https://ria.ru/20220314/vkontakte-1778115605.html
Дневная аудитория "ВКонтакте" превысила 50 миллионов пользователей
Дневная аудитория "ВКонтакте" превысила 50 миллионов пользователей - РИА Новости, 14.03.2022
Дневная аудитория "ВКонтакте" превысила 50 миллионов пользователей
Дневная аудитория социальной сети "ВКонтакте" в России выросла за месяц на 8,7%, или на 4 миллиона человек, и превысила 50 миллионов пользователей, сообщили в... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:08
2022-03-14T17:08
2022-03-14T17:08
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Дневная аудитория социальной сети "ВКонтакте" в России выросла за месяц на 8,7%, или на 4 миллиона человек, и превысила 50 миллионов пользователей, сообщили в компании.В ходе исследования сравнивались показатели за 13 марта и 13 февраля."Дневная аудитория "ВКонтакте" в России выросла на 8,7% - на 4 миллиона. Теперь "ВКонтакте" пользуется более 50 миллионов человек в день - социальная сеть установила новый рекорд по дневной аудитории в России", - говорится в сообщении.В компании также отметили, что количество регистраций на платформе за последний месяц увеличилось в 4 раза, а число новых дружб выросло в 3,5 раз. "Растут ежедневные просмотры видео - за последний месяц их количество увеличилось на 15,5%. Кроме того, на 25% выросло число просмотров ленты в сутки - пользователи просматривают на миллиарды записей больше", - добавили в социальной сети.
https://ria.ru/20220314/vkontakte-1778088708.html
https://ria.ru/20220314/odnoklassniki-1778079193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте, общество, технологии, россия
Дневная аудитория "ВКонтакте" превысила 50 миллионов пользователей
Аудитория "ВКонтакте" выросла за месяц на 8,7%, превысив 50 миллионов человек в день