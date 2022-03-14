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Дневная аудитория "ВКонтакте" превысила 50 миллионов пользователей - РИА Новости, 14.03.2022
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Дневная аудитория "ВКонтакте" превысила 50 миллионов пользователей
Дневная аудитория "ВКонтакте" превысила 50 миллионов пользователей - РИА Новости, 14.03.2022
Дневная аудитория "ВКонтакте" превысила 50 миллионов пользователей
Дневная аудитория социальной сети "ВКонтакте" в России выросла за месяц на 8,7%, или на 4 миллиона человек, и превысила 50 миллионов пользователей, сообщили в... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:08
2022-03-14T17:08
вконтакте
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Дневная аудитория социальной сети "ВКонтакте" в России выросла за месяц на 8,7%, или на 4 миллиона человек, и превысила 50 миллионов пользователей, сообщили в компании.В ходе исследования сравнивались показатели за 13 марта и 13 февраля."Дневная аудитория "ВКонтакте" в России выросла на 8,7% - на 4 миллиона. Теперь "ВКонтакте" пользуется более 50 миллионов человек в день - социальная сеть установила новый рекорд по дневной аудитории в России", - говорится в сообщении.В компании также отметили, что количество регистраций на платформе за последний месяц увеличилось в 4 раза, а число новых дружб выросло в 3,5 раз. "Растут ежедневные просмотры видео - за последний месяц их количество увеличилось на 15,5%. Кроме того, на 25% выросло число просмотров ленты в сутки - пользователи просматривают на миллиарды записей больше", - добавили в социальной сети.
https://ria.ru/20220314/vkontakte-1778088708.html
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вконтакте, общество, технологии, россия
17:08 14.03.2022
 
Дневная аудитория "ВКонтакте" превысила 50 миллионов пользователей

Аудитория "ВКонтакте" выросла за месяц на 8,7%, превысив 50 миллионов человек в день

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте на экране смартфона
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Дневная аудитория социальной сети "ВКонтакте" в России выросла за месяц на 8,7%, или на 4 миллиона человек, и превысила 50 миллионов пользователей, сообщили в компании.
В ходе исследования сравнивались показатели за 13 марта и 13 февраля.
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"Дневная аудитория "ВКонтакте" в России выросла на 8,7% - на 4 миллиона. Теперь "ВКонтакте" пользуется более 50 миллионов человек в день - социальная сеть установила новый рекорд по дневной аудитории в России", - говорится в сообщении.
В компании также отметили, что количество регистраций на платформе за последний месяц увеличилось в 4 раза, а число новых дружб выросло в 3,5 раз. "Растут ежедневные просмотры видео - за последний месяц их количество увеличилось на 15,5%. Кроме того, на 25% выросло число просмотров ленты в сутки - пользователи просматривают на миллиарды записей больше", - добавили в социальной сети.
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