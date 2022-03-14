https://ria.ru/20220314/vkontakte-1778115605.html

Дневная аудитория "ВКонтакте" превысила 50 миллионов пользователей

Дневная аудитория "ВКонтакте" превысила 50 миллионов пользователей - РИА Новости, 14.03.2022

Дневная аудитория "ВКонтакте" превысила 50 миллионов пользователей

Дневная аудитория социальной сети "ВКонтакте" в России выросла за месяц на 8,7%, или на 4 миллиона человек, и превысила 50 миллионов пользователей, сообщили в... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:08

2022-03-14T17:08

2022-03-14T17:08

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Дневная аудитория социальной сети "ВКонтакте" в России выросла за месяц на 8,7%, или на 4 миллиона человек, и превысила 50 миллионов пользователей, сообщили в компании.В ходе исследования сравнивались показатели за 13 марта и 13 февраля."Дневная аудитория "ВКонтакте" в России выросла на 8,7% - на 4 миллиона. Теперь "ВКонтакте" пользуется более 50 миллионов человек в день - социальная сеть установила новый рекорд по дневной аудитории в России", - говорится в сообщении.В компании также отметили, что количество регистраций на платформе за последний месяц увеличилось в 4 раза, а число новых дружб выросло в 3,5 раз. "Растут ежедневные просмотры видео - за последний месяц их количество увеличилось на 15,5%. Кроме того, на 25% выросло число просмотров ленты в сутки - пользователи просматривают на миллиарды записей больше", - добавили в социальной сети.

https://ria.ru/20220314/vkontakte-1778088708.html

https://ria.ru/20220314/odnoklassniki-1778079193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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