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В Минпромторге допустили установление фиксированных цен на продукты - РИА Новости, 14.03.2022
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В Минпромторге допустили установление фиксированных цен на продукты
В Минпромторге допустили установление фиксированных цен на продукты - РИА Новости, 14.03.2022
В Минпромторге допустили установление фиксированных цен на продукты
Минпромторг РФ допускает, что правительство прибегнет к установлению фиксированных цен на продукты питания, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов в ходе... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:05
2022-03-14T15:05
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
цены
продукты
виктор евтухов
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ допускает, что правительство прибегнет к установлению фиксированных цен на продукты питания, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов в ходе совещания с металлургическими компаниями и металлотрейдерами, видеозапись которого есть в распоряжении РИА Новости.Комментируя ситуацию с ценами на металлургическую продукцию, Евтухов отметил, что если не удастся договориться с производителями о снижении нынешних высоких цен, то будет подготовлена поправка, дающая правительству право устанавливать цены на продукцию металлургов и стройматериалы. То есть тогда уже на правительственном уровне будут предписаны цены, по которым будут торговать, пояснил он."У нас такое полномочие есть по продуктам питания, и мы ни разу им не пользовались… Может быть, по продуктам питания придется этим воспользоваться", - заявил замглавы Минпромторга, переходя к теме цен на продукты питания.В частности, он упомянул ситуацию с фасовщиками сахара, которые придерживают продукцию на складах. "Проблемы возникли из-за того, что фасовщики, которые должны поставлять его в сети, забирают продукцию на склад и ждут, когда сахар поднимется на 50% в цене", - сказал Евтухов. При этом замглавы Минпромторга подчеркнул, что в стране не наблюдается дефицита сахара.Крупнейшие производители сахара в соответствии с рекомендациями ФАС и Минсельхоза в феврале зафиксировали отпускные цены на уровне 47 рублей за килограмм до 31 июля 2022 года. В прошлом году цены стабилизировались соглашениями между Минпромторгом, Минсельхозом, крупнейшими ритейлерами и производителями: до 1 июня цены были зафиксированы на уровне 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице.Согласно данным Росстата, цена на сахар с 26 февраля по 4 марта 2022 года показала наибольший рост среди продовольственных товаров, не считая плодоовощной продукции, - 3,29% по сравнению с предыдущей неделей, детские овощные консервы подорожали на 2,39%.
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), цены, продукты, виктор евтухов, россия
15:05 14.03.2022
 
В Минпромторге допустили установление фиксированных цен на продукты

Замглавы Минпромторга Евтухов допустил установление фиксированных цен на продукты

© РИА Новости / Павел БедняковЖенщина в одном из магазинов сети "Пятерочка" в Москве
Женщина в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Женщина в одном из магазинов сети "Пятерочка" в Москве
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ допускает, что правительство прибегнет к установлению фиксированных цен на продукты питания, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов в ходе совещания с металлургическими компаниями и металлотрейдерами, видеозапись которого есть в распоряжении РИА Новости.
Комментируя ситуацию с ценами на металлургическую продукцию, Евтухов отметил, что если не удастся договориться с производителями о снижении нынешних высоких цен, то будет подготовлена поправка, дающая правительству право устанавливать цены на продукцию металлургов и стройматериалы. То есть тогда уже на правительственном уровне будут предписаны цены, по которым будут торговать, пояснил он.
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"У нас такое полномочие есть по продуктам питания, и мы ни разу им не пользовались… Может быть, по продуктам питания придется этим воспользоваться", - заявил замглавы Минпромторга, переходя к теме цен на продукты питания.
В частности, он упомянул ситуацию с фасовщиками сахара, которые придерживают продукцию на складах. "Проблемы возникли из-за того, что фасовщики, которые должны поставлять его в сети, забирают продукцию на склад и ждут, когда сахар поднимется на 50% в цене", - сказал Евтухов. При этом замглавы Минпромторга подчеркнул, что в стране не наблюдается дефицита сахара.
Тележка с продуктами в супермаркете - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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Крупнейшие производители сахара в соответствии с рекомендациями ФАС и Минсельхоза в феврале зафиксировали отпускные цены на уровне 47 рублей за килограмм до 31 июля 2022 года. В прошлом году цены стабилизировались соглашениями между Минпромторгом, Минсельхозом, крупнейшими ритейлерами и производителями: до 1 июня цены были зафиксированы на уровне 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице.
Согласно данным Росстата, цена на сахар с 26 февраля по 4 марта 2022 года показала наибольший рост среди продовольственных товаров, не считая плодоовощной продукции, - 3,29% по сравнению с предыдущей неделей, детские овощные консервы подорожали на 2,39%.
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ЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ЦеныПродуктыВиктор ЕвтуховРоссия
 
 
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