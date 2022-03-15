Закон о поддержке IT-отрасли будет принят в ближайшее время, заявил Паршин
Замглавы Минцифры Паршин: закон о поддержке IT-отрасли будет принят в ближайшее время
© Фото : предоставлено пресс-службой МинкомсвязиЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин
© Фото : предоставлено пресс-службой Минкомсвязи
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Закон о мерах поддержки IT-отрасли будет принят в ближайшее время, проект закона находится в процессе разработки, сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.
Президент России Владимир Путин 2 марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
"Сейчас проект закона, который реализует эти нормы указа, в процессе разработки, мы активно работаем с Минфином и другими органами власти. Конкретные нормы - мы о них скажем, когда закон будет принят, он будет принят в экстренном режиме в ближайшее время, в ближайшие недели или даже дни", - сказал замглавы.
Паршин отметил, что на данный момент нормативно-правовые акты принимаются в особом режиме, все процедуры сокращены, часть мер поддержки начнет действовать со следующей недели.
"Мы сейчас ведем активный диалог с отраслью, с IT-компаниями. На портале "Госуслуг" размещена специальная форма, где уже больше 1 тысячи заявок. В соответствии с запросами планируем дополнительно снижать ограничения для тех компаний, которые могли бы претендовать на эти льготы, например, расширение мер поддержки не только на юридические лица, но и на индивидуальных предпринимателей", - добавил он.