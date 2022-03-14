17:28 14.03.2022 (обновлено: 17:36 14.03.2022)
В городах Украины мужчин заставляют записываться в тероборону, заявили в МО
Минобороны: в крупных городах Украины мужчин заставляют записываться в тероборону
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУчения сил территориальной обороны Украины в Харькове
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Учения сил территориальной обороны Украины в Харькове
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Националисты на Украине насильственно записывают мужчин в батальоны территориальной обороны, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В крупных городах, таких как Харьков, Одесса, Николаев, члены националистических формирований под угрозой физической расправы над членами семей мужчин от 18 до 60 лет насильственно принуждают их записываться в батальоны территориальной обороны. Жители запуганы, но вынуждены соглашаться", - сказал Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.