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YouTube могут заблокировать в ближайшее время, предупредили в Госдуме - РИА Новости, 14.03.2022
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YouTube могут заблокировать в ближайшее время, предупредили в Госдуме
YouTube могут заблокировать в ближайшее время, предупредили в Госдуме - РИА Новости, 14.03.2022
YouTube могут заблокировать в ближайшее время, предупредили в Госдуме
Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин не исключает, что блокировка YouTube может произойти в... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:40
2022-03-14T17:42
госдума рф
россия
антон горелкин
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин не исключает, что блокировка YouTube может произойти в ближайшее время в том случае, если видеохостинг не выполнит законные требования Роскомнадзора.По его словам, все юридические основания для ограничения доступа к платформе у Роскомнадзора есть."Список нарушений очень внушительный. Перечислю лишь основные: не удален 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, проигнорированы требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе, практически в постоянном режиме осуществляется цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ", — добавил парламентарий.По его словам, предотвратить санкции против хостинга может сегодня только сам YouTube."Платформе нужно выполнить наши законные требования, ведь Роскомнадзор не требует ничего сверхъестественного. Пусть прекратят участие в информационной войне на одной из сторон конфликта, вернутся к собственным декларируемым принципам нейтральности и объективности, перестанут разжигать русофобию и культуру отмены в отношении нашего народа", — пояснил он.Если ограничение доступа случится, отметил Горелкин, то это произойдет "исключительно по вине YouTube, которая сегодня просто плюет на права российских пользователей".Роскомнадзор 14 марта вслед за Facebook заблокировал в России Instagram. Ранее Генпрокуратура обратилась в суд с иском о признании компании Meta экстремистской организацией за снятие ограничений для пользователей Украины на призывы к насилию в отношении россиян.
https://ria.ru/20220314/youtube-1778089910.html
https://ria.ru/20220311/blokirovka-1777770345.html
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госдума рф, россия, антон горелкин, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
16:40 14.03.2022 (обновлено: 17:42 14.03.2022)
 
YouTube могут заблокировать в ближайшее время, предупредили в Госдуме

Депутат Горелкин: YouTube могут заблокировать, если он продолжит участвовать в информвойне

© Depositphotos / ibphotoЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Depositphotos / ibphoto
Логотип YouTube
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин не исключает, что блокировка YouTube может произойти в ближайшее время в том случае, если видеохостинг не выполнит законные требования Роскомнадзора.

"Решительность государства в вопросе блокировки Instagram — это четкий сигнал: то же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне. Платформа делает это неприкрыто и, очевидно, по команде владельцев", — написал Горелкин в своем телеграм-канале.

По его словам, все юридические основания для ограничения доступа к платформе у Роскомнадзора есть.
"Список нарушений очень внушительный. Перечислю лишь основные: не удален 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, проигнорированы требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе, практически в постоянном режиме осуществляется цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ", — добавил парламентарий.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 15:36Медиавойны
Роскомнадзор потребовал вернуть доступ к ютьюб-каналам Гостелерадиофонда
По его словам, предотвратить санкции против хостинга может сегодня только сам YouTube.
"Платформе нужно выполнить наши законные требования, ведь Роскомнадзор не требует ничего сверхъестественного. Пусть прекратят участие в информационной войне на одной из сторон конфликта, вернутся к собственным декларируемым принципам нейтральности и объективности, перестанут разжигать русофобию и культуру отмены в отношении нашего народа", — пояснил он.
Если ограничение доступа случится, отметил Горелкин, то это произойдет "исключительно по вине YouTube, которая сегодня просто плюет на права российских пользователей".

"Это недопустимо. Платформа заявляет, что все ее пользователи равны в правах — но, видимо, американские пользователи (те, что из Белого дома) равнее", — заключил он.

Роскомнадзор 14 марта вслед за Facebook заблокировал в России Instagram. Ранее Генпрокуратура обратилась в суд с иском о признании компании Meta экстремистской организацией за снятие ограничений для пользователей Украины на призывы к насилию в отношении россиян.
Вывеска МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 22:25Медиавойны
YouTube заблокировал каналы медиагруппы "Россия сегодня"
 
Госдума РФРоссияАнтон ГорелкинYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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