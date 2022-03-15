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Карты "Мир" загружаются в сервисы Apple Pay и Samsung Pay - РИА Новости, 15.03.2022
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Карты "Мир" загружаются в сервисы Apple Pay и Samsung Pay
Карты "Мир" загружаются в сервисы Apple Pay и Samsung Pay - РИА Новости, 15.03.2022
Карты "Мир" загружаются в сервисы Apple Pay и Samsung Pay
Карты российской платежной системы "Мир" подгружаются в сервисы бесконтактной оплаты Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay в штатном режиме, сообщили РИА... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T19:58
2022-03-15T21:37
apple pay
samsung
apple
технологии
samsung pay
карта "мир"
россия
экономика
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Карты российской платежной системы "Мир" подгружаются в сервисы бесконтактной оплаты Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay в штатном режиме, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе.На прошлой неделе платежная система сообщила, что фиксирует большое количество запросов на добавление карт "Мир" разных банков в мобильные платежные сервисы, в связи с чем их подключение может потребовать больше времени."В настоящее время загрузка карт "Мир" в мобильный платежный сервис Mir Pay и другие Pay-приложения осуществляется в штатном режиме", —- сказал собеседник агентства, уточнив, что в том числе карты системы подгружаются в сервисы Apple Pay и Samsung Pay.Российские банки начали подключать карты "Мир" к сервису Apple Pay летом 2021 года. Это уже сделала 31 организация.
https://ria.ru/20220315/biznes-karty-1778291029.html
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apple pay, samsung, apple, технологии, samsung pay, карта "мир", россия, экономика, кредитные карты, банки
19:58 15.03.2022 (обновлено: 21:37 15.03.2022)
 
Карты "Мир" загружаются в сервисы Apple Pay и Samsung Pay

Карты "Мир" штатно загружаются в сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Samsung Pay

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир"
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Карты российской платежной системы "Мир" подгружаются в сервисы бесконтактной оплаты Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay в штатном режиме, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе.
На прошлой неделе платежная система сообщила, что фиксирует большое количество запросов на добавление карт "Мир" разных банков в мобильные платежные сервисы, в связи с чем их подключение может потребовать больше времени.
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"В настоящее время загрузка карт "Мир" в мобильный платежный сервис Mir Pay и другие Pay-приложения осуществляется в штатном режиме", —- сказал собеседник агентства, уточнив, что в том числе карты системы подгружаются в сервисы Apple Pay и Samsung Pay.
Российские банки начали подключать карты "Мир" к сервису Apple Pay летом 2021 года. Это уже сделала 31 организация.
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