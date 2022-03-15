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В работе "Билайна" произошел сбой - РИА Новости, 15.03.2022
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В работе "Билайна" произошел сбой
В работе "Билайна" произошел сбой - РИА Новости, 15.03.2022
В работе "Билайна" произошел сбой
Пользователи "Билайна" (копания "Вымпелком") сообщают о сбоях в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T19:11
2022-03-15T19:31
технологии
россия
краснодар
санкт-петербург
билайн
вымпелком
москва
казань
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пользователи "Билайна" (копания "Вымпелком") сообщают о сбоях в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 18.35 мск зафиксировано 482 жалобы. О проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани и других городов России."Вследствие технического сбоя у некоторых абонентов могла наблюдаться некорректная работа интернет-соединения. В настоящее время неполадки устранены, сеть работает в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы "Билайна".Во вторник, согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, по состоянию на 18.35 мск были зафиксированы 482 жалобы на работу сотового оператора. О проблемах сообщали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани и других городов России.
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технологии, россия, краснодар, санкт-петербург, билайн, вымпелком, москва, казань, происшествия
19:11 15.03.2022 (обновлено: 19:31 15.03.2022)
 
В работе "Билайна" произошел сбой

Пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе сотового оператора

© РИА Новости / Евгений КолотевЛоготип "Билайн" на экране смартфона
Логотип Билайн на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Евгений Колотев
Логотип "Билайн" на экране смартфона
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пользователи "Билайна" (копания "Вымпелком") сообщают о сбоях в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По состоянию на 18.35 мск зафиксировано 482 жалобы. О проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани и других городов России.
"Вследствие технического сбоя у некоторых абонентов могла наблюдаться некорректная работа интернет-соединения. В настоящее время неполадки устранены, сеть работает в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы "Билайна".
Во вторник, согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, по состоянию на 18.35 мск были зафиксированы 482 жалобы на работу сотового оператора. О проблемах сообщали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани и других городов России.
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