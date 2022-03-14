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В городах Украины мужчин заставляют записываться в тероборону, заявили в МО - РИА Новости, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778119400.html
В городах Украины мужчин заставляют записываться в тероборону, заявили в МО
В городах Украины мужчин заставляют записываться в тероборону, заявили в МО - РИА Новости, 14.03.2022
В городах Украины мужчин заставляют записываться в тероборону, заявили в МО
Националисты на Украине насильственно записывают мужчин в батальоны территориальной обороны, заявил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:28
2022-03-14T17:36
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Националисты на Украине насильственно записывают мужчин в батальоны территориальной обороны, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В крупных городах, таких как Харьков, Одесса, Николаев, члены националистических формирований под угрозой физической расправы над членами семей мужчин от 18 до 60 лет насильственно принуждают их записываться в батальоны территориальной обороны. Жители запуганы, но вынуждены соглашаться", - сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, вооруженные силы рф
17:28 14.03.2022 (обновлено: 17:36 14.03.2022)
 
В городах Украины мужчин заставляют записываться в тероборону, заявили в МО

Минобороны: в крупных городах Украины мужчин заставляют записываться в тероборону

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУчения сил территориальной обороны Украины в Харькове
Учения сил территориальной обороны Украины в Харькове - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Учения сил территориальной обороны Украины в Харькове
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Националисты на Украине насильственно записывают мужчин в батальоны территориальной обороны, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В крупных городах, таких как Харьков, Одесса, Николаев, члены националистических формирований под угрозой физической расправы над членами семей мужчин от 18 до 60 лет насильственно принуждают их записываться в батальоны территориальной обороны. Жители запуганы, но вынуждены соглашаться", - сказал Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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