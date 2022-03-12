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США ввели санкции против Володина и Зюганова
США ввели санкции против Володина и Зюганова - РИА Новости, 12.03.2022
США ввели санкции против Володина и Зюганова
США добавили в санкционный список спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу КПРФ Геннадия Зюганова и членов правления ВТБ, сообщил американский минфин. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T00:06
2022-03-12T00:42
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. США добавили в санкционный список спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу КПРФ Геннадия Зюганова и членов правления ВТБ, сообщил американский минфин.Как говорится в сообщении, санкционный список пополнен Володиным, Зюгановым и еще 10 депутатами. Кроме того, дополнительным ограничениям подвергли бизнесмена Виктора Вексельберга, который уже был в санкционном списке, теперь заблокированы его самолет и яхта.Кроме того, в список попали десять членов правления банка ВТБ.Татьяну Навку, жену пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также его детей Николая и Елизавету тоже добавили в список.
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в мире, сша, россия
00:06 12.03.2022 (обновлено: 00:42 12.03.2022)
 
США ввели санкции против Володина и Зюганова

США добавили в санкционный список спикера Госдумы Володина и лидера КПРФ Зюганова

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Геннадий Зюганов
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. США добавили в санкционный список спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу КПРФ Геннадия Зюганова и членов правления ВТБ, сообщил американский минфин.
Как говорится в сообщении, санкционный список пополнен Володиным, Зюгановым и еще 10 депутатами. Кроме того, дополнительным ограничениям подвергли бизнесмена Виктора Вексельберга, который уже был в санкционном списке, теперь заблокированы его самолет и яхта.
Кроме того, в список попали десять членов правления банка ВТБ.
Татьяну Навку, жену пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также его детей Николая и Елизавету тоже добавили в список.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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