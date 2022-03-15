https://ria.ru/20220315/khorvatiya-1778339577.html

Премьер Хорватии опроверг слова генсека НАТО о невооруженном беспилотнике

Премьер Хорватии опроверг слова генсека НАТО о невооруженном беспилотнике - РИА Новости, 15.03.2022

Премьер Хорватии опроверг слова генсека НАТО о невооруженном беспилотнике

Премьер Хорватии Андрей Пленкович опроверг слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что БПЛА, упавший в ночь на пятницу на Загреб, не нес вооружения и... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T20:02

2022-03-15T20:02

2022-03-15T20:02

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хорватия

нато

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йенс столтенберг

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БЕЛГРАД, 15 мар – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович опроверг слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что БПЛА, упавший в ночь на пятницу на Загреб, не нес вооружения и продемонстрировал фото фрагментов авиабомбы.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что в альянсе пока не видят оснований считать упавший в Хорватии беспилотник "вооруженной атакой", поскольку на дроне не было оружия."Вчера у нас была встреча c представителями прокуратуры, армии, полиции, министерства транспорта, спецслужб, всех, кто должны быть в это включены. Еще раз хочу повторить, что тот летательный аппарат, упавший вечером в четверг, а в публичном пространстве есть разночтения в связи с ним, которые мы должны отклонить, был вооружен", - заявил Пленкович на брифинге во вторник."Он не был "unarmed", но был "armed", вооружен, мы это знаем сейчас", - подчеркнул глава правительства Хорватии и продемонстрировал фотографии следов присутствия авиабомбы на обломках беспилотника. По его словам, тип бомбы еще предстоит установить, а также выяснить кем и при каких обстоятельствах был запущен дрон.Летательный аппарат упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины. В воскресенье обломки беспилотника извлекали из воронки. Ранее сообщалось об извлечении "черного ящика" беспилотника, записи которого предстоит расшифровать.Министр обороны Хорватии Марио Баножич сообщил в воскресенье, что фрагменты БПЛА, упавшего в Загребе, несут следы взрывчатого вещества и присутствия авиабомбы советского производства, он добавил, что расследование инцидента ведется с партнерами по НАТО.Советник министра обороны Хорватии генерал Желько Живанович сообщил в понедельник, что авиабомба, которую нес упавший в столице Хорватии БПЛА советского производства, имела массу 120 килограммов и содержала 40 килограммов взрывчатки, заряд был кумулятивный, она взорвалась после падения в воронке от удара дрона в землю. По его словам, проводится анализ фрагментов бомбы и БПЛА и в следующие несколько дней военное ведомство оповестит граждан о результатах.

https://ria.ru/20220312/khorvatiya-1777837624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, хорватия, нато, загреб, украина, йенс столтенберг