https://ria.ru/20220314/vitaminy-1777975891.html

Врач назвала витамин и минералы, которые нужны "по умолчанию"

Врач назвала витамин и минералы, которые нужны "по умолчанию" - РИА Новости, 14.03.2022

Врач назвала витамин и минералы, которые нужны "по умолчанию"

Принимать витамины и минеральные вещества для поддержания здоровья следует по назначению врача, но есть наборы, которые могут помочь "по умолчанию", рассказала... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T02:10

2022-03-14T02:10

2022-03-14T02:10

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Принимать витамины и минеральные вещества для поддержания здоровья следует по назначению врача, но есть наборы, которые могут помочь "по умолчанию", рассказала в беседе с радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.Укрепить организм и избежать простудного заболевания поможет сочетание витамина C и биологически активной добавки, которая называется куркумин, считает она.Если человек уже заразился вирусной инфекцией, то ему следует приобрести магний и цинк, так как этот "набор" минералов ускорит выздоровление, продолжила врач."При наличии вирусного заболевания нужно давать человеку цинк и магний. Первый – против вируса, а второй даст нам хороший сон, восстановит энергию жизни и снимет стресс. Эти две позиции должны быть в первую очередь при болезни", – уточнила Мойсенко.Но в идеале подбирать комплекс витаминов и минералов для пациента должен врач или нутрициолог, продолжила она."Если мы говорим о витаминах и микроэлементах, то в идеале нужно "точечно" подбирать препараты (принимать только те, которые действительно нужны организму, – ред.). Только так вы сможете устранить дефициты. Это может сделать врач или нутрициолог", – объяснила Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik."Точечно" восполнить дефицит тех или иных веществ в организме, руководствуясь собственными представлениями и рекомендациями сотрудника аптеки, не получится, добавила она. Прежде всего, при приеме витаминов и минералов важна правильная дозировка. Кроме того, даже у таких "безопасных" препаратов, как витамин С, имеются побочные эффекты и противопоказания. Учесть все эти нюансы может только врач, сказала Мойсенко.Тем, кто все-таки предпочитает покупать витамины и минералы самостоятельно, она посоветовала хотя бы внимательно читать инструкции к этим препаратам.

https://ria.ru/20220304/vitamin-1776394356.html

https://ria.ru/20220304/pamyat-1776597718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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