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Весна в снегу: отдых на берегу Енисея в начале марта - РИА Новости, 15.03.2022
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Туризм
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Весна в снегу: отдых на берегу Енисея в начале марта
Весна в снегу: отдых на берегу Енисея в начале марта - РИА Новости, 15.03.2022
Весна в снегу: отдых на берегу Енисея в начале марта
Завораживающие зимние пейзажи, узорчатый лед, припудренные снегом гроты и скалы, укутанные в шарфы местные жители и туристы — ранняя весна в Красноярском крае... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:33
2022-03-15T18:33
фото
туризм
туризм
впечатления - туризм
красноярский край
отдых
туристы
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Завораживающие зимние пейзажи, узорчатый лед, припудренные снегом гроты и скалы, укутанные в шарфы местные жители и туристы — ранняя весна в Красноярском крае именно такая. О том, как проходят выходные на берегу Енисея, — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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фото, фото, туризм, впечатления - туризм, красноярский край, отдых, туристы, весна, лед, природа, фото - туризм
18:33 15.03.2022
 

Весна в снегу: отдых на берегу Енисея в начале марта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Завораживающие зимние пейзажи, узорчатый лед, припудренные снегом гроты и скалы, укутанные в шарфы местные жители и туристы — ранняя весна в Красноярском крае именно такая. О том, как проходят выходные на берегу Енисея, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В середине марта в Красноярском крае зима совсем не спешит сдавать позиции. Температура воздуха днем уверенно держится на отметках ниже нуля и ползти вверх не собирается.

Девушка фотографируется на льду Бирюсинского залива Красноярского водохранилища
1 из 7

В середине марта в Красноярском крае зима совсем не спешит сдавать позиции. Температура воздуха днем уверенно держится на отметках ниже нуля и ползти вверх не собирается.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Но это не минус, а скорее плюс. Пока в Москве закрываются катки и тает снег, жители и туристы вовсю гоняют по местным замерзшим водохранилищам на ледянках, "плюшках", снегоходах и даже электрических гусеничных самокатах. Здесь зима продолжается.

Люди едут на снегоходе по льду Красноярского водохранилища
2 из 7

Но это не минус, а скорее плюс. Пока в Москве закрываются катки и тает снег, жители и туристы вовсю гоняют по местным замерзшим водохранилищам на ледянках, "плюшках", снегоходах и даже электрических гусеничных самокатах. Здесь зима продолжается.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Главная "изюминка" края — природа: таинственная, завораживающая, первозданная. В какое время года ни приедешь — поразит до глубины души.

Покрытый льдом Бирюсинский залив Красноярского водохранилища
3 из 7

Главная "изюминка" края — природа: таинственная, завораживающая, первозданная. В какое время года ни приедешь — поразит до глубины души.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Чего стоят только знаменитые Красноярские столбы, Тунгусский заповедник, горный массив Ергаки, Енисей, Бирюсинский залив. Именно здесь, кстати, так любят отдыхать фанаты зимних развлечений.

Мужчина едет на электрическом гусеничном самокате по льду Бирюсинского залива
4 из 7

Чего стоят только знаменитые Красноярские столбы, Тунгусский заповедник, горный массив Ергаки, Енисей, Бирюсинский залив. Именно здесь, кстати, так любят отдыхать фанаты зимних развлечений.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Ландшафты залива можно сравнить с Байкалом. Скалы, узорчатый лед, глыбы льда причудливых форм, разбросанные у берега.

Девушки фотографируются на покрытом льдом берегу Бирюсинского залива Красноярского водохранилища
5 из 7

Ландшафты залива можно сравнить с Байкалом. Скалы, узорчатый лед, глыбы льда причудливых форм, разбросанные у берега.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Фотосессии здесь — не редкость. Одно из излюбленных мест — скала "Царские ворота" со сквозным гротом. Отличные снимки получаются с воздуха, поэтому дрон — лучший помощник в погоне за контентом.

Люди фотографируются у скалы Царские ворота
6 из 7

Фотосессии здесь — не редкость. Одно из излюбленных мест — скала "Царские ворота" со сквозным гротом. Отличные снимки получаются с воздуха, поэтому дрон — лучший помощник в погоне за контентом.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В апреле, кстати, в Красноярском крае уже начнутся дожди, а столбик термометра наконец-то переползет через отметку ноль градусов.

Так что, если хотите насладиться снежной красотой, не откладывайте поездку. И не забудьте теплую и непромокаемую одежду: неизвестно, какие сюрпризы преподнесет резко континентальный климат.

Люди гуляют на берегу Бирюсинского залива Красноярского водохранилища
7 из 7

В апреле, кстати, в Красноярском крае уже начнутся дожди, а столбик термометра наконец-то переползет через отметку ноль градусов.

Так что, если хотите насладиться снежной красотой, не откладывайте поездку. И не забудьте теплую и непромокаемую одежду: неизвестно, какие сюрпризы преподнесет резко континентальный климат.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
 
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