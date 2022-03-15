https://ria.ru/20220315/khorvatiya-1778339577.html
Премьер Хорватии опроверг слова генсека НАТО о невооруженном беспилотнике
Премьер Хорватии опроверг слова генсека НАТО о невооруженном беспилотнике - РИА Новости, 15.03.2022
Премьер Хорватии опроверг слова генсека НАТО о невооруженном беспилотнике
Премьер Хорватии Андрей Пленкович опроверг слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что БПЛА, упавший в ночь на пятницу на Загреб, не нес вооружения и... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T20:02
2022-03-15T20:02
2022-03-15T20:02
в мире
хорватия
нато
загреб
украина
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777669658_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9cbe46fc8ef3b233be3d63e5a574cb2.jpg
БЕЛГРАД, 15 мар – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович опроверг слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что БПЛА, упавший в ночь на пятницу на Загреб, не нес вооружения и продемонстрировал фото фрагментов авиабомбы.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что в альянсе пока не видят оснований считать упавший в Хорватии беспилотник "вооруженной атакой", поскольку на дроне не было оружия."Вчера у нас была встреча c представителями прокуратуры, армии, полиции, министерства транспорта, спецслужб, всех, кто должны быть в это включены. Еще раз хочу повторить, что тот летательный аппарат, упавший вечером в четверг, а в публичном пространстве есть разночтения в связи с ним, которые мы должны отклонить, был вооружен", - заявил Пленкович на брифинге во вторник."Он не был "unarmed", но был "armed", вооружен, мы это знаем сейчас", - подчеркнул глава правительства Хорватии и продемонстрировал фотографии следов присутствия авиабомбы на обломках беспилотника. По его словам, тип бомбы еще предстоит установить, а также выяснить кем и при каких обстоятельствах был запущен дрон.Летательный аппарат упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины. В воскресенье обломки беспилотника извлекали из воронки. Ранее сообщалось об извлечении "черного ящика" беспилотника, записи которого предстоит расшифровать.Министр обороны Хорватии Марио Баножич сообщил в воскресенье, что фрагменты БПЛА, упавшего в Загребе, несут следы взрывчатого вещества и присутствия авиабомбы советского производства, он добавил, что расследование инцидента ведется с партнерами по НАТО.Советник министра обороны Хорватии генерал Желько Живанович сообщил в понедельник, что авиабомба, которую нес упавший в столице Хорватии БПЛА советского производства, имела массу 120 килограммов и содержала 40 килограммов взрывчатки, заряд был кумулятивный, она взорвалась после падения в воронке от удара дрона в землю. По его словам, проводится анализ фрагментов бомбы и БПЛА и в следующие несколько дней военное ведомство оповестит граждан о результатах.
https://ria.ru/20220312/khorvatiya-1777837624.html
хорватия
загреб
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777669658_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_056443fabe3c752b2201ac254910eecb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хорватия, нато, загреб, украина, йенс столтенберг
Премьер Хорватии опроверг слова генсека НАТО о невооруженном беспилотнике
Премьер Хорватии Пленкович опроверг слова генсека НАТО о невооруженном беспилотнике
БЕЛГРАД, 15 мар – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович опроверг слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что БПЛА, упавший в ночь на пятницу на Загреб, не нес вооружения и продемонстрировал фото фрагментов авиабомбы.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
заявил во вторник, что в альянсе пока не видят оснований считать упавший в Хорватии
беспилотник "вооруженной атакой", поскольку на дроне не было оружия.
"Вчера у нас была встреча c представителями прокуратуры, армии, полиции, министерства транспорта, спецслужб, всех, кто должны быть в это включены. Еще раз хочу повторить, что тот летательный аппарат, упавший вечером в четверг, а в публичном пространстве есть разночтения в связи с ним, которые мы должны отклонить, был вооружен", - заявил Пленкович на брифинге во вторник.
"Он не был "unarmed", но был "armed", вооружен, мы это знаем сейчас", - подчеркнул глава правительства Хорватии и продемонстрировал фотографии следов присутствия авиабомбы на обломках беспилотника. По его словам, тип бомбы еще предстоит установить, а также выяснить кем и при каких обстоятельствах был запущен дрон.
Летательный аппарат упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины
. В воскресенье обломки беспилотника извлекали из воронки. Ранее сообщалось об извлечении "черного ящика" беспилотника, записи которого предстоит расшифровать.
Министр обороны Хорватии Марио Баножич сообщил в воскресенье, что фрагменты БПЛА, упавшего в Загребе
, несут следы взрывчатого вещества и присутствия авиабомбы советского производства, он добавил, что расследование инцидента ведется с партнерами по НАТО.
Советник министра обороны Хорватии генерал Желько Живанович сообщил в понедельник, что авиабомба, которую нес упавший в столице Хорватии БПЛА советского производства, имела массу 120 килограммов и содержала 40 килограммов взрывчатки, заряд был кумулятивный, она взорвалась после падения в воронке от удара дрона в землю. По его словам, проводится анализ фрагментов бомбы и БПЛА и в следующие несколько дней военное ведомство оповестит граждан о результатах.