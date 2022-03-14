https://ria.ru/20220314/traur-1778048989.html

В ДНР объявят траур по жертвам ракетного удара "Точкой-У"

В ДНР объявят траур по жертвам ракетного удара "Точкой-У" - РИА Новости, 14.03.2022

В ДНР объявят траур по жертвам ракетного удара "Точкой-У"

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что после ракетного удара по Донецку "Точкой-У" будет объявлен траур. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:12

2022-03-14T13:12

2022-03-14T13:20

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что после ракетного удара по Донецку "Точкой-У" будет объявлен траур.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре сбита украинская ракета "Точка-У". Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 20 погибших и девяти раненых. Минздрав ДНР, в свою очередь, сообщил о 16 погибших и госпитализации 23 пострадавших."Безусловно, с учетом количества жертв, с учетом варварства данного преступления я дал распоряжение подготовить указ об объявлении траура", - сказал он в эфире "Россия 24", не уточнив, когда именно траур будет объявлен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778039562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, денис пушилин, ситуация в днр и лнр