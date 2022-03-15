https://ria.ru/20220315/ogon-1778332201.html

Силовики расстреляли машину при эвакуации из Рубежного, рассказали беженцы

Силовики расстреляли машину при эвакуации из Рубежного, рассказали беженцы - РИА Новости, 16.03.2022

Силовики расстреляли машину при эвакуации из Рубежного, рассказали беженцы

Украинские силовики открыли огонь по автомобилю с семьей из семи человек, пытавшейся эвакуироваться из подконтрольного Киеву населенного пункта Рубежное. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-15T19:19

2022-03-15T19:19

2022-03-16T01:51

в мире

леонид пасечник

луганская народная республика

донбасс

россия

ситуация в днр и лнр

украина

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по автомобилю с семьей из семи человек, пытавшейся эвакуироваться из подконтрольного Киеву населенного пункта Рубежное.Ранее в ЛНР заявили, что силы Народной милиции республики берут в кольцо украинских силовиков, дислоцирующихся в Северодонецке и Лисичанске. В оборонном ведомстве заявили, что жители этих городов и близлежащего Рубежного массово пытаются эвакуироваться, в том числе в ЛНР."Расстреляли нашу машину специально… В машине все осталось. Нас ребята – солдаты ЛНР вывезли оттуда на БТР… У нас вот бабушка, дедушка без документов и самый маленький. Сгорели документы… Сын у бабушки сгорел… Обстреляли так. У дедушки три ранения, у меня в плечо, у мужа осколочное в голове, дети целы, а у бабушки рука повреждена", - рассказала одна из пострадавших жительница Рубежного Елена Рыбина-Бойцова, находящаяся сейчас со своей семьей в Луганской республиканской клинической больнице.По ее словам, машина попала под обстрел украинских силовиков 13 марта, когда уже заехала на подконтрольную ЛНР территорию. По словам женщины, во время обстрела погиб один из их родственников, остальные четверо взрослых получили осколочные ранения.Во вторник семью в больнице посетил глава ЛНР Леонид Пасечник. Глава республики заверил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь, в том числе и с восстановлением документов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

луганская народная республика

донбасс

россия

украина

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Семья из Рубежного рассказала, как попала под обстрел при эвакуации Украинские силовики открыли огонь по автомобилю с семьей из семи человек, пытавшейся эвакуироваться из подконтрольного Киеву населенного пункта Рубежное. 2022-03-15T19:19 true PT1M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, донбасс, россия, ситуация в днр и лнр, украина