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Галерея Тейт разрывает связи с российскими миллиардерами - РИА Новости, 14.03.2022
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Культура
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Галерея Тейт разрывает связи с российскими миллиардерами
Галерея Тейт разрывает связи с российскими миллиардерами - РИА Новости, 14.03.2022
Галерея Тейт разрывает связи с российскими миллиардерами
Британская галерея Тейт разорвала связи с российскими миллиардерами Виктором Вексельбергом и Петром Авеном, попавшими под санкции со стороны западных стран в... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:39
2022-03-14T11:39
культура
новости культуры
виктор вексельберг
петр авен
владимир путин
евросоюз
россия
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ЛОНДОН, 14 мар — РИА Новости. Британская галерея Тейт разорвала связи с российскими миллиардерами Виктором Вексельбергом и Петром Авеном, попавшими под санкции со стороны западных стран в связи с ситуацией на Украине, пишет газета Financial Times."Господин Вексельберг внес пожертвование галерее Тейт семь лет назад и более не обладает своим званием почетного члена", — СМИ цитирует заявление музея.По данным издания, галерея не раскрыла подробностей относительно пожертвования.Как сообщает газета, Авен являлся участником программ жертвователей Тейт."Поддержка галереи Тейт со стороны господина Авена теперь завершена", — говорится в заявлении организации.На прошлой неделе американский Минфин сообщил о введении дополнительных санкций в отношении Вексельберга. Он уже был в санкционном списке, теперь заблокированы его самолет и яхта. Ранее Евросоюз ввел санкции против российских предпринимателей, в числе которых Авен.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций.
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новости культуры, виктор вексельберг, петр авен, владимир путин, евросоюз, россия
11:39 14.03.2022
 
Галерея Тейт разрывает связи с российскими миллиардерами

Британская галерея Тейт разрывает связи с миллиардерами из России, попавшими под санкции

© Flickr / harry_nlГалерея Тейт в Лондоне
Галерея Тейт в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Flickr / harry_nl
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ЛОНДОН, 14 мар — РИА Новости. Британская галерея Тейт разорвала связи с российскими миллиардерами Виктором Вексельбергом и Петром Авеном, попавшими под санкции со стороны западных стран в связи с ситуацией на Украине, пишет газета Financial Times.
"Господин Вексельберг внес пожертвование галерее Тейт семь лет назад и более не обладает своим званием почетного члена", — СМИ цитирует заявление музея.
По данным издания, галерея не раскрыла подробностей относительно пожертвования.
Как сообщает газета, Авен являлся участником программ жертвователей Тейт.
"Поддержка галереи Тейт со стороны господина Авена теперь завершена", — говорится в заявлении организации.
На прошлой неделе американский Минфин сообщил о введении дополнительных санкций в отношении Вексельберга. Он уже был в санкционном списке, теперь заблокированы его самолет и яхта. Ранее Евросоюз ввел санкции против российских предпринимателей, в числе которых Авен.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций.
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