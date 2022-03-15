https://ria.ru/20220315/arest-1778184360.html

Суд в Нур-Султане санкционировал арест племянника Назарбаева

Суд в Нур-Султане санкционировал арест племянника Назарбаева - РИА Новости, 15.03.2022

Суд в Нур-Султане санкционировал арест племянника Назарбаева

Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султан санкционировал арест племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T07:00

2022-03-15T07:00

2022-03-15T07:07

в мире

казахстан

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АЛМА-АТА, 15 мар - РИА Новости. Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султан санкционировал арест племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы по делу о хищениях средств АО "Казахтелеком", сообщила пресс-служба столичного суда.Антикоррупционная служба Казахстана 13 марта сообщила, что ею расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Сатыбалдыулы.В нем также отмечается, что другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению.АО "Казахтелеком" - крупнейший телекоммуникационный оператор Казахстана. По данным СМИ, компания Alatau Capital Invest (ACI) Кайрата Сатыбалдыулы в 2016 году приобрела 3,4% акций компании "Казахтелеком".Сатыбалдыулы после окончания в 1990 году Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища в течение восьми лет служил в вооруженных силах и в органах национальной безопасности. Позже в разные годы занимал посты заместителя мэра столицы страны, вице-президента национальной нефтегазовой компании Kazakh Oil, первого вице-президента железнодорожной нацкомпании "Казахстан темир жолы". После возвращения на службу в Комитет национальной безопасности в 2003-2005 годах возглавлял кадровый департамент этой специальной службы. Работал секретарем партии власти "Нур Отан" (сейчас называется "Аманат"), в последние годы занимался бизнесом. Входил в состав акционеров одного из крупнейших банков страны - Kaspi.

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казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, казахстан