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Весна в снегу: отдых на берегу Енисея в начале марта

Весна в снегу: отдых на берегу Енисея в начале марта - РИА Новости, 15.03.2022

Весна в снегу: отдых на берегу Енисея в начале марта

Завораживающие зимние пейзажи, узорчатый лед, припудренные снегом гроты и скалы, укутанные в шарфы местные жители и туристы — ранняя весна в Красноярском крае... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T18:33

2022-03-15T18:33

2022-03-15T18:33

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Завораживающие зимние пейзажи, узорчатый лед, припудренные снегом гроты и скалы, укутанные в шарфы местные жители и туристы — ранняя весна в Красноярском крае именно такая. О том, как проходят выходные на берегу Енисея, — в фотоленте РИА Новости.

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