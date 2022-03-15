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Джонсон заявил, что будет трудно отказаться от российских нефти и газа - РИА Новости, 15.03.2022
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Джонсон заявил, что будет трудно отказаться от российских нефти и газа
Джонсон заявил, что будет трудно отказаться от российских нефти и газа - РИА Новости, 15.03.2022
Джонсон заявил, что будет трудно отказаться от российских нефти и газа
Премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что отказ от российских нефти и газа будет трудным для других стран, но это сделать нужно всем, чтобы избежать... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T09:08
2022-03-15T12:30
экономика
цены на нефть
россия
евросоюз
борис джонсон
санкции
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что отказ от российских нефти и газа будет трудным для других стран, но это сделать нужно всем, чтобы избежать "шантажа"."Пока падают бомбы, стоимость нефти и газа растет еще больше, а это означает, что у вас меньше денег в карманах, а у Путина — больше. Мы не можем продолжать в том же духе. Мир не может продолжать подвергаться этому шантажу. Пока Запад экономически зависит от Путина, он будет делать все возможное, чтобы пользоваться этой зависимостью. И вот именно поэтому такая зависимость должна быть прекращена и будет прекращена теперь", — написал Джонсон в своей статье для газеты Telegraph.Премьер Британии подчеркнул, что его страна планирует запретить импорт российской нефти по аналогии с США. Он поддержал страны Евросоюза, которые намерены "избавиться" от углеводородов из России. По словам Джонсона, стратегия отказа не будет работать, "если ее не реализуют все".По его мнению, "единственный способ" заставить Россию уважать международное право — "это прекратить потреблять в больших количествах российские углеводороды, и мы должны признать, что такой шаг будет болезненным".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия была и остается надежным гарантом мировой энергетической безопасности и дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие.Ряд стран Запада ввел новые санкции против России из-за Украины. США ввели запрет на импорт нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля из России. Параллельно с этим стоимость топлива там начала расти.В ЕС же считают, что Союз не сможет отказаться от нефти из России так же легко, как США.Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Москва готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам страны.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.В МИД России позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.
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экономика, цены на нефть, россия, евросоюз, борис джонсон, санкции
09:08 15.03.2022 (обновлено: 12:30 15.03.2022)
 
Джонсон заявил, что будет трудно отказаться от российских нефти и газа

Премьер Британии Джонсон назвал отказ от российских углеводородов болезненным для Европы

© REUTERS / Henry NichollsПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг-стрит в Лондоне
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что отказ от российских нефти и газа будет трудным для других стран, но это сделать нужно всем, чтобы избежать "шантажа".
"Пока падают бомбы, стоимость нефти и газа растет еще больше, а это означает, что у вас меньше денег в карманах, а у Путина — больше. Мы не можем продолжать в том же духе. Мир не может продолжать подвергаться этому шантажу. Пока Запад экономически зависит от Путина, он будет делать все возможное, чтобы пользоваться этой зависимостью. И вот именно поэтому такая зависимость должна быть прекращена и будет прекращена теперь", — написал Джонсон в своей статье для газеты Telegraph.
Очередь на АЗС в Испании - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 08:00
Антироссийские санкции убивают экономику Европы
Премьер Британии подчеркнул, что его страна планирует запретить импорт российской нефти по аналогии с США. Он поддержал страны Евросоюза, которые намерены "избавиться" от углеводородов из России. По словам Джонсона, стратегия отказа не будет работать, "если ее не реализуют все".
По его мнению, "единственный способ" заставить Россию уважать международное право — "это прекратить потреблять в больших количествах российские углеводороды, и мы должны признать, что такой шаг будет болезненным".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия была и остается надежным гарантом мировой энергетической безопасности и дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против России из-за Украины. США ввели запрет на импорт нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля из России. Параллельно с этим стоимость топлива там начала расти.
В ЕС же считают, что Союз не сможет отказаться от нефти из России так же легко, как США.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 12:59
Западу предрекли "вторичные последствия" из-за антироссийских санкций
Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Москва готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам страны.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
В МИД России позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.
Загрузка руды в самосвал на карьере Верхне-Ильдиканский на территории Быстринского горно-обогатительного комбината в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 08:00Наука
"Скорее всего, разорятся". Чем грозит Западу отказ от российского сырья
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЕвросоюзБорис ДжонсонСанкции
 
 
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