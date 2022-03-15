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Силовики расстреляли машину при эвакуации из Рубежного, рассказали беженцы - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/ogon-1778332201.html
Силовики расстреляли машину при эвакуации из Рубежного, рассказали беженцы
Силовики расстреляли машину при эвакуации из Рубежного, рассказали беженцы - РИА Новости, 16.03.2022
Силовики расстреляли машину при эвакуации из Рубежного, рассказали беженцы
Украинские силовики открыли огонь по автомобилю с семьей из семи человек, пытавшейся эвакуироваться из подконтрольного Киеву населенного пункта Рубежное. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-15T19:19
2022-03-16T01:51
в мире
леонид пасечник
луганская народная республика
донбасс
россия
ситуация в днр и лнр
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по автомобилю с семьей из семи человек, пытавшейся эвакуироваться из подконтрольного Киеву населенного пункта Рубежное.Ранее в ЛНР заявили, что силы Народной милиции республики берут в кольцо украинских силовиков, дислоцирующихся в Северодонецке и Лисичанске. В оборонном ведомстве заявили, что жители этих городов и близлежащего Рубежного массово пытаются эвакуироваться, в том числе в ЛНР."Расстреляли нашу машину специально… В машине все осталось. Нас ребята – солдаты ЛНР вывезли оттуда на БТР… У нас вот бабушка, дедушка без документов и самый маленький. Сгорели документы… Сын у бабушки сгорел… Обстреляли так. У дедушки три ранения, у меня в плечо, у мужа осколочное в голове, дети целы, а у бабушки рука повреждена", - рассказала одна из пострадавших жительница Рубежного Елена Рыбина-Бойцова, находящаяся сейчас со своей семьей в Луганской республиканской клинической больнице.По ее словам, машина попала под обстрел украинских силовиков 13 марта, когда уже заехала на подконтрольную ЛНР территорию. По словам женщины, во время обстрела погиб один из их родственников, остальные четверо взрослых получили осколочные ранения.Во вторник семью в больнице посетил глава ЛНР Леонид Пасечник. Глава республики заверил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь, в том числе и с восстановлением документов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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луганская народная республика
донбасс
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353
60
353
60
Семья из Рубежного рассказала, как попала под обстрел при эвакуации
Украинские силовики открыли огонь по автомобилю с семьей из семи человек, пытавшейся эвакуироваться из подконтрольного Киеву населенного пункта Рубежное.
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в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, донбасс, россия, ситуация в днр и лнр, украина
19:19 15.03.2022 (обновлено: 01:51 16.03.2022)
 
Силовики расстреляли машину при эвакуации из Рубежного, рассказали беженцы

Беженцы рассказали, как силовики открыли огонь по машине при эвакуации из Рубежного

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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по автомобилю с семьей из семи человек, пытавшейся эвакуироваться из подконтрольного Киеву населенного пункта Рубежное.
Ранее в ЛНР заявили, что силы Народной милиции республики берут в кольцо украинских силовиков, дислоцирующихся в Северодонецке и Лисичанске. В оборонном ведомстве заявили, что жители этих городов и близлежащего Рубежного массово пытаются эвакуироваться, в том числе в ЛНР.
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"Расстреляли нашу машину специально… В машине все осталось. Нас ребята – солдаты ЛНР вывезли оттуда на БТР… У нас вот бабушка, дедушка без документов и самый маленький. Сгорели документы… Сын у бабушки сгорел… Обстреляли так. У дедушки три ранения, у меня в плечо, у мужа осколочное в голове, дети целы, а у бабушки рука повреждена", - рассказала одна из пострадавших жительница Рубежного Елена Рыбина-Бойцова, находящаяся сейчас со своей семьей в Луганской республиканской клинической больнице.
По ее словам, машина попала под обстрел украинских силовиков 13 марта, когда уже заехала на подконтрольную ЛНР территорию. По словам женщины, во время обстрела погиб один из их родственников, остальные четверо взрослых получили осколочные ранения.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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