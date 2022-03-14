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Элементы ракеты разлетелись на 500 метров от Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/tochka-u-1778049361.html
Элементы ракеты разлетелись на 500 метров от Дома правительства в Донецке
Элементы ракеты разлетелись на 500 метров от Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 14.03.2022
Элементы ракеты разлетелись на 500 метров от Дома правительства в Донецке
Разлет боеприпасов и поражающих элементов после обстрела "Точкой-У" Донецка фиксируется в радиусе 500 метров от Дома правительства, сообщает представительство... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:15
2022-03-14T13:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Разлет боеприпасов и поражающих элементов после обстрела "Точкой-У" Донецка фиксируется в радиусе 500 метров от Дома правительства, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У". Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 20 погибших и девяти раненых. Минздрав ДНР, в свою очередь, сообщил о 16 погибших и госпитализации 23 пострадавших."По оперативной информации вооруженные формирования Украины применили ТРК "Точка У" кассетного типа, целью которой было поражение административного центра столицы ДНР. Разлет боеприпасов и их поражающих элементов фиксируется в радиусе 500 метров от Дома правительства. Наиболее пострадавшая локация по ул. Университетской, возле дома правительства", - говорится в сообщении.
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в мире, донецкая народная республика, украина
13:15 14.03.2022 (обновлено: 13:54 14.03.2022)
 
Элементы ракеты разлетелись на 500 метров от Дома правительства в Донецке

ДНР: поражающие элементы "Точки-У" разлетелись в радиусе 500 метров от Дома правительства

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка
Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Разлет боеприпасов и поражающих элементов после обстрела "Точкой-У" Донецка фиксируется в радиусе 500 метров от Дома правительства, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У". Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 20 погибших и девяти раненых. Минздрав ДНР, в свою очередь, сообщил о 16 погибших и госпитализации 23 пострадавших.
"По оперативной информации вооруженные формирования Украины применили ТРК "Точка У" кассетного типа, целью которой было поражение административного центра столицы ДНР. Разлет боеприпасов и их поражающих элементов фиксируется в радиусе 500 метров от Дома правительства. Наиболее пострадавшая локация по ул. Университетской, возле дома правительства", - говорится в сообщении.
 
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