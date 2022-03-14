https://ria.ru/20220314/udar-1778058121.html

Число пострадавших при ударе "Точкой-У" по Донецку достигло 28

Число пострадавших при ударе "Точкой-У" по Донецку достигло 28 - РИА Новости, 14.03.2022

Число пострадавших при ударе "Точкой-У" по Донецку достигло 28

Число раненных после удара по Донецку "Точкой-У" увеличилось до 28 человек, они госпитализированы, заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:51

2022-03-14T13:51

2022-03-14T13:57

в мире

точка-у

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Число раненных после удара по Донецку "Точкой-У" увеличилось до 28 человек, они госпитализированы, заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин."В больнице - 28 человек",- сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о числе пострадавших после ракетного удара.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 16 погибших и госпитализации 23 пострадавших. Как заявил Пушилин, удар ракетой "Точка-У" по Донецку со стороны украинских войск - это военное преступление Киева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/dnr-1778059315.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, точка-у