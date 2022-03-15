https://ria.ru/20220315/alternativy-1778281186.html

В Турции предрекли экономический переворот, который обрушит SWIFT

В Турции предрекли экономический переворот, который обрушит SWIFT - РИА Новости, 15.03.2022

В Турции предрекли экономический переворот, который обрушит SWIFT

Однополярная модель мировой экономики, в которой господствуют Соединенные Штаты, постепенно исчезает, считает турецкий аналитик Мехмет Али Гюллер. Свой прогноз... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:45

2022-03-15T15:45

2022-03-15T15:45

экономика

в мире

swift

евросоюз

мвф

всемирный банк

сша

россия

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Однополярная модель мировой экономики, в которой господствуют Соединенные Штаты, постепенно исчезает, считает турецкий аналитик Мехмет Али Гюллер. Свой прогноз он опубликовал в газете Cumhuriyet."Институты старого либерального порядка, такие как единая валюта (доллар), единый банк (Всемирный банк), единое финансовое учреждение (МВФ), единая банковская система (SWIFT), изменятся, когда в этих институтах повысится вес новых центров, при этом новые центры создадут альтернативы этим институтам", — написал он.По мнению эксперта, это будет не единственным изменением в расстановке сил на мировой арене. Согласно его прогнозу, Вашингтон будет вынужден смириться с потерей гегемонии — в том числе и над процессами внутри Евросоюза."Формируется новый мир, в котором не только США, но и Китай, ЕС, Россия, Индия выступают в качестве глобальных центров силы", — заключил аналитик.По его мнению, такая перемена станет важнейшим изменением для европейской архитектуры безопасности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

экономика, в мире, swift, евросоюз, мвф, всемирный банк, сша, россия, турция