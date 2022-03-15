11:25 15.03.2022 (обновлено: 12:19 15.03.2022)
Суд признал деяния нацистов в годы войны в Ростовской области геноцидом
Суд признал преступления нацистов в годы войны на территории Ростовской области геноцидом
Скульптура богини Фемиды
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Ростовский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд решил признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Ростовской области нацистскими оккупационными властями и их пособниками, ...военными преступлениями и преступлениями против человечества, ...геноцидом славян и иных национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР", - сказала судья.
Решение суда прокомментировала ростовчанка Клавдия Сисюкина, которая выступала одной из потерпевших в данном процессе.
"В моем сердце радость", - сказала женщина.
Ростовский областной суд в середине февраля приступил к слушанию заявления прокурора региона о признании геноцидом преступлений нацистов в Ростовской области в годы войны.
В период Великой Отечественной войны Ростовская область дважды была оккупирована немецкими захватчиками: с октября по ноябрь 1941 года и с июля 1942 года до 14 февраля 1943 года.
По данным Генпрокуратуры РФ, в период оккупации в регионе действовали карательные подразделения. В 1941-1943 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, применяли жестокие пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы. За период временной оккупации области фашисты и их пособники уничтожили около 125 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.