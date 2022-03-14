https://ria.ru/20220314/tseny-1778082058.html

В Минпромторге допустили установление фиксированных цен на продукты

В Минпромторге допустили установление фиксированных цен на продукты - РИА Новости, 14.03.2022

В Минпромторге допустили установление фиксированных цен на продукты

Минпромторг РФ допускает, что правительство прибегнет к установлению фиксированных цен на продукты питания, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов в ходе... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:05

2022-03-14T15:05

2022-03-14T15:05

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

цены

продукты

виктор евтухов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600428270_369:444:3221:2048_1920x0_80_0_0_2b82e43c0d7cec5bd6136b1c7edfbed8.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ допускает, что правительство прибегнет к установлению фиксированных цен на продукты питания, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов в ходе совещания с металлургическими компаниями и металлотрейдерами, видеозапись которого есть в распоряжении РИА Новости.Комментируя ситуацию с ценами на металлургическую продукцию, Евтухов отметил, что если не удастся договориться с производителями о снижении нынешних высоких цен, то будет подготовлена поправка, дающая правительству право устанавливать цены на продукцию металлургов и стройматериалы. То есть тогда уже на правительственном уровне будут предписаны цены, по которым будут торговать, пояснил он."У нас такое полномочие есть по продуктам питания, и мы ни разу им не пользовались… Может быть, по продуктам питания придется этим воспользоваться", - заявил замглавы Минпромторга, переходя к теме цен на продукты питания.В частности, он упомянул ситуацию с фасовщиками сахара, которые придерживают продукцию на складах. "Проблемы возникли из-за того, что фасовщики, которые должны поставлять его в сети, забирают продукцию на склад и ждут, когда сахар поднимется на 50% в цене", - сказал Евтухов. При этом замглавы Минпромторга подчеркнул, что в стране не наблюдается дефицита сахара.Крупнейшие производители сахара в соответствии с рекомендациями ФАС и Минсельхоза в феврале зафиксировали отпускные цены на уровне 47 рублей за килограмм до 31 июля 2022 года. В прошлом году цены стабилизировались соглашениями между Минпромторгом, Минсельхозом, крупнейшими ритейлерами и производителями: до 1 июня цены были зафиксированы на уровне 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице.Согласно данным Росстата, цена на сахар с 26 февраля по 4 марта 2022 года показала наибольший рост среди продовольственных товаров, не считая плодоовощной продукции, - 3,29% по сравнению с предыдущей неделей, детские овощные консервы подорожали на 2,39%.

https://ria.ru/20220311/tseny-1777620443.html

https://ria.ru/20220311/gosregulirovanie-1777758796.html

https://ria.ru/20220310/gosregulirovanie-1777525122.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), цены, продукты, виктор евтухов, россия