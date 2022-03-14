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Число пострадавших при ударе "Точкой-У" по Донецку достигло 28 - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/udar-1778058121.html
Число пострадавших при ударе "Точкой-У" по Донецку достигло 28
Число пострадавших при ударе "Точкой-У" по Донецку достигло 28 - РИА Новости, 14.03.2022
Число пострадавших при ударе "Точкой-У" по Донецку достигло 28
Число раненных после удара по Донецку "Точкой-У" увеличилось до 28 человек, они госпитализированы, заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:51
2022-03-14T13:57
в мире
точка-у
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Число раненных после удара по Донецку "Точкой-У" увеличилось до 28 человек, они госпитализированы, заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин."В больнице - 28 человек",- сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о числе пострадавших после ракетного удара.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 16 погибших и госпитализации 23 пострадавших. Как заявил Пушилин, удар ракетой "Точка-У" по Донецку со стороны украинских войск - это военное преступление Киева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, точка-у
13:51 14.03.2022 (обновлено: 13:57 14.03.2022)
 
Число пострадавших при ударе "Точкой-У" по Донецку достигло 28

Пушилин заявил, что число пострадавших при ударе "Точкой-У" по Донецку достигло 28

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Число раненных после удара по Донецку "Точкой-У" увеличилось до 28 человек, они госпитализированы, заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин.
"В больнице - 28 человек",- сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о числе пострадавших после ракетного удара.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 16 погибших и госпитализации 23 пострадавших. Как заявил Пушилин, удар ракетой "Точка-У" по Донецку со стороны украинских войск - это военное преступление Киева.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 13:54В мире
Глава ДНР назвал ракетный удар по Донецку военным преступлением
 
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