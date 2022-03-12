https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777776624.html

США ввели санкции против Володина и Зюганова

США ввели санкции против Володина и Зюганова - РИА Новости, 12.03.2022

США ввели санкции против Володина и Зюганова

США добавили в санкционный список спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу КПРФ Геннадия Зюганова и членов правления ВТБ, сообщил американский минфин. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T00:06

2022-03-12T00:06

2022-03-12T00:42

в мире

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755960302_0:69:2952:1730_1920x0_80_0_0_14c9458b312f8af9d9834004048d8e1b.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. США добавили в санкционный список спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу КПРФ Геннадия Зюганова и членов правления ВТБ, сообщил американский минфин.Как говорится в сообщении, санкционный список пополнен Володиным, Зюгановым и еще 10 депутатами. Кроме того, дополнительным ограничениям подвергли бизнесмена Виктора Вексельберга, который уже был в санкционном списке, теперь заблокированы его самолет и яхта.Кроме того, в список попали десять членов правления банка ВТБ.Татьяну Навку, жену пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также его детей Николая и Елизавету тоже добавили в список.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777773014.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия