Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220314/vitaminy-1777975891.html
Врач назвала витамин и минералы, которые нужны "по умолчанию"
Врач назвала витамин и минералы, которые нужны "по умолчанию" - РИА Новости, 14.03.2022
Врач назвала витамин и минералы, которые нужны "по умолчанию"
Принимать витамины и минеральные вещества для поддержания здоровья следует по назначению врача, но есть наборы, которые могут помочь "по умолчанию", рассказала... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T02:10
2022-03-14T02:10
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770101734_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_fa62a0c6a5ac7650ec6bd1fb9c3c8578.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Принимать витамины и минеральные вещества для поддержания здоровья следует по назначению врача, но есть наборы, которые могут помочь "по умолчанию", рассказала в беседе с радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.Укрепить организм и избежать простудного заболевания поможет сочетание витамина C и биологически активной добавки, которая называется куркумин, считает она.Если человек уже заразился вирусной инфекцией, то ему следует приобрести магний и цинк, так как этот "набор" минералов ускорит выздоровление, продолжила врач."При наличии вирусного заболевания нужно давать человеку цинк и магний. Первый – против вируса, а второй даст нам хороший сон, восстановит энергию жизни и снимет стресс. Эти две позиции должны быть в первую очередь при болезни", – уточнила Мойсенко.Но в идеале подбирать комплекс витаминов и минералов для пациента должен врач или нутрициолог, продолжила она."Если мы говорим о витаминах и микроэлементах, то в идеале нужно "точечно" подбирать препараты (принимать только те, которые действительно нужны организму, – ред.). Только так вы сможете устранить дефициты. Это может сделать врач или нутрициолог", – объяснила Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik."Точечно" восполнить дефицит тех или иных веществ в организме, руководствуясь собственными представлениями и рекомендациями сотрудника аптеки, не получится, добавила она. Прежде всего, при приеме витаминов и минералов важна правильная дозировка. Кроме того, даже у таких "безопасных" препаратов, как витамин С, имеются побочные эффекты и противопоказания. Учесть все эти нюансы может только врач, сказала Мойсенко.Тем, кто все-таки предпочитает покупать витамины и минералы самостоятельно, она посоветовала хотя бы внимательно читать инструкции к этим препаратам.
https://ria.ru/20220304/vitamin-1776394356.html
https://ria.ru/20220304/pamyat-1776597718.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770101734_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e36a82d548f8a2a92bf92276e955b8b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество
02:10 14.03.2022
 
Врач назвала витамин и минералы, которые нужны "по умолчанию"

Врач-диетолог Мойсенко заявила, что куркумин и витамин C помогают организму "по умолчанию"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВитамины
Витамины - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Витамины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Принимать витамины и минеральные вещества для поддержания здоровья следует по назначению врача, но есть наборы, которые могут помочь "по умолчанию", рассказала в беседе с радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.
Укрепить организм и избежать простудного заболевания поможет сочетание витамина C и биологически активной добавки, которая называется куркумин, считает она.
"Можно по умолчанию поддержать свой организм какими-нибудь витаминами и микроэлементами, чтобы снизить вероятность заболеваний. Мы, то есть врачи, точно знаем, что не навредим человеку, если дадим ему куркумин (БАД на основе экстракта куркумы, – ред.) и витамин C", – отметила Мойсенко.
Если человек уже заразился вирусной инфекцией, то ему следует приобрести магний и цинк, так как этот "набор" минералов ускорит выздоровление, продолжила врач.
"При наличии вирусного заболевания нужно давать человеку цинк и магний. Первый – против вируса, а второй даст нам хороший сон, восстановит энергию жизни и снимет стресс. Эти две позиции должны быть в первую очередь при болезни", – уточнила Мойсенко.
Витамин D в капсулах - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 01:50
Названы категории людей, которым следует постоянно принимать витамин D
Но в идеале подбирать комплекс витаминов и минералов для пациента должен врач или нутрициолог, продолжила она.
"Если мы говорим о витаминах и микроэлементах, то в идеале нужно "точечно" подбирать препараты (принимать только те, которые действительно нужны организму, – ред.). Только так вы сможете устранить дефициты. Это может сделать врач или нутрициолог", – объяснила Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik.
"Точечно" восполнить дефицит тех или иных веществ в организме, руководствуясь собственными представлениями и рекомендациями сотрудника аптеки, не получится, добавила она. Прежде всего, при приеме витаминов и минералов важна правильная дозировка. Кроме того, даже у таких "безопасных" препаратов, как витамин С, имеются побочные эффекты и противопоказания. Учесть все эти нюансы может только врач, сказала Мойсенко.
Тем, кто все-таки предпочитает покупать витамины и минералы самостоятельно, она посоветовала хотя бы внимательно читать инструкции к этим препаратам.
Витамины для памяти - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 19:52
Помнить все: какие витамины нужны для улучшения памяти
 
ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала