https://ria.ru/20220315/diversii-1778346718.html

Украинские националисты могут организовать диверсии в ЛНР, заявил Пасечник

Украинские националисты могут организовать диверсии в ЛНР, заявил Пасечник - РИА Новости, 16.03.2022

Украинские националисты могут организовать диверсии в ЛНР, заявил Пасечник

В ЛНР не исключают, что украинские националисты могут организовать диверсии на освобожденных территориях республики, заявил в интервью РИА Новости глава ЛНР... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-15T21:03

2022-03-15T21:03

2022-03-16T01:52

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

украина

леонид пасечник

обострение ситуации в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777945532_342:0:3072:1536_1920x0_80_0_0_ba314b1580ed0392c5e38ef4384be6bb.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В ЛНР не исключают, что украинские националисты могут организовать диверсии на освобожденных территориях республики, заявил в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник."Безусловно, мы не можем полностью исключить такой вариант", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли опасность диверсий на освобожденных территориях ЛНР.По словам Пасечника, "на освобожденных территориях еще не везде в полной мере завершена зачистка". "Разрозненные группы украинских националистов могут попытаться устроить диверсии и теракты. Но правоохранительные органы, приступившие к работе на таких территориях, все время, как говорится, начеку", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, украина, леонид пасечник