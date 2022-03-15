https://ria.ru/20220315/omikron-1778260345.html
ФМБА разработало тест, способный выявлять варианты "омикрона"
ФМБА разработало тест, способный выявлять варианты "омикрона" - РИА Новости, 15.03.2022
ФМБА разработало тест, способный выявлять варианты "омикрона"
Федеральное медико-биологическое агентство разработало тест, который способен выявлять варианты "омикрона", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:20
2022-03-15T14:20
2022-03-15T14:29
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
владимир путин
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство разработало тест, который способен выявлять варианты "омикрона", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Мы разработали "АмплиТест", выявляющий "омикрон" и разновидности "омикрона" – это три варианта "омикрона", дифференцирующие от "дельта", - сказал Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Она отметила, что определение вариантов коронавируса позволяет оценивать эпидемиологическую ситуацию и прогнозировать ее с учётом совершенно разных свойств вариантов вируса.После появления и стремительного распространения по всему миру штамма "омикрон" специалисты стали различать несколько его сублиний. По состоянию на февраль 2022 года "омикрон" подразделяется на три основные линии: BA.1, BA.2, BA.3.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), владимир путин, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии, коронавирусы, россия
14:20 15.03.2022 (обновлено: 14:29 15.03.2022)
ФМБА разработало тест, способный выявлять варианты "омикрона"
Скворцова: ФМБА разработало "АмплиТест", способный выявлять варианты "омикрона"