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Украинские националисты могут организовать диверсии в ЛНР, заявил Пасечник
Украинские националисты могут организовать диверсии в ЛНР, заявил Пасечник - РИА Новости, 16.03.2022
Украинские националисты могут организовать диверсии в ЛНР, заявил Пасечник
В ЛНР не исключают, что украинские националисты могут организовать диверсии на освобожденных территориях республики, заявил в интервью РИА Новости глава ЛНР... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-15T21:03
2022-03-15T21:03
2022-03-16T01:52
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
украина
леонид пасечник
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В ЛНР не исключают, что украинские националисты могут организовать диверсии на освобожденных территориях республики, заявил в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник."Безусловно, мы не можем полностью исключить такой вариант", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли опасность диверсий на освобожденных территориях ЛНР.По словам Пасечника, "на освобожденных территориях еще не везде в полной мере завершена зачистка". "Разрозненные группы украинских националистов могут попытаться устроить диверсии и теракты. Но правоохранительные органы, приступившие к работе на таких территориях, все время, как говорится, начеку", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, украина, леонид пасечник
21:03 15.03.2022 (обновлено: 01:52 16.03.2022)
Украинские националисты могут организовать диверсии в ЛНР, заявил Пасечник
Глава ЛНР Пасечник: украинские националисты могут организовать диверсии в республике