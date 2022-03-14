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В ДНР объявят траур по жертвам ракетного удара "Точкой-У" - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/traur-1778048989.html
В ДНР объявят траур по жертвам ракетного удара "Точкой-У"
В ДНР объявят траур по жертвам ракетного удара "Точкой-У" - РИА Новости, 14.03.2022
В ДНР объявят траур по жертвам ракетного удара "Точкой-У"
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что после ракетного удара по Донецку "Точкой-У" будет объявлен траур. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:12
2022-03-14T13:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что после ракетного удара по Донецку "Точкой-У" будет объявлен траур.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре сбита украинская ракета "Точка-У". Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 20 погибших и девяти раненых. Минздрав ДНР, в свою очередь, сообщил о 16 погибших и госпитализации 23 пострадавших."Безусловно, с учетом количества жертв, с учетом варварства данного преступления я дал распоряжение подготовить указ об объявлении траура", - сказал он в эфире "Россия 24", не уточнив, когда именно траур будет объявлен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
13:12 14.03.2022 (обновлено: 13:20 14.03.2022)
 
В ДНР объявят траур по жертвам ракетного удара "Точкой-У"

Глава ДНР Пушилин объявит траур по жертвам ракетного удара "Точкой-У" в Донецке

© РИА Новости / Максим БлиновОперативные службы на месте падения обломков ракеты "Точка-У" в Донецке
Оперативные службы на месте падения обломков ракеты Точка-У в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Оперативные службы на месте падения обломков ракеты "Точка-У" в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что после ракетного удара по Донецку "Точкой-У" будет объявлен траур.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре сбита украинская ракета "Точка-У". Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 20 погибших и девяти раненых. Минздрав ДНР, в свою очередь, сообщил о 16 погибших и госпитализации 23 пострадавших.
"Безусловно, с учетом количества жертв, с учетом варварства данного преступления я дал распоряжение подготовить указ об объявлении траура", - сказал он в эфире "Россия 24", не уточнив, когда именно траур будет объявлен.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Место падения ракеты Точка-У в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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