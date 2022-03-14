https://ria.ru/20220314/vitaminy-1777975891.html
Врач назвала витамин и минералы, которые нужны "по умолчанию"
Врач назвала витамин и минералы, которые нужны "по умолчанию" - РИА Новости, 14.03.2022
Врач назвала витамин и минералы, которые нужны "по умолчанию"
Принимать витамины и минеральные вещества для поддержания здоровья следует по назначению врача, но есть наборы, которые могут помочь "по умолчанию", рассказала... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T02:10
2022-03-14T02:10
2022-03-14T02:10
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Принимать витамины и минеральные вещества для поддержания здоровья следует по назначению врача, но есть наборы, которые могут помочь "по умолчанию", рассказала в беседе с радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.Укрепить организм и избежать простудного заболевания поможет сочетание витамина C и биологически активной добавки, которая называется куркумин, считает она.Если человек уже заразился вирусной инфекцией, то ему следует приобрести магний и цинк, так как этот "набор" минералов ускорит выздоровление, продолжила врач."При наличии вирусного заболевания нужно давать человеку цинк и магний. Первый – против вируса, а второй даст нам хороший сон, восстановит энергию жизни и снимет стресс. Эти две позиции должны быть в первую очередь при болезни", – уточнила Мойсенко.Но в идеале подбирать комплекс витаминов и минералов для пациента должен врач или нутрициолог, продолжила она."Если мы говорим о витаминах и микроэлементах, то в идеале нужно "точечно" подбирать препараты (принимать только те, которые действительно нужны организму, – ред.). Только так вы сможете устранить дефициты. Это может сделать врач или нутрициолог", – объяснила Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik."Точечно" восполнить дефицит тех или иных веществ в организме, руководствуясь собственными представлениями и рекомендациями сотрудника аптеки, не получится, добавила она. Прежде всего, при приеме витаминов и минералов важна правильная дозировка. Кроме того, даже у таких "безопасных" препаратов, как витамин С, имеются побочные эффекты и противопоказания. Учесть все эти нюансы может только врач, сказала Мойсенко.Тем, кто все-таки предпочитает покупать витамины и минералы самостоятельно, она посоветовала хотя бы внимательно читать инструкции к этим препаратам.
https://ria.ru/20220304/vitamin-1776394356.html
https://ria.ru/20220304/pamyat-1776597718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество
Врач назвала витамин и минералы, которые нужны "по умолчанию"
Врач-диетолог Мойсенко заявила, что куркумин и витамин C помогают организму "по умолчанию"
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Принимать витамины и минеральные вещества для поддержания здоровья следует по назначению врача, но есть наборы, которые могут помочь "по умолчанию", рассказала
в беседе с радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.
Укрепить организм и избежать простудного заболевания поможет сочетание витамина C и биологически активной добавки, которая называется куркумин, считает она.
"Можно по умолчанию поддержать свой организм какими-нибудь витаминами и микроэлементами, чтобы снизить вероятность заболеваний. Мы, то есть врачи, точно знаем, что не навредим человеку, если дадим ему куркумин (БАД на основе экстракта куркумы, – ред.) и витамин C", – отметила Мойсенко.
Если человек уже заразился вирусной инфекцией, то ему следует приобрести магний и цинк, так как этот "набор" минералов ускорит выздоровление, продолжила врач.
"При наличии вирусного заболевания нужно давать человеку цинк и магний. Первый – против вируса, а второй даст нам хороший сон, восстановит энергию жизни и снимет стресс. Эти две позиции должны быть в первую очередь при болезни", – уточнила Мойсенко.
Но в идеале подбирать комплекс витаминов и минералов для пациента должен врач или нутрициолог, продолжила она.
"Если мы говорим о витаминах и микроэлементах, то в идеале нужно "точечно" подбирать препараты (принимать только те, которые действительно нужны организму, – ред.). Только так вы сможете устранить дефициты. Это может сделать врач или нутрициолог", – объяснила Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik.
"Точечно" восполнить дефицит тех или иных веществ в организме, руководствуясь собственными представлениями и рекомендациями сотрудника аптеки, не получится, добавила она. Прежде всего, при приеме витаминов и минералов важна правильная дозировка. Кроме того, даже у таких "безопасных" препаратов, как витамин С, имеются побочные эффекты и противопоказания. Учесть все эти нюансы может только врач, сказала Мойсенко.
Тем, кто все-таки предпочитает покупать витамины и минералы самостоятельно, она посоветовала хотя бы внимательно читать инструкции к этим препаратам.