиний. По состоянию на февраль 2022 года "омикрон" подразделяется на три основные линии: BA.1, BA.2, BA.3.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

здоровье - общество, общество, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), владимир путин, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии, коронавирусы, россия