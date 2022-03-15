https://ria.ru/20220315/it-1778264543.html

Закон о поддержке IT-отрасли будет принят в ближайшее время, заявил Паршин

Закон о поддержке IT-отрасли будет принят в ближайшее время, заявил Паршин - РИА Новости, 15.03.2022

Закон о поддержке IT-отрасли будет принят в ближайшее время, заявил Паршин

Закон о мерах поддержки IT-отрасли будет принят в ближайшее время, проект закона находится в процессе разработки, сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:37

2022-03-15T14:37

2022-03-15T14:37

it-компании

экономика

владимир путин

михаил мишустин

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

максим паршин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Закон о мерах поддержки IT-отрасли будет принят в ближайшее время, проект закона находится в процессе разработки, сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.Президент России Владимир Путин 2 марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку."Сейчас проект закона, который реализует эти нормы указа, в процессе разработки, мы активно работаем с Минфином и другими органами власти. Конкретные нормы - мы о них скажем, когда закон будет принят, он будет принят в экстренном режиме в ближайшее время, в ближайшие недели или даже дни", - сказал замглавы.Паршин отметил, что на данный момент нормативно-правовые акты принимаются в особом режиме, все процедуры сокращены, часть мер поддержки начнет действовать со следующей недели."Мы сейчас ведем активный диалог с отраслью, с IT-компаниями. На портале "Госуслуг" размещена специальная форма, где уже больше 1 тысячи заявок. В соответствии с запросами планируем дополнительно снижать ограничения для тех компаний, которые могли бы претендовать на эти льготы, например, расширение мер поддержки не только на юридические лица, но и на индивидуальных предпринимателей", - добавил он.

https://ria.ru/20220315/yandeks-1778219992.html

https://ria.ru/20220315/zakon-1778176307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

it-компании, экономика, владимир путин, михаил мишустин, россия, министерство финансов рф (минфин россии), максим паршин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)