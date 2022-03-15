https://ria.ru/20220315/arest-1778184360.html
Суд в Нур-Султане санкционировал арест племянника Назарбаева
Суд в Нур-Султане санкционировал арест племянника Назарбаева - РИА Новости, 15.03.2022
Суд в Нур-Султане санкционировал арест племянника Назарбаева
Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султан санкционировал арест племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T07:00
2022-03-15T07:00
2022-03-15T07:07
в мире
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155957/74/1559577457_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e8b5272d1275691c9d2112360a062b59.jpg
АЛМА-АТА, 15 мар - РИА Новости. Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султан санкционировал арест племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы по делу о хищениях средств АО "Казахтелеком", сообщила пресс-служба столичного суда.Антикоррупционная служба Казахстана 13 марта сообщила, что ею расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Сатыбалдыулы.В нем также отмечается, что другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению.АО "Казахтелеком" - крупнейший телекоммуникационный оператор Казахстана. По данным СМИ, компания Alatau Capital Invest (ACI) Кайрата Сатыбалдыулы в 2016 году приобрела 3,4% акций компании "Казахтелеком".Сатыбалдыулы после окончания в 1990 году Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища в течение восьми лет служил в вооруженных силах и в органах национальной безопасности. Позже в разные годы занимал посты заместителя мэра столицы страны, вице-президента национальной нефтегазовой компании Kazakh Oil, первого вице-президента железнодорожной нацкомпании "Казахстан темир жолы". После возвращения на службу в Комитет национальной безопасности в 2003-2005 годах возглавлял кадровый департамент этой специальной службы. Работал секретарем партии власти "Нур Отан" (сейчас называется "Аманат"), в последние годы занимался бизнесом. Входил в состав акционеров одного из крупнейших банков страны - Kaspi.
https://ria.ru/20220314/masimov-1777984061.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155957/74/1559577457_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8fb7e534fa7657586005fa62f5aaf434.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан
07:00 15.03.2022 (обновлено: 07:07 15.03.2022)
Суд в Нур-Султане санкционировал арест племянника Назарбаева
Суд в Нур-Султане санкционировал арест племянника Назарбаева Сатыбалдыулы на два месяца
АЛМА-АТА, 15 мар - РИА Новости.
Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султан санкционировал арест племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы по делу о хищениях средств АО "Казахтелеком", сообщила
пресс-служба столичного суда.
Антикоррупционная служба Казахстана
13 марта сообщила, что ею расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Сатыбалдыулы.
"Пятнадцатого марта 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Сатыбалдыулы К.", - говорится в сообщении на сайте суда.
В нем также отмечается, что другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
АО "Казахтелеком" - крупнейший телекоммуникационный оператор Казахстана. По данным СМИ, компания Alatau Capital Invest (ACI) Кайрата Сатыбалдыулы в 2016 году приобрела 3,4% акций компании "Казахтелеком".
Сатыбалдыулы после окончания в 1990 году Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища в течение восьми лет служил в вооруженных силах и в органах национальной безопасности. Позже в разные годы занимал посты заместителя мэра столицы страны, вице-президента национальной нефтегазовой компании Kazakh Oil, первого вице-президента железнодорожной нацкомпании "Казахстан темир жолы". После возвращения на службу в Комитет национальной безопасности в 2003-2005 годах возглавлял кадровый департамент этой специальной службы. Работал секретарем партии власти "Нур Отан" (сейчас называется "Аманат"), в последние годы занимался бизнесом. Входил в состав акционеров одного из крупнейших банков страны - Kaspi.