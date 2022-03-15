https://ria.ru/20220315/bilayn-1778331004.html
В работе "Билайна" произошел сбой
В работе "Билайна" произошел сбой - РИА Новости, 15.03.2022
В работе "Билайна" произошел сбой
Пользователи "Билайна" (копания "Вымпелком") сообщают о сбоях в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T19:11
2022-03-15T19:11
2022-03-15T19:31
технологии
россия
краснодар
санкт-петербург
билайн
вымпелком
москва
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764057944_0:23:2000:1148_1920x0_80_0_0_5c12fee6e13774cdf77f21c885bbe1bf.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пользователи "Билайна" (копания "Вымпелком") сообщают о сбоях в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 18.35 мск зафиксировано 482 жалобы. О проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани и других городов России."Вследствие технического сбоя у некоторых абонентов могла наблюдаться некорректная работа интернет-соединения. В настоящее время неполадки устранены, сеть работает в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы "Билайна".Во вторник, согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, по состоянию на 18.35 мск были зафиксированы 482 жалобы на работу сотового оператора. О проблемах сообщали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани и других городов России.
https://ria.ru/20220315/wildberries-1778220664.html
россия
краснодар
санкт-петербург
москва
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764057944_181:0:1961:1335_1920x0_80_0_0_1157853c243589381818f75c1559c90e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, краснодар, санкт-петербург, билайн, вымпелком, москва, казань, происшествия
19:11 15.03.2022 (обновлено: 19:31 15.03.2022)
В работе "Билайна" произошел сбой
Пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе сотового оператора