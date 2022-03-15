https://ria.ru/20220315/bilayn-1778331004.html

В работе "Билайна" произошел сбой

В работе "Билайна" произошел сбой - РИА Новости, 15.03.2022

В работе "Билайна" произошел сбой

Пользователи "Билайна" (копания "Вымпелком") сообщают о сбоях в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T19:11

2022-03-15T19:11

2022-03-15T19:31

технологии

россия

краснодар

санкт-петербург

билайн

вымпелком

москва

казань

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пользователи "Билайна" (копания "Вымпелком") сообщают о сбоях в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 18.35 мск зафиксировано 482 жалобы. О проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани и других городов России."Вследствие технического сбоя у некоторых абонентов могла наблюдаться некорректная работа интернет-соединения. В настоящее время неполадки устранены, сеть работает в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы "Билайна".Во вторник, согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, по состоянию на 18.35 мск были зафиксированы 482 жалобы на работу сотового оператора. О проблемах сообщали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани и других городов России.

https://ria.ru/20220315/wildberries-1778220664.html

россия

краснодар

санкт-петербург

москва

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, россия, краснодар, санкт-петербург, билайн, вымпелком, москва, казань, происшествия