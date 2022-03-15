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В Турции предрекли экономический переворот, который обрушит SWIFT
В Турции предрекли экономический переворот, который обрушит SWIFT - РИА Новости, 15.03.2022
В Турции предрекли экономический переворот, который обрушит SWIFT
Однополярная модель мировой экономики, в которой господствуют Соединенные Штаты, постепенно исчезает, считает турецкий аналитик Мехмет Али Гюллер. Свой прогноз... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:45
2022-03-15T15:45
2022-03-15T15:45
экономика
в мире
swift
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всемирный банк
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Однополярная модель мировой экономики, в которой господствуют Соединенные Штаты, постепенно исчезает, считает турецкий аналитик Мехмет Али Гюллер. Свой прогноз он опубликовал в газете Cumhuriyet."Институты старого либерального порядка, такие как единая валюта (доллар), единый банк (Всемирный банк), единое финансовое учреждение (МВФ), единая банковская система (SWIFT), изменятся, когда в этих институтах повысится вес новых центров, при этом новые центры создадут альтернативы этим институтам", — написал он.По мнению эксперта, это будет не единственным изменением в расстановке сил на мировой арене. Согласно его прогнозу, Вашингтон будет вынужден смириться с потерей гегемонии — в том числе и над процессами внутри Евросоюза."Формируется новый мир, в котором не только США, но и Китай, ЕС, Россия, Индия выступают в качестве глобальных центров силы", — заключил аналитик.По его мнению, такая перемена станет важнейшим изменением для европейской архитектуры безопасности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, swift, евросоюз, мвф, всемирный банк, сша, россия, турция
В Турции предрекли экономический переворот, который обрушит SWIFT
Cumhuriyet: в мировой экономике появятся альтернативы доллару, МВФ и SWIFT