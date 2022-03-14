https://ria.ru/20220314/tribunal-1778162723.html

Джабаров предложил создать Народный трибунал Донбасса

Джабаров предложил создать Народный трибунал Донбасса - РИА Новости, 14.03.2022

Джабаров предложил создать Народный трибунал Донбасса

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров предложил создать Народный трибунал Донбасса, по аналогии с Нюрнбергским трибуналом. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T21:29

2022-03-14T21:29

2022-03-14T21:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

владимир джабаров

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров предложил создать Народный трибунал Донбасса, по аналогии с Нюрнбергским трибуналом."Украинские неонацисты и нацбаты "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) и "Айдар" продолжают совершать тяжкие преступления против народа Донбасса. Сегодня в результате ракетного обстрела центра Донецка погибли 20 мирных граждан, 33 человека получили ранения", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, украинские неонацисты рано или поздно предстанут перед судом."А может настало время подумать о создании современного аналога Нюрнбергского трибунала 1946 года и создать Народный трибунал Донбасса", - считает политик.Джабаров подчеркнул, что киевский режим унёс жизни 13 тысяч жителей ДНР и ЛНР. "Все неонацисты должны ответить перед народом Донбасса за совершенные преступления. Поддержим создание Народного трибунала Донбасса", - заключил Джабаров.

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, украина, владимир джабаров