https://ria.ru/20220315/neft-1778192879.html

Джонсон заявил, что будет трудно отказаться от российских нефти и газа

Джонсон заявил, что будет трудно отказаться от российских нефти и газа - РИА Новости, 15.03.2022

Джонсон заявил, что будет трудно отказаться от российских нефти и газа

Премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что отказ от российских нефти и газа будет трудным для других стран, но это сделать нужно всем, чтобы избежать... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T09:08

2022-03-15T09:08

2022-03-15T12:30

экономика

цены на нефть

россия

евросоюз

борис джонсон

санкции

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что отказ от российских нефти и газа будет трудным для других стран, но это сделать нужно всем, чтобы избежать "шантажа"."Пока падают бомбы, стоимость нефти и газа растет еще больше, а это означает, что у вас меньше денег в карманах, а у Путина — больше. Мы не можем продолжать в том же духе. Мир не может продолжать подвергаться этому шантажу. Пока Запад экономически зависит от Путина, он будет делать все возможное, чтобы пользоваться этой зависимостью. И вот именно поэтому такая зависимость должна быть прекращена и будет прекращена теперь", — написал Джонсон в своей статье для газеты Telegraph.Премьер Британии подчеркнул, что его страна планирует запретить импорт российской нефти по аналогии с США. Он поддержал страны Евросоюза, которые намерены "избавиться" от углеводородов из России. По словам Джонсона, стратегия отказа не будет работать, "если ее не реализуют все".По его мнению, "единственный способ" заставить Россию уважать международное право — "это прекратить потреблять в больших количествах российские углеводороды, и мы должны признать, что такой шаг будет болезненным".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия была и остается надежным гарантом мировой энергетической безопасности и дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие.Ряд стран Запада ввел новые санкции против России из-за Украины. США ввели запрет на импорт нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля из России. Параллельно с этим стоимость топлива там начала расти.В ЕС же считают, что Союз не сможет отказаться от нефти из России так же легко, как США.Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Москва готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам страны.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.В МИД России позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777918098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, евросоюз, борис джонсон, санкции