https://ria.ru/20220315/genotsid-1778215411.html

Суд признал деяния нацистов в годы войны в Ростовской области геноцидом

Суд признал деяния нацистов в годы войны в Ростовской области геноцидом - РИА Новости, 15.03.2022

Суд признал деяния нацистов в годы войны в Ростовской области геноцидом

Ростовский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области, передает корреспондент РИА РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:25

2022-03-15T11:25

2022-03-15T12:19

ростов-на-дону

ростовская область

великая отечественная война (1941-1945)

россия

ростовский областной суд

генеральная прокуратура рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Ростовский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд решил признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Ростовской области нацистскими оккупационными властями и их пособниками, ...военными преступлениями и преступлениями против человечества, ...геноцидом славян и иных национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР", - сказала судья.Решение суда прокомментировала ростовчанка Клавдия Сисюкина, которая выступала одной из потерпевших в данном процессе."В моем сердце радость", - сказала женщина.Ростовский областной суд в середине февраля приступил к слушанию заявления прокурора региона о признании геноцидом преступлений нацистов в Ростовской области в годы войны.В период Великой Отечественной войны Ростовская область дважды была оккупирована немецкими захватчиками: с октября по ноябрь 1941 года и с июля 1942 года до 14 февраля 1943 года.По данным Генпрокуратуры РФ, в период оккупации в регионе действовали карательные подразделения. В 1941-1943 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, применяли жестокие пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы. За период временной оккупации области фашисты и их пособники уничтожили около 125 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.

https://ria.ru/20220128/genotsid-1769945022.html

https://ria.ru/20220105/zakon-1766662000.html

ростов-на-дону

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ростов-на-дону, ростовская область, великая отечественная война (1941-1945), россия, ростовский областной суд, генеральная прокуратура рф, общество