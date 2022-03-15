Весна в снегу: отдых на берегу Енисея в начале марта
В середине марта в Красноярском крае зима совсем не спешит сдавать позиции. Температура воздуха днем уверенно держится на отметках ниже нуля и ползти вверх не собирается.
В середине марта в Красноярском крае зима совсем не спешит сдавать позиции. Температура воздуха днем уверенно держится на отметках ниже нуля и ползти вверх не собирается.
Но это не минус, а скорее плюс. Пока в Москве закрываются катки и тает снег, жители и туристы вовсю гоняют по местным замерзшим водохранилищам на ледянках, "плюшках", снегоходах и даже электрических гусеничных самокатах. Здесь зима продолжается.
Но это не минус, а скорее плюс. Пока в Москве закрываются катки и тает снег, жители и туристы вовсю гоняют по местным замерзшим водохранилищам на ледянках, "плюшках", снегоходах и даже электрических гусеничных самокатах. Здесь зима продолжается.
Главная "изюминка" края — природа: таинственная, завораживающая, первозданная. В какое время года ни приедешь — поразит до глубины души.
Главная "изюминка" края — природа: таинственная, завораживающая, первозданная. В какое время года ни приедешь — поразит до глубины души.
Чего стоят только знаменитые Красноярские столбы, Тунгусский заповедник, горный массив Ергаки, Енисей, Бирюсинский залив. Именно здесь, кстати, так любят отдыхать фанаты зимних развлечений.
Чего стоят только знаменитые Красноярские столбы, Тунгусский заповедник, горный массив Ергаки, Енисей, Бирюсинский залив. Именно здесь, кстати, так любят отдыхать фанаты зимних развлечений.
Ландшафты залива можно сравнить с Байкалом. Скалы, узорчатый лед, глыбы льда причудливых форм, разбросанные у берега.
Ландшафты залива можно сравнить с Байкалом. Скалы, узорчатый лед, глыбы льда причудливых форм, разбросанные у берега.
Фотосессии здесь — не редкость. Одно из излюбленных мест — скала "Царские ворота" со сквозным гротом. Отличные снимки получаются с воздуха, поэтому дрон — лучший помощник в погоне за контентом.
Фотосессии здесь — не редкость. Одно из излюбленных мест — скала "Царские ворота" со сквозным гротом. Отличные снимки получаются с воздуха, поэтому дрон — лучший помощник в погоне за контентом.
В апреле, кстати, в Красноярском крае уже начнутся дожди, а столбик термометра наконец-то переползет через отметку ноль градусов.
Так что, если хотите насладиться снежной красотой, не откладывайте поездку. И не забудьте теплую и непромокаемую одежду: неизвестно, какие сюрпризы преподнесет резко континентальный климат.
В апреле, кстати, в Красноярском крае уже начнутся дожди, а столбик термометра наконец-то переползет через отметку ноль градусов.
Так что, если хотите насладиться снежной красотой, не откладывайте поездку. И не забудьте теплую и непромокаемую одежду: неизвестно, какие сюрпризы преподнесет резко континентальный климат.