Рейтинг@Mail.ru
Украинские националисты могут организовать диверсии в ЛНР, заявил Пасечник - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/diversii-1778346718.html
Украинские националисты могут организовать диверсии в ЛНР, заявил Пасечник
Украинские националисты могут организовать диверсии в ЛНР, заявил Пасечник - РИА Новости, 16.03.2022
Украинские националисты могут организовать диверсии в ЛНР, заявил Пасечник
В ЛНР не исключают, что украинские националисты могут организовать диверсии на освобожденных территориях республики, заявил в интервью РИА Новости глава ЛНР... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-15T21:03
2022-03-16T01:52
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
украина
леонид пасечник
обострение ситуации в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777945532_342:0:3072:1536_1920x0_80_0_0_ba314b1580ed0392c5e38ef4384be6bb.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В ЛНР не исключают, что украинские националисты могут организовать диверсии на освобожденных территориях республики, заявил в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник."Безусловно, мы не можем полностью исключить такой вариант", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли опасность диверсий на освобожденных территориях ЛНР.По словам Пасечника, "на освобожденных территориях еще не везде в полной мере завершена зачистка". "Разрозненные группы украинских националистов могут попытаться устроить диверсии и теракты. Но правоохранительные органы, приступившие к работе на таких территориях, все время, как говорится, начеку", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777945532_565:0:2890:1744_1920x0_80_0_0_25208556eb0b05abb5a14da537e95e2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, украина, леонид пасечник
21:03 15.03.2022 (обновлено: 01:52 16.03.2022)
 
Украинские националисты могут организовать диверсии в ЛНР, заявил Пасечник

Глава ЛНР Пасечник: украинские националисты могут организовать диверсии в республике

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащий народной милиции ЛНР
Военнослужащий народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащий народной милиции ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В ЛНР не исключают, что украинские националисты могут организовать диверсии на освобожденных территориях республики, заявил в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Безусловно, мы не можем полностью исключить такой вариант", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли опасность диверсий на освобожденных территориях ЛНР.
По словам Пасечника, "на освобожденных территориях еще не везде в полной мере завершена зачистка". "Разрозненные группы украинских националистов могут попытаться устроить диверсии и теракты. Но правоохранительные органы, приступившие к работе на таких территориях, все время, как говорится, начеку", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащий ВСУ обыскивает мирного жителя в селе к востоку от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 08:00
"Этому нас научили в НАТО". Как воюет украинская армия
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаЛеонид Пасечник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала