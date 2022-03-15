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В ДНР трое мирных жителей получили ранения после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.03.2022
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В ДНР трое мирных жителей получили ранения после обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР трое мирных жителей получили ранения после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.03.2022
В ДНР трое мирных жителей получили ранения после обстрелов со стороны ВСУ
Три мирных жителя получили ранения при обстрелах украинскими войсками освобожденных Народной милицией Донецкой народной республики территорий, ранее... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T08:57
2022-03-15T08:57
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство здравоохранения днр
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения при обстрелах украинскими войсками освобожденных Народной милицией Донецкой народной республики территорий, ранее находившихся под их контролем, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) трех мирных жителей с ранее освобожденных Народной милицией ДНР территорий: мужчина 1963 года рождения, мужчина 1965 года рождения, мужчина 1993 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/donbass-1778189748.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство здравоохранения днр, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
08:57 15.03.2022
 
В ДНР трое мирных жителей получили ранения после обстрелов со стороны ВСУ

СЦКК: в ДНР трое мирных жителей получили ранения после обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖенщины около дома, поврежденного в результате обстрела в микрорайоне Северный в Волновахе
Женщины около дома, поврежденного в результате обстрела в микрорайоне Северный в Волновахе - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Женщины около дома, поврежденного в результате обстрела в микрорайоне Северный в Волновахе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения при обстрелах украинскими войсками освобожденных Народной милицией Донецкой народной республики территорий, ранее находившихся под их контролем, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии от минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) трех мирных жителей с ранее освобожденных Народной милицией ДНР территорий: мужчина 1963 года рождения, мужчина 1965 года рождения, мужчина 1993 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство здравоохранения ДНРРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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