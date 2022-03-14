https://ria.ru/20220314/youtube-1778109852.html

YouTube могут заблокировать в ближайшее время, предупредили в Госдуме

YouTube могут заблокировать в ближайшее время, предупредили в Госдуме - РИА Новости, 14.03.2022

YouTube могут заблокировать в ближайшее время, предупредили в Госдуме

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин не исключает, что блокировка YouTube может произойти в... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:40

2022-03-14T16:40

2022-03-14T17:42

госдума рф

россия

антон горелкин

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин не исключает, что блокировка YouTube может произойти в ближайшее время в том случае, если видеохостинг не выполнит законные требования Роскомнадзора.По его словам, все юридические основания для ограничения доступа к платформе у Роскомнадзора есть."Список нарушений очень внушительный. Перечислю лишь основные: не удален 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, проигнорированы требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе, практически в постоянном режиме осуществляется цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ", — добавил парламентарий.По его словам, предотвратить санкции против хостинга может сегодня только сам YouTube."Платформе нужно выполнить наши законные требования, ведь Роскомнадзор не требует ничего сверхъестественного. Пусть прекратят участие в информационной войне на одной из сторон конфликта, вернутся к собственным декларируемым принципам нейтральности и объективности, перестанут разжигать русофобию и культуру отмены в отношении нашего народа", — пояснил он.Если ограничение доступа случится, отметил Горелкин, то это произойдет "исключительно по вине YouTube, которая сегодня просто плюет на права российских пользователей".Роскомнадзор 14 марта вслед за Facebook заблокировал в России Instagram. Ранее Генпрокуратура обратилась в суд с иском о признании компании Meta экстремистской организацией за снятие ограничений для пользователей Украины на призывы к насилию в отношении россиян.

https://ria.ru/20220314/youtube-1778089910.html

https://ria.ru/20220311/blokirovka-1777770345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, россия, антон горелкин, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)