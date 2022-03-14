13:51 14.03.2022 (обновлено: 13:57 14.03.2022)
Число пострадавших при ударе "Точкой-У" по Донецку достигло 28
Пушилин заявил, что число пострадавших при ударе "Точкой-У" по Донецку достигло 28
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Фрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Число раненных после удара по Донецку "Точкой-У" увеличилось до 28 человек, они госпитализированы, заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин.
"В больнице - 28 человек",- сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о числе пострадавших после ракетного удара.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 16 погибших и госпитализации 23 пострадавших. Как заявил Пушилин, удар ракетой "Точка-У" по Донецку со стороны украинских войск - это военное преступление Киева.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.