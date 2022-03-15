https://ria.ru/20220315/mir-1778338387.html

Карты "Мир" загружаются в сервисы Apple Pay и Samsung Pay

Карты "Мир" загружаются в сервисы Apple Pay и Samsung Pay - РИА Новости, 15.03.2022

Карты "Мир" загружаются в сервисы Apple Pay и Samsung Pay

Карты российской платежной системы "Мир" подгружаются в сервисы бесконтактной оплаты Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay в штатном режиме, сообщили РИА... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T19:58

2022-03-15T19:58

2022-03-15T21:37

apple pay

samsung

apple

технологии

samsung pay

карта "мир"

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экономика

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Карты российской платежной системы "Мир" подгружаются в сервисы бесконтактной оплаты Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay в штатном режиме, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе.На прошлой неделе платежная система сообщила, что фиксирует большое количество запросов на добавление карт "Мир" разных банков в мобильные платежные сервисы, в связи с чем их подключение может потребовать больше времени."В настоящее время загрузка карт "Мир" в мобильный платежный сервис Mir Pay и другие Pay-приложения осуществляется в штатном режиме", —- сказал собеседник агентства, уточнив, что в том числе карты системы подгружаются в сервисы Apple Pay и Samsung Pay.Российские банки начали подключать карты "Мир" к сервису Apple Pay летом 2021 года. Это уже сделала 31 организация.

https://ria.ru/20220315/biznes-karty-1778291029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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