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Закон о поддержке IT-отрасли будет принят в ближайшее время, заявил Паршин - РИА Новости, 15.03.2022
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Закон о поддержке IT-отрасли будет принят в ближайшее время, заявил Паршин
Закон о поддержке IT-отрасли будет принят в ближайшее время, заявил Паршин - РИА Новости, 15.03.2022
Закон о поддержке IT-отрасли будет принят в ближайшее время, заявил Паршин
Закон о мерах поддержки IT-отрасли будет принят в ближайшее время, проект закона находится в процессе разработки, сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:37
2022-03-15T14:37
it-компании
экономика
владимир путин
михаил мишустин
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
максим паршин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Закон о мерах поддержки IT-отрасли будет принят в ближайшее время, проект закона находится в процессе разработки, сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.Президент России Владимир Путин 2 марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку."Сейчас проект закона, который реализует эти нормы указа, в процессе разработки, мы активно работаем с Минфином и другими органами власти. Конкретные нормы - мы о них скажем, когда закон будет принят, он будет принят в экстренном режиме в ближайшее время, в ближайшие недели или даже дни", - сказал замглавы.Паршин отметил, что на данный момент нормативно-правовые акты принимаются в особом режиме, все процедуры сокращены, часть мер поддержки начнет действовать со следующей недели."Мы сейчас ведем активный диалог с отраслью, с IT-компаниями. На портале "Госуслуг" размещена специальная форма, где уже больше 1 тысячи заявок. В соответствии с запросами планируем дополнительно снижать ограничения для тех компаний, которые могли бы претендовать на эти льготы, например, расширение мер поддержки не только на юридические лица, но и на индивидуальных предпринимателей", - добавил он.
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it-компании, экономика, владимир путин, михаил мишустин, россия, министерство финансов рф (минфин россии), максим паршин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
14:37 15.03.2022
 
Закон о поддержке IT-отрасли будет принят в ближайшее время, заявил Паршин

Замглавы Минцифры Паршин: закон о поддержке IT-отрасли будет принят в ближайшее время

© Фото : предоставлено пресс-службой МинкомсвязиЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Минкомсвязи
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Закон о мерах поддержки IT-отрасли будет принят в ближайшее время, проект закона находится в процессе разработки, сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.
Президент России Владимир Путин 2 марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
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"Сейчас проект закона, который реализует эти нормы указа, в процессе разработки, мы активно работаем с Минфином и другими органами власти. Конкретные нормы - мы о них скажем, когда закон будет принят, он будет принят в экстренном режиме в ближайшее время, в ближайшие недели или даже дни", - сказал замглавы.
Паршин отметил, что на данный момент нормативно-правовые акты принимаются в особом режиме, все процедуры сокращены, часть мер поддержки начнет действовать со следующей недели.
"Мы сейчас ведем активный диалог с отраслью, с IT-компаниями. На портале "Госуслуг" размещена специальная форма, где уже больше 1 тысячи заявок. В соответствии с запросами планируем дополнительно снижать ограничения для тех компаний, которые могли бы претендовать на эти льготы, например, расширение мер поддержки не только на юридические лица, но и на индивидуальных предпринимателей", - добавил он.
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IT-компанииЭкономикаВладимир ПутинМихаил МишустинРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Максим ПаршинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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