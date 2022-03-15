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Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 15.03.2022

Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли населенные пункты Красный Партизан и Еленовка в Донецкой народной республике, всего выпустили семь снарядов калибром 122... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:30

2022-03-15T10:30

2022-03-15T10:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Красный Партизан и Еленовка в Донецкой народной республике, всего выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 9.15 (совпадает с мск) населенный пункт Новобахмутовка - населенный пункт Красный Партизан, выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 10.05 населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка, выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины