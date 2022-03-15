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МИД прокомментировал статью Борреля о России и операции на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/mid-1778357385.html
МИД прокомментировал статью Борреля о России и операции на Украине
МИД прокомментировал статью Борреля о России и операции на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
МИД прокомментировал статью Борреля о России и операции на Украине
Министерство иностранных дел России прокомментировало статью главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о России и операции на Украине, заявив, что она состоит из... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T23:17
2022-03-15T23:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
евросоюз
жозеп боррель
украина
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел России прокомментировало статью главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о России и операции на Украине, заявив, что она состоит из манипуляций и искажения фактов.Ведомство отметило, что во многих мировых СМИ появилась статья Борреля "Неоправданная война России обречена", посвященная специальной операции России на Украине, и не реагировать на нее было бы неправильно."...особенно если учесть, что вся она состоит из манипуляции, пропаганды и сознательного искажения фактов", - написал российский МИД.Комментируя вступительную часть главы дипломатии ЕС со словами "В этот темный час", министерство отметило, что Боррель возомнил себя новым Уинстоном Черчиллем, который в свое время назвал оккупацию Франции "темнейшим часом"."Однако нельзя не обратить внимание, что британский премьер-министр, при всей сложности отношения к Советской России, в те времена, когда нашей стране грозили нацисты, поддержал Москву, призвав весь мир сплотиться в борьбе с коричневой чумой. Нынешние же его наследники в лице Бориса Джонсона, Элизабет Трасс и, похоже, Борреля, неонацистов на Украине последние 8 лет только поддерживали", - отреагировал МИД.Комментируя слова о том, что "Украина не представляла собой угрозы и не провоцировала Россию", МИД России напомнил, что НАТО все последние месяцы интенсивно накачивали Украину оружием, в том числе наступательным, и уклонялись от обязательств не размещать на ее территории ударные системы вооружения, в планах Киева – поставить под сомнение свой статус безъядерного государства, а в последние дни стало очевидным, что и биологическое ОМУ разрабатывалось в соседней с Россией стране.Ведомство напомнило, что удары российских вооруженных сил в ходе операции наносятся исключительно против неонацистских батальонов и других фашистских подразделений на территории Украины, а также против военной инфраструктуры киевского режима, которая готовилась для оперативного задействования против ДНР и ЛНР, а также РФ.В статье чиновника из Брюсселя сказано, что "в течение нескольких месяцев на Западе предпринимались беспрецедентные усилия для достижения дипломатического решения". МИД РФ подчеркнул, что это далеко от истины."Именно Россия, руководствуясь необходимостью реализации на практике принципа неделимости безопасности, зафиксированного на высшем уровне в документах ОБСЕ, инициировала переговоры о гарантиях безопасности с США и НАТО. Но по ключевым элементам наших предложений мы не увидели движения навстречу", - говорится в сообщении министерства.Оно также добавило, что никто не давал Боррелю права говорить международного сообщества по поводу изоляции России - мир не ограничивается Евросоюзом, а также его партнерами, вроде США, Японии и Австралии, даже Европа не исчерпывается Евросоюзом.Слова главы евродипломатии о том, что сейчас неонацизм и русофобия на Украине не имеют смысла, МИД назвал дезинформацией, заявив, что неонацисты и русофобы сожгли 2 мая 2014 года пророссийских демонстрантов в Доме профсоюзов в Одессе заживо, а пропаганда нацизма идет постоянно."Что касается якобы отсутствия правых кандидатов в Верховной Раде Украины, то что скажет Боррель на депутатские удостоверения откровенных нацистов из "Организации украинских националистов" и партии "Свобода"?", - написало ведомство.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777908532.html
https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1778075928.html
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в мире, россия, евросоюз, жозеп боррель, украина
23:17 15.03.2022
 
МИД прокомментировал статью Борреля о России и операции на Украине

МИД назвал статью Борреля о России и операции на Украине манипуляцией

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел России прокомментировало статью главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о России и операции на Украине, заявив, что она состоит из манипуляций и искажения фактов.
Ведомство отметило, что во многих мировых СМИ появилась статья Борреля "Неоправданная война России обречена", посвященная специальной операции России на Украине, и не реагировать на нее было бы неправильно.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 10:57
Боррель заявил, что санкции против России не могут иметь немедленный эффект
"...особенно если учесть, что вся она состоит из манипуляции, пропаганды и сознательного искажения фактов", - написал российский МИД.
Комментируя вступительную часть главы дипломатии ЕС со словами "В этот темный час", министерство отметило, что Боррель возомнил себя новым Уинстоном Черчиллем, который в свое время назвал оккупацию Франции "темнейшим часом".
"Однако нельзя не обратить внимание, что британский премьер-министр, при всей сложности отношения к Советской России, в те времена, когда нашей стране грозили нацисты, поддержал Москву, призвав весь мир сплотиться в борьбе с коричневой чумой. Нынешние же его наследники в лице Бориса Джонсона, Элизабет Трасс и, похоже, Борреля, неонацистов на Украине последние 8 лет только поддерживали", - отреагировал МИД.
Комментируя слова о том, что "Украина не представляла собой угрозы и не провоцировала Россию", МИД России напомнил, что НАТО все последние месяцы интенсивно накачивали Украину оружием, в том числе наступательным, и уклонялись от обязательств не размещать на ее территории ударные системы вооружения, в планах Киева – поставить под сомнение свой статус безъядерного государства, а в последние дни стало очевидным, что и биологическое ОМУ разрабатывалось в соседней с Россией стране.
"В итоге государство, на официальном уровне провозгласившее себя антироссийским и антирусским, наращивало военные силы, работало над освоением запрещенного оружия массового поражения, становилось плацдармом для перспективных спецопераций стран Запада против Российской Федерации. Это ли называется "не представлять угрозы"?", - заявило министерство.
Ведомство напомнило, что удары российских вооруженных сил в ходе операции наносятся исключительно против неонацистских батальонов и других фашистских подразделений на территории Украины, а также против военной инфраструктуры киевского режима, которая готовилась для оперативного задействования против ДНР и ЛНР, а также РФ.
В статье чиновника из Брюсселя сказано, что "в течение нескольких месяцев на Западе предпринимались беспрецедентные усилия для достижения дипломатического решения". МИД РФ подчеркнул, что это далеко от истины.
"Именно Россия, руководствуясь необходимостью реализации на практике принципа неделимости безопасности, зафиксированного на высшем уровне в документах ОБСЕ, инициировала переговоры о гарантиях безопасности с США и НАТО. Но по ключевым элементам наших предложений мы не увидели движения навстречу", - говорится в сообщении министерства.
Оно также добавило, что никто не давал Боррелю права говорить международного сообщества по поводу изоляции России - мир не ограничивается Евросоюзом, а также его партнерами, вроде США, Японии и Австралии, даже Европа не исчерпывается Евросоюзом.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 14:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле отреагировали на высказывания Салливана и Борреля о спецоперации
Слова главы евродипломатии о том, что сейчас неонацизм и русофобия на Украине не имеют смысла, МИД назвал дезинформацией, заявив, что неонацисты и русофобы сожгли 2 мая 2014 года пророссийских демонстрантов в Доме профсоюзов в Одессе заживо, а пропаганда нацизма идет постоянно.
"Что касается якобы отсутствия правых кандидатов в Верховной Раде Украины, то что скажет Боррель на депутатские удостоверения откровенных нацистов из "Организации украинских националистов" и партии "Свобода"?", - написало ведомство.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЕвросоюзЖозеп БоррельУкраина
 
 
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