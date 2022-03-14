https://ria.ru/20220314/tochka-u-1778049361.html

Элементы ракеты разлетелись на 500 метров от Дома правительства в Донецке

Элементы ракеты разлетелись на 500 метров от Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 14.03.2022

Элементы ракеты разлетелись на 500 метров от Дома правительства в Донецке

Разлет боеприпасов и поражающих элементов после обстрела "Точкой-У" Донецка фиксируется в радиусе 500 метров от Дома правительства, сообщает представительство... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:15

2022-03-14T13:15

2022-03-14T13:54

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Разлет боеприпасов и поражающих элементов после обстрела "Точкой-У" Донецка фиксируется в радиусе 500 метров от Дома правительства, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У". Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 20 погибших и девяти раненых. Минздрав ДНР, в свою очередь, сообщил о 16 погибших и госпитализации 23 пострадавших."По оперативной информации вооруженные формирования Украины применили ТРК "Точка У" кассетного типа, целью которой было поражение административного центра столицы ДНР. Разлет боеприпасов и их поражающих элементов фиксируется в радиусе 500 метров от Дома правительства. Наиболее пострадавшая локация по ул. Университетской, возле дома правительства", - говорится в сообщении.

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина