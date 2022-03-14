13:15 14.03.2022 (обновлено: 13:54 14.03.2022)
Элементы ракеты разлетелись на 500 метров от Дома правительства в Донецке
ДНР: поражающие элементы "Точки-У" разлетелись в радиусе 500 метров от Дома правительства
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка
Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Разлет боеприпасов и поражающих элементов после обстрела "Точкой-У" Донецка фиксируется в радиусе 500 метров от Дома правительства, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У". Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 20 погибших и девяти раненых. Минздрав ДНР, в свою очередь, сообщил о 16 погибших и госпитализации 23 пострадавших.
"По оперативной информации вооруженные формирования Украины применили ТРК "Точка У" кассетного типа, целью которой было поражение административного центра столицы ДНР. Разлет боеприпасов и их поражающих элементов фиксируется в радиусе 500 метров от Дома правительства. Наиболее пострадавшая локация по ул. Университетской, возле дома правительства", - говорится в сообщении.