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Суд признал деяния нацистов в годы войны в Ростовской области геноцидом - РИА Новости, 15.03.2022
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Суд признал деяния нацистов в годы войны в Ростовской области геноцидом
Суд признал деяния нацистов в годы войны в Ростовской области геноцидом - РИА Новости, 15.03.2022
Суд признал деяния нацистов в годы войны в Ростовской области геноцидом
Ростовский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области, передает корреспондент РИА РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:25
2022-03-15T12:19
ростов-на-дону
ростовская область
великая отечественная война (1941-1945)
россия
ростовский областной суд
генеральная прокуратура рф
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Ростовский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд решил признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Ростовской области нацистскими оккупационными властями и их пособниками, ...военными преступлениями и преступлениями против человечества, ...геноцидом славян и иных национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР", - сказала судья.Решение суда прокомментировала ростовчанка Клавдия Сисюкина, которая выступала одной из потерпевших в данном процессе."В моем сердце радость", - сказала женщина.Ростовский областной суд в середине февраля приступил к слушанию заявления прокурора региона о признании геноцидом преступлений нацистов в Ростовской области в годы войны.В период Великой Отечественной войны Ростовская область дважды была оккупирована немецкими захватчиками: с октября по ноябрь 1941 года и с июля 1942 года до 14 февраля 1943 года.По данным Генпрокуратуры РФ, в период оккупации в регионе действовали карательные подразделения. В 1941-1943 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, применяли жестокие пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы. За период временной оккупации области фашисты и их пособники уничтожили около 125 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.
https://ria.ru/20220128/genotsid-1769945022.html
https://ria.ru/20220105/zakon-1766662000.html
ростов-на-дону
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ростов-на-дону, ростовская область, великая отечественная война (1941-1945), россия, ростовский областной суд, генеральная прокуратура рф, общество
11:25 15.03.2022 (обновлено: 12:19 15.03.2022)
 
Суд признал деяния нацистов в годы войны в Ростовской области геноцидом

Суд признал преступления нацистов в годы войны на территории Ростовской области геноцидом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Ростовский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд решил признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Ростовской области нацистскими оккупационными властями и их пособниками, ...военными преступлениями и преступлениями против человечества, ...геноцидом славян и иных национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР", - сказала судья.
Участники мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в Бресте - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 11:54
Лукашенко заявил о необходимости признания геноцида белорусов в годы войны
Решение суда прокомментировала ростовчанка Клавдия Сисюкина, которая выступала одной из потерпевших в данном процессе.
"В моем сердце радость", - сказала женщина.
Ростовский областной суд в середине февраля приступил к слушанию заявления прокурора региона о признании геноцидом преступлений нацистов в Ростовской области в годы войны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 19:12
Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы войны
В период Великой Отечественной войны Ростовская область дважды была оккупирована немецкими захватчиками: с октября по ноябрь 1941 года и с июля 1942 года до 14 февраля 1943 года.
По данным Генпрокуратуры РФ, в период оккупации в регионе действовали карательные подразделения. В 1941-1943 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, применяли жестокие пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы. За период временной оккупации области фашисты и их пособники уничтожили около 125 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.
 
Ростов-на-ДонуРостовская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)РоссияРостовский областной судГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
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